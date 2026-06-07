Myndaveisla: Líf og fjör úti á Granda Agnar Már Másson skrifar 7. júní 2026 17:39 Pilkington props voru á flakki um allt hátíðarsvæðið með svokallaða fljúgandi fiska. Vísir/Viktor Freyr Mannmergð fagnaði sjómannadeginum úti á hafnarsvæðinu á Granda í Reykjavík í dag, sem og víðast hvar annars staðar á landinu. Venju samkvæmt var mikið um að vera við Reykjavíkurhöfn í dag í tilefni sjómannadagsins. BMX brós sýndu listir sínar en auk þess mættu Bjössi brunabangsi, bryggjusprell, furðufiskar, Húlla Dúlla, Íþróttaálfurinn og Solla stirða og margir fleiri. Sólon og Dimma dúskur tróðu upp úti á granda. Börnin sungu og dönsuðu með.Vísir/Viktor Viktor Freyr ljósmyndari fangaði nokkrar myndir af stemningunni við höfnina í dag. Sjá einnig: Fréttir af sjómannadeginum Fólk stígur um borð í ísfiskstrogarann Viðey RE 50, sem Brim heldur úti. Þar fékk fólk að skoða búnaðinn í skipinu, sem var smíðað árið 2017.Vísir/Viktor Freyr Ísfisktogarinn Viðey lá einnig við bryggju þar sem gestum og gangandi vat boðið að fara um borð og skoða. Boðið var upp á alls konar útileiki. Hér reyna börn að fanga bolta í háf.Vísir/Viktor Freyr Stokkið í kaldan sjóinn að tilefni sjómannadags,Vísir/Viktor Freyr Landhelgisgæslan flaug hring um Reykjanesskagan og endaði ferðina úti á Granda.Vísir/Viktor Freyr Hér má sjá börn skoða hlýra, að því er virðist, en hlýri sem er steinbítstegund.Vísir/Viktor Freyr Börnin fengu að skoða þorsk. Ætli þessi muni einhvern tímann vinna á færibandi? Vísir/Viktor Freyr Júlí Heiðar og Dísa tóku nokkur lög.Vísir/Viktor Freyr . Frá hátíðarhöldum úti á Granda á Sjómannadeginum. Til hægri má sjá höfuðstöðvar útgerðarinnar Brim.Vísir/Viktor Freyr Fjöldi fólks mætti út á granda til að fagna sjómönnum.Vísir/Viktor Freyr Sjómannadagurinn Reykjavík Mest lesið „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Tónlist Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Lífið Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Lífið Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Lífið Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Lífið Krakkatía vikunnar: Jónas, þjóðardýr og einmanalegt áhugamál Lífið „Ég sef í gallabuxum“ Tíska og hönnun Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Lífið Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Lífið Þegar tónlistin heltók lögmanninn Lífið Fleiri fréttir Myndaveisla: Líf og fjör úti á Granda Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Krakkatía vikunnar: Jónas, þjóðardýr og einmanalegt áhugamál Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Þegar tónlistin heltók lögmanninn Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Anthony Head er látinn Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir „Aldrei of seint að gera hlutina“ „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... Snæfellsnes? Leikritið eigi sérstaklega erindi nú Manst þú eftir þessum sígildu sumarleikjum? Matthildur Margrét og Sigurður Hrannar eiga von á barni „Við notum þetta orð yfir sundið, kaffið, og ástina okkar“ Getur hermt fullkomlega eftir tugum fugla Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Valin versti ljósmyndari heims Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Stjörnufans í eins árs afmæli Sjá meira