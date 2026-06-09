Hætt saman en ennþá vinir Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 9. júní 2026 08:58 Ethan Slater og Ariana Grande eru hætt saman. Kevin Mazur/Getty Images Stórstjarnan Ariana Grande og leikarinn Ethan Slater eru hætt saman eftir þriggja ára samband. Þau felldu hugi saman við tökur á söngleikjamyndinni Wicked en heimildir vestanhafs herma að tvíeykið sé enn góðir vinir. Dægurmiðillinn People greinir frá þessu og segir að nokkrir mánuðir séu frá því að þau fóru í sundur. Þau styðji þó við bakið á hvort öðru og vilji allt það besta fyrir hvort annað. Ethan Slater og Ariana Grande léku saman í Wicked. Michael Buckner/Variety via Getty Images Sambandið vakti mikið umtal á sínum tíma þar sem að Slater var nýbúinn að eignast barn með þáverandi eiginkonu sinni, sálfræðingnum Lilly Jay. Jay skrifaði síðar opinn og einlægan pistil um sorgina sem hún gekk í gegnum þegar Slater fór frá henni og hvernig það væri að vera með nýfætt barn í skugga sambands hans með heimsfrægri stjörnu. Ethan Slater er 34 ára gamall en Ariana 32 ára. Samkvæmt heimildum People er Ariana á góðum stað og var að hefja tónleikaferðalag um allan heim fyrir plötu sína Eternal sunshine. Ástin og lífið Hollywood Tónlist Mest lesið Hætt saman en ennþá vinir Lífið Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Tónlist Varð ástfanginn á sama tíma og móðir hans kvaddi Lífið Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Lífið Enginn venjulegur sjötugur maður Gagnrýni Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Lífið Blendnar tilfinningar að fara á vinnumarkað á ný Lífið Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum Tónlist Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Lífið „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Lífið Fleiri fréttir Hætt saman en ennþá vinir Varð ástfanginn á sama tíma og móðir hans kvaddi Lára Clausen lýsir eftir stolnum Mustang Blendnar tilfinningar að fara á vinnumarkað á ný Lofuðu svörtu fólki lækningu en blekktu það til dauða „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Myndaveisla: Líf og fjör úti á Granda Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Krakkatía vikunnar: Jónas, þjóðardýr og einmanalegt áhugamál Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Þegar tónlistin heltók lögmanninn Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Anthony Head er látinn Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir „Aldrei of seint að gera hlutina“ „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... Snæfellsnes? Sjá meira