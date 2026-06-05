„Aldrei of seint að gera hlutina“ Freyja Þórisdóttir skrifar 5. júní 2026 13:24 Tónlistarhjónin og skemmtikraftarnir Regína Ósk og Svenni Þór hafa í mörgu að snúast þessa dagana. Ísland í dag Tónlistarhjónin Regína Ósk og Svenni Þór eru nýkrýndir Íslandsmeistarar í dansi en undanfarin misseri hafa þau einnig tekið til hendinni heima fyrir. Þar á meðal settu þau upp lítinn kaldan pott á pallinn og smíðuðu sér útisánu úr bjálkakofa. Vala Matt kíkti í heimsókn til þeirra hjóna í Kópavoginn í nýjasta þætti af Ísland í dag. „Ég gat gert þetta algjörlega eftir mínu höfði,“ segir Svenni og Regína bætir við kímin að það hafi ekki verið nein tímapressa á verkefninu. „Þetta tók samt bara tvo daga,“ segir Svenni þá en Regína segir svo alls ekki hafa verið og uppsker hlátur. Svenni nýtti dauðar stundir sem urðu til í kórónuveirufaraldrinum til þess að fara í smíðanám. Hann útskrifaðist sem sveinn fjörutíu ára gamall og segjast þau hjónin sammála um að það sé aldrei of seint að gera hlutina. Erfitt fyrst en gott eftir á Sánan hafi verið byggð að stíl Norðmanna og annarra skandinavískra þjóða og sé í raun uppgerður bjálkakofi sem hafi ekki einu sinni þurft að einangra. „Það var einhver búinn að hræða mig og segja að ég yrði að einangra hann,“ segir Svenni en ítrekar að þau hafi ekki enn fundið fyrir því að það þurfi. „Ég sá líka úti að þeir búa til sánu sem er bara lengst úti í fjöllum eða eitthvað. Það er enginn að einangra þar.“ Þau segja það vera „eins og með annað í lífinu“ að maður taki eins konar tarnir. Stundum komi vikur þar sem þau fari mjög reglulega í sánuna. Svo hafi þau nýlega keypt sér uppblásinn kaldan pott sem hafi verið frábær viðbót á pallinn. „Það tekur á að fara í svona kalt, sko, en ógeðslega gott á eftir,“ segir Regína eftir að Vala minnist á myndband sem Svenni tók af Regínu þar sem hún kom sér hægt og varlega fyrir í kalda pottinum. Myndbandið má sjá í nýjasta þætti af Ísland í dag sem má finna í spilaranum hér fyrir neðan. Þau hjónin hafa nýlega verið dugleg í golfi og æft og keppt í dansi. Samhliða báðu hafa þau staðið í endurbótum á húsinu að innanverðu. Þau tóku baðherbergið í gegn og segja að það hafi verið kominn tími á ýmislegt, svo sem glugga og annað, en húsið er tuttugu ára. „Fólk veit sem á hús og einbýli að það þarf að halda þessu við, alveg bara stöðugt,“ segir Regína og ítrekar að það þurfi eitthvað að gera á hverju einasta ári svo að húsið haldist fínt og í lagi. Ísland í dag Hús og heimili Tíska og hönnun Tónlist Dans Mest lesið James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Bíó og sjónvarp Langdregnir brandarar stoppa ekki stuðið Gagnrýni Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Lífið „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Lífið Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Menning Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Menning „Aldrei of seint að gera hlutina“ Lífið Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi Lífið Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Lífið „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ Lífið Fleiri fréttir „Aldrei of seint að gera hlutina“ „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... Snæfellsnes? Leikritið eigi sérstaklega erindi nú Manst þú eftir þessum sígildu sumarleikjum? Matthildur Margrét og Sigurður Hrannar eiga von á barni „Við notum þetta orð yfir sundið, kaffið, og ástina okkar“ Getur hermt fullkomlega eftir tugum fugla Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Valin versti ljósmyndari heims Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Stjörnufans í eins árs afmæli „Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma“ Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Allir héldu Michelin-stjörnunni Stjörnukokkar landsins gætu fengið fleiri Michelin-stjörnur Halla T og Björk í stuði á Listahátíð Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Sjá meira