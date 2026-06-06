Lífið

Vestur­bæingar kvöddu sögu­fræga bensín­stöð

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir var á meðal þeirra sem kíktu við í dag.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir var á meðal þeirra sem kíktu við í dag. Vísir/viktor freyr

Verslun N1 við Ægissíðu í Vesturbæ Reykjavíkur hefur verið skellt í lás. Efnt var til kveðjuveislu og Vísir var á svæðinu.

Um er að ræða sögulega bensínstöð frá árinu 1957 en hún var fyrsta sjálfsafgreiðslustöðin á Íslandi. 

Ár er síðan bensíndælum var lokað á stöðinni. Þá sagði Magnús Hafliðason, forstjóri N1, að hann sýndi ónægju Vesturbæinga skilning.

„Maður skilur að þetta er rótgróin stöð í hverfinu og hefur þjónustað hverfið um áratugaskeið. Þá er eðlilegt að fólk vilji halda þessu áfram og sjái eftir þessu þjónustuframboði.“

Í dag fengu fastakúnnar og aðrir viðskiptavinir að kveðja þessa rótgrónu stöð. Pylsur voru grillaðar ofan í mannskapinn og allt í verslun var afgreitt á helmings afslætti, nema tóbak. Við leyfum ljósmyndum sem Viktor Freyr Arnarsson tók að tala sínu máli.

Pulsur runnu niður í mannskapinn.vísir/viktor freyr
Veðrið var gott í Vesturbæ Reykjavíkur í dag.vísir/viktor freyr
Flennistór kaka var í boði.vísir/viktor freyr
Enginn afsláttur á tóbaki.vísir/viktor freyr
Hvað þarf marga menn til að grilla pylsur? vísir/viktor freyr
Dekkjaskiptin verða ekki fleiri á þessum bænum.vísir/viktor freyr
Sögufræg bensínstöð sem heyrir nú sögunni til.vísir/viktor freyr
Bensín og olía Reykjavík Verslun


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