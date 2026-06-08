Lífið

Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Helgi og Pétur létu ljósmynda sig á Borgarholtinu.
Helgi og Pétur létu ljósmynda sig á Borgarholtinu. Irja Gröndal

Helgi Ómarsson, ljósmyndari og markþjálfi, og Pétur Björgvin Sveinsson, aðstoðarmaður þingflokks Viðreisnar, giftu sig laugardaginn 6. júní í Kópavogskirkju.

Hjónin birtu mynd af sér frá athöfninni á Instagram.

Helgi var í flottum brúnum jakkafötum en Pétur í hefðbundnari svörtum jakkafötum. Athöfnin var lítil og krúttleg og veislan haldin í heimahúsi. Ljósmyndarinn Irja Gröndal tók glæsilegar myndir af hjónunum í Kópavogskirkju og á Borgarholtinu með útsýni yfir Fossvoginn.

Pétur og Helgi hafa verið saman síðan 2022 eftir að hafa verið vinir í fimmtán ár fyrir það. Þann 3. mars 2023 skellti Pétur sér á skeljarnar og bað Helga að giftast sér og hafa þeir verið trúlofaðir síðan.  

Parið bjó lengi vel í Reykjavík, fyrst á Laugaveginum og síðan Sólvallagötu, en fluttu síðasta haust í suðurhlíðar Kópavogs þar sem Pétur var einmitt framboði fyrir Viðreisn í nýafstöðnum sveitarstjórnarskosningum.

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