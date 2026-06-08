Blendnar tilfinningar að fara á vinnumarkað á ný Áróra L Davíðsdóttir skrifar 8. júní 2026 14:01 Guðmundur Felix Grétarsson segir það ótrúlega tilfinningu að geta gert hversdagslega hluti eins og að slá grasið. Vísir/Vilhelm Guðmundur Felix Grétarsson, sem missti báða handleggi árið 1998 í vinnuslysi og fékk ágrædda handleggi árið 2021, reynir nú að koma sér aftur á vinnumarkað og segir það ekki hafa verið mögulegt án aðgerðarinnar. Guðmundur ræddi stöðuna á handleggjunum og lífinu frá Strassborg, þar sem hann er búsettur, í viðtali í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Guðmundur, sem starfaði áður sem rafveituvirki, segir blendnar tilfinningar fylgja því að fara aftur á vinnumarkað, fimm árum eftir handaágræðsluna. „Það er svolítill ótti þegar maður er búinn að vera hálf ónýtur öll þessi ár sko, en það er líka rosa spenna og gaman að sjá hvort þetta gangi upp,“ segir Guðmundur Felix. Hann segir síðasta ár hafa verið mjög erfitt. „Ég fór í fjórar aðgerðir á síðasta ári og ég grenntist um einhver tíu, fimmtán kíló og var bara einhvern veginn alveg í rusli sko.“ Hann segir hendurnar þreytast hraðar en aðrir vöðvar en hann finni þó fyrir auknum styrk og getu og virðist líta á stöðuna bjartsýnum augum. „Ég [er] að læra kannski betur að nota það sem ég hef,“ segir hann. Guðmundur segir það ótrúlega tilfinningu að geta gert hluti sem honum hefur ekki tekist að gera í tæp 30 ár. Guðmundur slær nú grasið og sinnir beðum í garðinum sínum sem eru meðal verkefna sem hann var búinn að afskrifa að hann gæti nokkurn tímann sinnt. Hann segir andlegu hlið aðgerðarinnar stóran hluta hennar og segir suma kafla í kjölfar aðgerðar hafa verið ofboðslega erfiða. Miklu máli skipti að þeir sem gangist undir slíkar aðgerðir hafi gott stuðningsnet í kringum sig. Fyrsta hluta ferlisins segir hann hafa verið sálfræðimat og að enginn sé samþykktur í slíkt nema að „grunnurinn sé í lagi“. Guðmundur Felix eignaðist nýtt afabarn á síðustu dögum og ætlar að heimsækja nýjasta afkomandann í sumar. Íslendingar erlendis Handleggir græddir á Guðmund Felix Bítið Heilbrigðismál Tengdar fréttir „Líkaminn er að hafna handleggnum“ Guðmundur Felix Grétarsson greinir í dag frá bakslagi eftir ígræðsluna á handleggjunum fyrir rúmum tveimur árum. Líkaminn er byrjaður að hafna handleggjunum og möguleiki er á að hann missi þá. 27. apríl 2023 13:10 Guðmundur Felix fór aftur í aðgerð í gærkvöldi Guðmundur Felix Grétarsson var sendur í aðra aðgerð á handlegg í gærkvöldi vegna höfnunar líkama hans á handleggjunum sem græddir voru á hann fyrir tveimur árum. Hann hafði áður farið í aðgerð á laugardagskvöld en jafnaði sig ekki nægilega vel. 1. maí 2023 19:56 Mest lesið Enginn venjulegur sjötugur maður Gagnrýni „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Lífið Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Lífið Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Lífið Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Lífið Lofuðu svörtu fólki lækningu en blekktu það til dauða Lífið „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ Tónlist Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Lífið „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Tónlist Blendnar tilfinningar að fara á vinnumarkað á ný Lífið Fleiri fréttir Blendnar tilfinningar að fara á vinnumarkað á ný Lofuðu svörtu fólki lækningu en blekktu það til dauða „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Myndaveisla: Líf og fjör úti á Granda Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Krakkatía vikunnar: Jónas, þjóðardýr og einmanalegt áhugamál Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Þegar tónlistin heltók lögmanninn Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Anthony Head er látinn Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir „Aldrei of seint að gera hlutina“ „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... Snæfellsnes? Leikritið eigi sérstaklega erindi nú Manst þú eftir þessum sígildu sumarleikjum? Matthildur Margrét og Sigurður Hrannar eiga von á barni Sjá meira