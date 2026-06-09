Segir Weinstein hafa bannað sér að vera lesbía

Breska ofurfyrirsætan Cara Delevingne hefur marga fjöruna sopið á sinni lífsleið. Cara er fædd árið 1992 og tilheyrir breskri yfirstéttarfjölskyldu þar sem allt leit vel út á yfirborðinu en innan veggja heimilisins voru mikil átök. Cara opnaði sig upp á gátt í hlaðvarpinu „Call her daddy“ á dögunum og hélt engu aftur.
Viðtalsþáttunum Call her daddy, sem hafa notið mikilla vinsælda, er stýrt af Alex Cooper en hún er nú orðin heimsfræg hlaðvarpsstýra og var sjálf með heimildarmynd um líf sitt á Netflix. Í þáttunum fær hún viðmælendur sína gjarnan til að opna sig upp á gátt og ræða erfiða lífsreynslu.
Cara ræddi meðal annars um uppvaxtarárin og móður sína sem glímdi við mikil andleg veikindi og heróín-fíkn. Cara varð fyrst drukkin átta ára gömul og byrjaði ung að fikta við eiturlyf sem þróaðist síðar út í mikinn fíknivanda. Árið 2022 sást hún í mjög annarlegu ástandi á Van Nuys flugvellinum í Los Angeles. Myndbönd og myndir af hegðun hennar vöktu töluverða athygli víða um heim og segist Cara þarna hafa fengið flog í kjölfar fráhvarfa eftir að hafa verið á tónlistarhátíðinni Burning Man í eyðimörkinni í Kaliforníu.
Cara ákvað að leita sér hjálpar, hefur nú verið edrú í nokkur ár og aldrei liðið betur. Í hlaðvarpinu fer hún yfir langan ferilinn en hún skaust upp á stjörnuhimininn árið 2011, þá nítján ára gömul, þegar hún varð andlit breska hátískuhússins Burberry. Hún hefur sömuleiðis leikið í kvikmyndum og gefið út tónlist og vinnur nú hörðum höndum að nýjum lögum.
Cara er í sambandi með stelpu og segist ung hafa vitað að hún væri samkynhneigð. Bransinn hafi hinsvegar gert henni erfitt fyrir að vera sönn sjálfri sér og rifjar hún sem dæmi upp samtal við kvikmyndaframleiðandann og nú dæmda kynferðisafbrotamanninn Harvey Weinstein.
„Á þessum tímapunkti vildi bransinn ekki að ég væri samkynhneigð. Þegar ég var að byrja leikkonu-ferilinn hringdi Harvey Weinstein í mig og sagði: „Þú getur ekki verið lesbía. Þú getur ekki verið með konum, þá verðurðu aldrei leikkona. Þú verður aldrei ráðin. Við verðum að finna kærasta fyrir þig,“ rifjar Cara upp.