Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. júní 2026 10:02 Helgi og Pétur létu ljósmynda sig á Borgarholtinu. Irja Gröndal Helgi Ómarsson, ljósmyndari og markþjálfi, og Pétur Björgvin Sveinsson, aðstoðarmaður þingflokks Viðreisnar, giftu sig laugardaginn 6. júní í Kópavogskirkju. Hjónin birtu mynd af sér frá athöfninni á Instagram. Helgi var í flottum brúnum jakkafötum en Pétur í hefðbundnari svörtum jakkafötum. Athöfnin var lítil og krúttleg og veislan haldin í heimahúsi. Ljósmyndarinn Irja Gröndal tók glæsilegar myndir af hjónunum í Kópavogskirkju og á Borgarholtinu með útsýni yfir Fossvoginn. View this post on Instagram A post shared by Helgi Omarsson (@helgiomarsson) Pétur og Helgi hafa verið saman síðan 2022 eftir að hafa verið vinir í fimmtán ár fyrir það. Þann 3. mars 2023 skellti Pétur sér á skeljarnar og bað Helga að giftast sér og hafa þeir verið trúlofaðir síðan. Parið bjó lengi vel í Reykjavík, fyrst á Laugaveginum og síðan Sólvallagötu, en fluttu síðasta haust í suðurhlíðar Kópavogs þar sem Pétur var einmitt framboði fyrir Viðreisn í nýafstöðnum sveitarstjórnarskosningum. Ástin og lífið Brúðkaup Kópavogur Tímamót Tengdar fréttir Huggulegustu hommar landsins kaupa heillandi hæð Huggulegasta hommapar landsins, Helgi Ómarsson, ljósmyndari og áhrifvaldur, og unnusti hans, Pétur Björgvin Sveinsson, markaðssérfræðingur, hafa fest kaup á fallegri hæð í Suðurhlíðum Kópavogs. 2. september 2025 17:02 „Hann var ekkert eðlilega góður í sleik“ Helgi Ómarsson, ljósmyndari og áhrifavaldur, og unnusti hans Pétur Björgvin Sveinsson markaðssérfræðingur, höfðu verið vinir í fimmtán ár þegar neistinn kviknaði á milli þeirra árið 2022. Þeir vissu strax hvað þeir vildu, og eftir árs samband bað Pétur um hönd Helga. 2. júní 2025 20:03 Mest lesið Enginn venjulegur sjötugur maður Gagnrýni Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Lífið Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Lífið „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ Tónlist Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Lífið Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Lífið „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Lífið „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Tónlist Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Lífið Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Lífið Fleiri fréttir „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Myndaveisla: Líf og fjör úti á Granda Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Krakkatía vikunnar: Jónas, þjóðardýr og einmanalegt áhugamál Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Þegar tónlistin heltók lögmanninn Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Anthony Head er látinn Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir „Aldrei of seint að gera hlutina“ „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... Snæfellsnes? Leikritið eigi sérstaklega erindi nú Manst þú eftir þessum sígildu sumarleikjum? Matthildur Margrét og Sigurður Hrannar eiga von á barni „Við notum þetta orð yfir sundið, kaffið, og ástina okkar“ Getur hermt fullkomlega eftir tugum fugla Sjá meira