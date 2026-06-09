Rassaumhirða karla í sókn

Rassinn og umhirða hans hafa lengi verið feimnismál fyrir karlmenn en nú virðist hafa orðið breyting þar á. Sístækkandi hluti snyrtivöruiðnaðarins snýr að vörum sem tengjast endaþarmsumhirðu karla og bandarískar stórstjörnur hafa hoppað á vagninn. Markaðssetning slíkra vara keyrir jafnan á húmor og miðar að því að undirstrika karlmennsku notandans.
Spænski blaðamaðurinn Marita Alonso hjá El País hefur rýnt í ört stækkandi kima snyrtivöru- og vellíðunariðnaðarins sem snýr að húðumhirðu fyrir endaþarm karla. Vörumerki á þessum markaði veðji á aðlaðandi markaðssetningu sem dragi úr skömminni sem kunni að fylgja slíku og leggi frekar áherslu á spennandi og húmorískar umbúðir.
Í greininni er fjallað um bandaríska tónlistarmanninn Post Malone sem hefur verið á tónleikaferðalagi með túr sinn, Big Ass Stadium Tour sem mætti íslenska bæði sem „Risastóra leikvangaferðalagið“ eða „Leikvangaferðalag stórra rassa“. Ekki nóg með það heldur hefur Malone farið í samstarf við blautþurrkumerkið Dude Wipes sem eru til sölu á tónleikaferðalaginu.
„Á sínum tíma samanstóð 95 prósent af mataræðinu okkar af burritoum og bjór svo við áttum nóg af samtölum um nýjustu skitu hver annars. Við byrjuðum að nota barnablautþurrkur í stað klósettpappírs og líf okkar breyttust að eilífu,“ segir á vefsíðu Dude Wipes sem var stofnað árið 2011 og markaðssetur blautþurrkur, eins og nafnið gefur til kynna, fyrir gaura.
„Þú myndir ekki þrífa andlitið þitt með þurrum þvottapoka, af hverju ættirðu að þrífa á þér rassinn með þurrum klósettpappír?“ segir á síðu fyrirtækisins.
Yolanda Cambra, markaðssérfræðingur og forstjóri markaðsstofunnar Cero Tontería, segir húmorinn hina fullkomnu leið til að selja karlmönnum vörur sem þessar. Markaðssetning útrými ekki spurningunni „Mun þetta virka fyrir mig?“ heldur frekar spurningunni „Í hvern breytist ég við að nota þetta?“
„Húmorinn fær kaupandann til að slaka á og kaupákvörðunin hættir að vera óþægileg. „Karladjók“ er viðurkenndara en „ég nota krem til að hugsa um mig“. Húmorinn hlutleysir hugmyndina um ógn við sjálfsmyndina,“ segir Cambra.
„Húmorinn gerir samræður eðlilegar sem áður voru óvenjulegar og umbúðirnar virka sem fljótlegt auðkennismerki, sem gerir vöruna kunnuglega innan síns eigin menningarkóða. Í dag leitar neytandinn að einhverju öðru. Mikilvægustu vörumerkin selja ekki lengur bara virkni. Þau selja sjálfsmynd, lífsstíl og menningarlegt samræmi,“ segir hún.
Annað vörumerki á markaðnum er Asset sem selur endaþarmsserumið Hole Serum til að gera húðina við endaþarminn bæði mýkri og ljómandi. Á síðu fyrirtækisins segir að viðeigandi vörur fyrir rassinn hafi skort og fólk skammast sín fyrir að þurfa á þeim að halda.
„Það eru mörg vörumerki sem standa fyrir fallegt hár og fallegt andlit, en ekkert stendur fyrir bestu útgáfuna af rassinum á þér,“ sagði Chad O'Connell, stofnandi fyrirtækisins, í viðtali við Allure. Langvarandi erting hans í endaþarmi var ástæðan fyrir því að hann ákvað að vinna með húðsjúkdómalæknum og efnafræðingum að því að búa til serumið, sem í fyrra var verðlaunað á Esquire Grooming Awards sem besta varan fyrir rassinn.
The Wall Street Journal
velti því upp í grein í vetur hvort gyllinæðarkrem geti verið töff. Grínistinn Pete Davidson virðist telja svo vera en hann er einn af meðeigendum Norms sem sérhæfir sig í retro-útlítandi vörum sem snúa að gyllinæð og forvörnum gegn henni.
„Samfélagsmiðlar, hlaðvörp og aðrir stafrænir miðlar hjálpa þessum nýju vörumerkjum að fræða neytendur um málefni sem áður voru talin tabú,“ segir Stephen Emery, fjárfestir í Norms, í samtali við The Wall Street Journal. Gyllinæð sé fyndin þar til maður fær hana.
Enn eitt snyrtivörumerkið sem El País fjallar um heitir hinu óvenjulega nafni Butt Champagne og er frá fyrirtækinu ButtCo. Ólíkt nafninu eru umbúðir þess látlausar og minna frekar á rakakrem.
„Karlmannsumbúðir nota oft dökka tóna, svartan lit eða matta áferð, sem tengist lúxusiðnaðinum. Þessi framsetning gerir þeim kleift að hafa þessar vörur sýnilegar á baðherberginu sínu án þess að þurfa að réttlæta sig. Þetta er styrking á karlmennskuímyndinni, sem sýnir að almenningur hefur enn ekki tileinkað sér sjálfsumönnun karla,“ segir Cambra.
Snyrtivörur eru eitt og lýtalækningar annað. Fegrunaraðgerðir á rössum hafa yfirleitt beinst frekar að konum en körlum hvort sem um er að ræða rasslyftingar (e. brazilian butt-lift) sem Kim Kardashian átti stóran þátt í að gera vinsælar eða bleikjun á endaþarmi (sem hefur líka verið til umfjöllunar í raunveruleikaþáttum þeirra systra).
Samkvæmt El País eru þó lýtalækningar á endaþörmum karla einnig farnar að aukast.
„Endaþarmsfellingar, einnig kallaðar húðflipar, eru litlar húðmyndanir sem líta út eins og mjúkir hnúðar sem myndast í kringum endaþarmsopið og samanstanda eingöngu af húðvexti. Þær eru eðlilegar, þar sem endaþarmsopið þarf að hafa smá umframhúð til að geta víkkað við hægðalosun,“ segir lýtalæknirinn Tomás José Paco Buendía í samtali við El País.
„Eftir hægðalosun og vegna mikillar æðatengingar geta þær stækkað, en þegar hægðalosun er lokið, í hvíldarástandi, minnka þessar fellingar og skilja eftir litlar hrukkur eða endaþarmsfellingar í kringum endaþarmsopið,“ segir hann en slíkar fellingar geti stækkað og orðið bæði óþægilegar og óásjálegar.
Karlmenn séu þess vegna í auknari mæli farnir að gangast undir skurðaðgerðir til að fjarlægja þær.