Leggja áherslu á liti, gleði og glimmer Áróra L Davíðsdóttir skrifar 9. júní 2026 14:01 Halla og Skjöldur leggja áherslu á liti, glimmer og gleði í snyrtivörunum sínum. „Af því að við finnum það að fólk er orðið smá þyrst í gleði og liti og skraut.“ Ísland í dag Förðunarfræðingarnir Halla Þórarinsdóttir og Skjöldur Eyfjörð ætla sér stóra hluti á íslenskum snyrtivörumarkaði og fara brátt af stað með eigið merki, Just Makeup. Halla og Skjöldur voru viðmælendur Sindra Sindrasonar í nýjasta þætti af Íslandi í dag. Ellý Ármannsdóttir, flugfreyja og spákona, spáði fyrir Höllu og sagði eitthvað spennandi vera í vændum. Hún sagði Höllu eiga von á símtali erlendis frá og samstarfi við karlmann. Halla var ekki vongóð um samstarfið fyrst um sinn. „Þú veist ég er ekki að fara að vera með förðunarnámskeið í samstarfi við karlmann. Það bara er ekki að fara að gerast,“ segir hún. Skjöldur hafði verið að vinna í hugmyndinni að Just Makeup í Noregi áður en Halla kom að borðinu. Bæði hafa þau verið að halda förðunarnámskeið, Skjöldur í Noregi og Halla á Íslandi. Skjöldur ákvað að mæta á námskeið hjá Höllu með vörurnar og þá var ekki aftur snúið. „[Ég] sé vörurnar og þá er bara eins og eitthvað hafi svona smollið saman. Þetta er fullkomið, þetta er vara sem mig langar að koma með á íslenskan markað til allra kvennanna sem ég er með á námskeiðinu,“ segir Halla. Í spilaranum hér að neðan má sjá þáttinn í heild sinni: Þau vinna að merkinu hvort í sínu landinu, Halla á Íslandi en Skjöldur frá Noregi, en segjast vera mjög samstíga í öllum ákvörðunum. „Það sem er búið að vera svolítið skemmtilegt og fallegt við okkar samstarf er að við höfum verið alveg ofboðslega sammála í öllum grunninum,“ segir Skjöldur. Aðspurð hvað geri Just Makeup-vörurnar betri en aðrar á markaði segja þau vörurnar sínar blandast vel og auðveldar í notkun. Þau segjast koma með nýjungar inn á íslenskan markað og leggja áherslu á liti, glimmer og gleði. „Af því að við finnum það að fólk er orðið smá þyrst í gleði og liti og skraut. Það er búið að vera svo flatt svolítið lengi,“ segir Halla. Maskari, kinnalitur, augnblýantar og glossar eru meðal vara Just MakeupÍsland í dag Förðunarfræðingarnir tveir eru hins vegar ekki á einu máli hvað varðar markmið merkisins. Skjöldur segir þau hafa unnið að því að allar formúlur varanna þeirra séu góðar „Þannig þú þarft bara eitt merki. “ Halla segir ekki eitt merki geta hentað öllum. „Af því að við erum öll svo mismunandi. Þetta meik hentar ekki fyrir þessa húð og hitt meikið hentar ekki fyrir hina. Þú fílar svona gloss og ég fíla hinsegin. Þú veist, það er ekki hægt að gera öllum til geðs með einhverju Halla segist hafa prófað vörurnar á námskeiðunum sínum á konum frá 17 ára að aldri til 82 ára og segir mikla eftirvæntingu og spenning meðal kvennanna. Henni kom á óvart hvað vörurnar, sér í lagi þær litríku og glimmeruðu, vöktu mikla lukku meðal miðaldra kvenna. „Uppáhaldsorðið mitt í dag er að þora. Og mér finnst við þurfum svolítið að þora meira, fara aðeins út fyrir boxið okkar, út fyrir rammann og þora,“ segir hún. 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