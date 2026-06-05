Lífið

„Aldrei of seint að gera hlutina“

Freyja Þórisdóttir skrifar
Tónlistarhjónin og skemmtikraftarnir Regína Ósk og Svenni Þór hafa í mörgu að snúast þessa dagana.
Tónlistarhjónin og skemmtikraftarnir Regína Ósk og Svenni Þór hafa í mörgu að snúast þessa dagana. Ísland í dag

Tónlistarhjónin Regína Ósk og Svenni Þór eru nýkrýndir Íslandsmeistarar í dansi en undanfarin misseri hafa þau einnig tekið til hendinni heima fyrir. Þar á meðal settu þau upp lítinn kaldan pott á pallinn og smíðuðu sér útisánu úr bjálkakofa. Vala Matt kíkti í heimsókn til þeirra hjóna í Kópavoginn í nýjasta þætti af Ísland í dag.

„Ég gat gert þetta algjörlega eftir mínu höfði,“ segir Svenni og Regína bætir við kímin að það hafi ekki verið nein tímapressa á verkefninu. „Þetta tók samt bara tvo daga,“ segir Svenni þá en Regína segir svo alls ekki hafa verið og uppsker hlátur.

Svenni nýtti dauðar stundir sem urðu til í kórónuveirufaraldrinum til þess að fara í smíðanám. Hann útskrifaðist sem sveinn fjörutíu ára gamall og segjast þau hjónin sammála um að það sé aldrei of seint að gera hlutina.

Erfitt fyrst en gott eftir á

Sánan hafi verið byggð að stíl Norðmanna og annarra skandinavískra þjóða og sé í raun uppgerður bjálkakofi sem hafi ekki einu sinni þurft að einangra.

„Það var einhver búinn að hræða mig og segja að ég yrði að einangra hann,“ segir Svenni en ítrekar að þau hafi ekki enn fundið fyrir því að það þurfi. „Ég sá líka úti að þeir búa til sánu sem er bara lengst úti í fjöllum eða eitthvað. Það er enginn að einangra þar.“

Þau segja það vera „eins og með annað í lífinu“ að maður taki eins konar tarnir. Stundum komi vikur þar sem þau fari mjög reglulega í sánuna. Svo hafi þau nýlega keypt sér uppblásinn kaldan pott sem hafi verið frábær viðbót á pallinn.

„Það tekur á að fara í svona kalt, sko, en ógeðslega gott á eftir,“ segir Regína eftir að Vala minnist á myndband sem Svenni tók af Regínu þar sem hún kom sér hægt og varlega fyrir í kalda pottinum.

Myndbandið má sjá í nýjasta þætti af Ísland í dag sem má finna í spilaranum hér fyrir neðan.

Þau hjónin hafa nýlega verið dugleg í golfi og æft og keppt í dansi. Samhliða báðu hafa þau staðið í endurbótum á húsinu að innanverðu. Þau tóku baðherbergið í gegn og segja að það hafi verið kominn tími á ýmislegt, svo sem glugga og annað, en húsið er tuttugu ára.

„Fólk veit sem á hús og einbýli að það þarf að halda þessu við, alveg bara stöðugt,“ segir Regína og ítrekar að það þurfi eitthvað að gera á hverju einasta ári svo að húsið haldist fínt og í lagi.

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