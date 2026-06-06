Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 6. júní 2026 16:51 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir var á meðal þeirra sem kíktu við í dag. Vísir/viktor freyr Verslun N1 við Ægissíðu í Vesturbæ Reykjavíkur hefur verið skellt í lás. Efnt var til kveðjuveislu og Vísir var á svæðinu. Um er að ræða sögulega bensínstöð frá árinu 1957 en hún var fyrsta sjálfsafgreiðslustöðin á Íslandi. Ár er síðan bensíndælum var lokað á stöðinni. Þá sagði Magnús Hafliðason, forstjóri N1, að hann sýndi ónægju Vesturbæinga skilning. „Maður skilur að þetta er rótgróin stöð í hverfinu og hefur þjónustað hverfið um áratugaskeið. Þá er eðlilegt að fólk vilji halda þessu áfram og sjái eftir þessu þjónustuframboði.“ Í dag fengu fastakúnnar og aðrir viðskiptavinir að kveðja þessa rótgrónu stöð. Pylsur voru grillaðar ofan í mannskapinn og allt í verslun var afgreitt á helmings afslætti, nema tóbak. Við leyfum ljósmyndum sem Viktor Freyr Arnarsson tók að tala sínu máli. Pulsur runnu niður í mannskapinn.vísir/viktor freyr Veðrið var gott í Vesturbæ Reykjavíkur í dag.vísir/viktor freyr Flennistór kaka var í boði.vísir/viktor freyr Enginn afsláttur á tóbaki.vísir/viktor freyr Hvað þarf marga menn til að grilla pylsur? vísir/viktor freyr Dekkjaskiptin verða ekki fleiri á þessum bænum.vísir/viktor freyr Sögufræg bensínstöð sem heyrir nú sögunni til.vísir/viktor freyr Bensín og olía Reykjavík Verslun Mest lesið Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Lífið „Ég sef í gallabuxum“ Tíska og hönnun Þegar tónlistin heltók lögmanninn Lífið Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Lífið Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir Lífið Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Lífið Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Lífið Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Menning Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Lífið Langdregnir brandarar stoppa ekki stuðið Gagnrýni Fleiri fréttir Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Þegar tónlistin heltók lögmanninn Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Anthony Head er látinn Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir „Aldrei of seint að gera hlutina“ „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... Snæfellsnes? Leikritið eigi sérstaklega erindi nú Manst þú eftir þessum sígildu sumarleikjum? Matthildur Margrét og Sigurður Hrannar eiga von á barni „Við notum þetta orð yfir sundið, kaffið, og ástina okkar“ Getur hermt fullkomlega eftir tugum fugla Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Valin versti ljósmyndari heims Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Stjörnufans í eins árs afmæli „Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma“ Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Sjá meira