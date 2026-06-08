Lífið

„Ég passaði mig sér­stak­lega á því að tala ekki um Evrópu­sam­bandið“

Jakob Bjarnar og Gunnar Reynir Valþórsson skrifa
Bubbi Morthens segir leiðan misskilning hafa sprottið upp í kjölfar tónleikanna. Sem að öðru leyti tókust eins og best verður á kosið. Sjálfur gefur hann sér 9,7 fyrir frammistöðuna.
Bubbi Morthens segir leiðan misskilning hafa sprottið upp í kjölfar tónleikanna. Sem að öðru leyti tókust eins og best verður á kosið. Sjálfur gefur hann sér 9,7 fyrir frammistöðuna. vísir/vilhelm

„Málið er að ég var að fara að spila lagið Þingmannagæla. Í því er kórusinn: „þingmaður og svarið er, já“ og „þingmaður og svarið er nei“. Ég hafði orð á því að ég vildi bara það besta fyrir æsku landsins eins og börnin mín og ef krónan væri ekki að virka væri ég alveg sáttur við evru,“ segir tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens.

Eitthvað skoluðust heimildir til og á Vísi, í frétt um tónleikaröð Bubba í Laugardalshöll, var fullyrt að Bubbi hefði sagt eitthvað á þá leið, þegar Evrópusambandið væri annars vegar: Fokk jú! Þetta hefur verið lagfært. 

Bubbi er ekki þekktur fyrir að liggja skoðunum sínum.

„Sko, ef evran væri að virka og ekki að virka, og krónan væri að virka þá væri ég sáttur við það. Svo eru sumir á móti og aðrir með. Síðan var ég að tjá mig um orðræðuna sem hefur verið að poppa upp núna undanfarið, til dæmis hjá Miðflokknum, um samkynhneigð, regnbogafánann og allt þetta. Það væri ekkert fallegra en ást og kærleikur. Og ég sagði líka að kynlíf væri eitt það fallegasta í mannlegu eðli. Það væri ekkert skítugt við kynlíf og svo bætti ég við: Ef ég ætti eitt svar til þeirra sem töluðu þannig þá væri það fokk jú.“

Evrópusambandið er jarðsprengjusvæði

Bubbi segist hafa passað sig vel á því að tala ekkert um ESB.

„Nei, ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið. Enda ég ekki að reyna að hafa áhrif þar. Þar á fólk að hafa sína skoðun.“

Bubbi er nú staddur í verðskulduðu fríi úti í Noregi, í glampandi sól þar sem hann er við laxveiðar. Hann hélt sögufræga tónleika um helgina og hefur fengið glimrandi dóma fyrir þá. Sjálfur Jónas Sen gefur honum fullt hús í glimrandi dómi sem birtist á Vísi í morgun.

„Já! Jónas! Ég gef mér sjálfum fimm stjörnur,“ segir Bubbi og skellihlær.

„Ég lagði gríðarlega mikið upp úr því að þetta væri gott. Fyrir það fyrsta, fólk er búið að borga rosalega mikinn pening og fólk er með væntingar. Þannig að ég hafði þetta sem hernaðarleyndarmál, að ég hefði slitið liðböndin nokkrum dögum áður.“

Meðhöndlaður af sjálfum Súper Maríó

Bubbi segir að þess hafi verið gætt vel að þessi meiðsl myndu ekki leka út.

„Við vildum ekki að nokkur manneskja færi að hugsa: Ahh, hann er ekki nógu góður út af löppinni eða eitthvað. Síðan ákváðum við umboðsmaður minn, hann Ísólfur Haraldsson, að taka Háskólabíó á leigu. Þar undirbjuggum við og forrituðum það sem við vorum að gera: Ljósin. 

Við höfðum rúman tíma til að gera þetta eins vandað og hægt var. Síðan fengum við að komast inn í Höllina á mánudegi. Þar vorum við að vinna og prógrammera því við vissum að við værum með í höndunum eitthvað sem ekki hefur sést á Íslandi, hvorki hjá innlendu bandi né erlendu. Það var gríðarleg vinna lögð í þetta og mikill metnaður. Það voru yfir 160 manns að vinna að þessum tónleikum.“

Meiðslin þurfti að meðhöndla.

„Já, ég var með Súper Maríó frá Akranesi (Mario Majic sjúkraþjálfari ÍA) og hann vafði mig, ökla að hætti hermanna. (Strákar, grill! – hrópar Bubbi) Síðan tók ég bara verkjatöflur og svo fór ég bara á svið. Um leið og þú ert kominn fór á svið, það er til svona sletta: Battlefit! Ég hugsaði þetta þegar ég laumaðist í myrkrinu á svið: Bubbi, þú ert Battlefit.“

Bubbi gefur sjálfum sér 9,7

Svo gerðist einhver ótrúlegur galdur, samspil ljóss og hljóðs.

„Salurinn öskursöng frá fyrsta lagi. Ég ætla bara að leyfa mér það, það er ekki oft sem ég mæri sjálfan mig vegna þess að oftar en ekki er maður ekki dómbær í eigin sök. Þú getur litið út eins og gömul sveskja en um leið og þú lítur í spegilbrotið sagt: Djöfull lít ég vel út,“ segir Bubbi og hlær. „Þú getur verið rammfalskur en hugsað: Djöfull er ég að syngja vel. En ég held, í alvörunni, að ef ég gef mér einkunn frá einum upp í tíu þá er þetta 9,7.“

Bubbi segist telja þetta verðskuldaðan dóm. „Ég held að svona tónleikar hafi ekki verið haldnir á Íslandi áður. Þetta er ísköld staðreynd og greinilega almennings.“

Þetta eru ekkert kveðjutónleikar, eða hvað?

„Ég veit að höllin er bókuð eftir tuttugu ár. Í alvörunni? Nei, ég held að eftir þessa reynslu og getustig mitt, þrátt fyrir að vera með slitin liðbönd, geti menn átt von á því eftir tíu ár að ég taki aðra eins rönn.“

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