Lífið

Myndaveisla: Líf og fjör úti á Granda

Agnar Már Másson skrifar
Pilkington props voru á flakki um allt hátíðarsvæðið með svokallaða fljúgandi fiska.
Pilkington props voru á flakki um allt hátíðarsvæðið með svokallaða fljúgandi fiska. Vísir/Viktor Freyr

Mannmergð fagnaði sjómannadeginum úti á hafnarsvæðinu á Granda í Reykjavík í dag, sem og víðast hvar annars staðar á landinu.

Venju samkvæmt var mikið um að vera við Reykjavíkurhöfn í dag í tilefni sjómannadagsins. BMX brós sýndu listir sínar en auk þess mættu Bjössi brunabangsi, bryggjusprell, furðufiskar, Húlla Dúlla, Íþróttaálfurinn og Solla stirða og margir fleiri.

Sólon og Dimma dúskur tróðu upp úti á granda. Börnin sungu og dönsuðu með.Vísir/Viktor

Viktor Freyr ljósmyndari fangaði nokkrar myndir af stemningunni við höfnina í dag.

Sjá einnig: Fréttir af sjómannadeginum

Fólk stígur um borð í ísfiskstrogarann Viðey RE 50, sem Brim heldur úti. Þar fékk fólk að skoða búnaðinn í skipinu, sem var smíðað árið 2017.Vísir/Viktor Freyr

Ísfisktogarinn Viðey lá einnig við bryggju þar sem gestum og gangandi vat boðið að fara um borð og skoða. 

Boðið var upp á alls konar útileiki. Hér reyna börn að fanga bolta í háf.Vísir/Viktor Freyr
Stokkið í kaldan sjóinn að tilefni sjómannadags,Vísir/Viktor Freyr
Landhelgisgæslan flaug hring um Reykjanesskagan og endaði ferðina úti á Granda.Vísir/Viktor Freyr
Hér má sjá börn skoða hlýra, að því er virðist, en hlýri sem er steinbítstegund.Vísir/Viktor Freyr
Börnin fengu að skoða þorsk. Ætli þessi muni einhvern tímann vinna á færibandi? Vísir/Viktor Freyr

Júlí Heiðar og Dísa tóku nokkur lög.Vísir/Viktor Freyr

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Frá hátíðarhöldum úti á Granda á Sjómannadeginum. Til hægri má sjá höfuðstöðvar útgerðarinnar Brim.Vísir/Viktor Freyr
Fjöldi fólks mætti út á granda til að fagna sjómönnum.Vísir/Viktor Freyr
Sjómannadagurinn Reykjavík


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