Adam Páls fann ástina í örmum Moniku

Fótboltakappinn Adam Pálsson er kominn á fast með Moniku Birtu Baldvinsdóttir. Parið hefur verið að slá sér upp í dágóðan tíma en opinberaði ástina á Instagram um helgina.
Monika Birta er tannsmiður alin upp á Akureyri og fædd árið 2000. Adam Pálsson spilar með fótboltafélaginu Val og er fæddur árið 1998 en hann átti afmæli um helgina og fékk fallega kveðju frá sinni heittelskuðu.
Þar er parið að spila golf í bongóblíðu en Adam er vel kunnugur sólinni. Hann var búsettur á Ítalíu áður en hann flutti heim til að spila fyrir Val. Þar lék hann meðal annars með ítölsku liðunum Perugia og Novara.