Lífið

Hætt saman en enn­þá vinir

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Ethan Slater og Ariana Grande eru hætt saman.
Ethan Slater og Ariana Grande eru hætt saman. Kevin Mazur/Getty Images

Stórstjarnan Ariana Grande og leikarinn Ethan Slater eru hætt saman eftir þriggja ára samband. Þau felldu hugi saman við tökur á söngleikjamyndinni Wicked en heimildir vestanhafs herma að tvíeykið sé enn góðir vinir. 

Dægurmiðillinn People greinir frá þessu og segir að nokkrir mánuðir séu frá því að þau fóru í sundur. Þau styðji þó við bakið á hvort öðru og vilji allt það besta fyrir hvort annað. 

Ethan Slater og Ariana Grande léku saman í Wicked. Michael Buckner/Variety via Getty Images

Sambandið vakti mikið umtal á sínum tíma þar sem að Slater var nýbúinn að eignast barn með þáverandi eiginkonu sinni, sálfræðingnum Lilly Jay. Jay skrifaði síðar opinn og einlægan pistil um sorgina sem hún gekk í gegnum þegar Slater fór frá henni og hvernig það væri að vera með nýfætt barn í skugga sambands hans með heimsfrægri stjörnu. 

Ethan Slater er 34 ára gamall en Ariana 32 ára. Samkvæmt heimildum People er Ariana á góðum stað og var að hefja tónleikaferðalag um allan heim fyrir plötu sína Eternal sunshine

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