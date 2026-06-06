Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Sigurgeir Þorkelsson skrifar 6. júní 2026 19:01 Ingveldur Anna Sigurðardóttir, nýr þingmaður Sjálfstæðisflokksins, nýtur sín best á Suðurlandsundirlendinu. Innsent Ingveldur Anna Sigurðardóttir mun á næstu dögum taka sæti á Alþingi Íslendinga. Hún er tuttugu og níu ára gömul og verður yngst í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Ingveldur vill láta til sín taka og segir að það nægi ekki að sitja heima við eldhúsborðið og nöldra. „Ég held þau hafi bara gott af því að fá eina skvettu inn í þingflokkinn,“ segir Ingveldur. „Ég er bara mjög spennt. Mér finnst mikill heiður að fá að taka þarna fast sæti og náttúrulega stórt skarð að fylla í en nú er tíminn til að standa sig.“ Ingveldur var þriðja á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi í síðustu kosningum og mun taka við sæti Vilhjálms Árnasonar þegar hann hefur sagt af sér þingmennsku. Vilhjálmur var oddviti á lista flokksins í Reykjanesbæ í sveitarstjórnarkosningum og hefur tekið við sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Ingveldur er búsett á æskuheimili sínu undir Eyjafjöllum, í Varmahlíð. Hún segir það forréttindi að alast upp í nálægð við íslenska náttúru og segir sveitunga sína einstakt fólk. Tenging hennar við jörðina í gegnum föðurfjölskyldu sína sé hægt að rekja aftur um 250 ár. Fyrir liggur þó að þingmennskan muni nú draga Ingveldi nær höfuðborgarsvæðinu. „Ég mun flytja í bæinn tímabundið en stefni til lengri tíma á að búa hérna á Suðurlandsundirlendinu. Ég býst við því að flytja aðeins nær, þetta er dálítil vegalengd til að keyra á hverjum einasta degi tvisvar á dag,“ segir Ingveldur glettin. „Kílómetragjaldið kemur náttúrulega þarna inn í sko,“ segir Ingveldur, enn glettin í tón og greinilega farin að setja sig í stellingar fyrir þingmannsstarfið. Ingveldur fær brátt tækifæri til að láta til sín taka. Innsent Hóf ung þátttöku í stjórnmálum Ingveldur hefur lengi verið viðloðandi Sjálfstæðisflokkinn þrátt fyrir ungan aldur. Hún bauð sig fyrst fram í prófkjöri tuttugu og eins árs gömul í sveitarstjórnarkosningum 2018. Fyrir alþingiskosningar árið 2021 bauð hún sig fram í fimmta sæti fyrir lista flokksins í Suðurkjördæmi og náði settu marki. Ingveldur segist hafa rennt blint í sjóinn. „Það var kóvid á þessum tíma og einhverjar takmarkanir í gildi en ég reyndi að mæta á alla fundi sem ég gat, var heiðarleg, talaði við fólk og, já, bara sinnti þessu,“ segir Ingveldur, spurð hverju megi þakka þennan góða árangur. Ingveldur fékk fyrst tækifæri til að setjast á Alþingi sem varaþingmaður árið 2023. Innsent Ingveldur fékk tækifæri til að koma inn sem varaþingmaður í febrúar árið 2023. Mikið líf var þá á þinginu meðan rætt var um frumvarp til laga um útlendingamál. „Þetta er yfirleitt mjög skrautlegt þegar ég kem inn sem varaþingmaður, þannig að ég veit ekki alveg hvernig þetta verður þegar ég tek fast sæti,“ segir Ingveldur. Það hafi verið öðruvísi að koma inn á þing það kjörtímabilið því Sjálfstæðisflokkurinn átti aðild að ríkisstjórn og var því í meirihluta. „En það var mjög skemmtileg upplifun, mikið líf í þinghúsinu, miklar umræður um sem mætti kalla málþóf. Þá var sem sagt verið að ræða útlendingalögin,“ segir Ingveldur og bætir við að Píratar hafi farið mikinn þá vikuna. „Þá fékk ég að tala frekar lítið sko af því að þau töluðu dálítið mikið.“ Sóttist næst eftir þriðja sæti á lista Í prófkjöri fyrir alþingiskosningar árið 2024 sóttist Ingveldur eftir þriðja sæti á lista, sæti sem Ásmundur Friðriksson þingmaður sat í. Birgir Þórarinsson þingmaður sóttist einnig eftir því sæti en Ingveldur skákaði þeim báðum og náði, líkt og fyrr, settu marki. Ingveldur er því erfinginn að þingsæti Vilhjálms Árnasonar nú þegar hann heldur til nýrra starfa í Reykjanesbæ. „Þetta var frábært og ég var að sjálfsögðu mjög ánægð… Ég lagði þetta í dóm trúnaðarmanna flokksins í kjördæminu og hlaut þennan árangur. Núna verður maður bara að standa undir því.“ Aftur beið Ingveldar áhugaverð vika á þingi þegar hún kom inn á þing sem varamaður í maí árið 2026 og umræður um veiðigjöld stóðu sem hæst. Líkt og þekkt er hefur ekkert mál verið rætt jafn lengi á Alþingi. „Það var líflegt. Maður svaf lítið þá viku.“ Ingveldur hefur síðan komið inn tvisvar í ár, fyrst þegar Vilhjálmur var í prófkjörsbaráttu í Reykjanesbæ og síðar þegar hann var í kosningabaráttu fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Ingveldur segir alltaf gaman að koma inn á þing og að í þessi skiptin hafi þingstörf verið hefðbundnari. Ingveldur er því reynslunni ríkari og tilbúin til starfa sem þingmaður Suðurkjördæmis. „Ég er ekki jafn blaut á bak við eyrun og ég væri ef ég hefði ekki komið inn áður.“ Þinghúsið verður brátt eins og annað heimili Ingveldar. Innsent Þá segir Ingveldur að það komi á óvart hve góður andi sé á þinginu. „Ég hélt að þingmenn stæðu hér í hárinu hver á öðrum en það er enginn að erfa neitt við neinn utan þingsalsins. Áður en maður veit af er maður farinn að taka kaffibolla með alls konar fólki.“ „En svona maður sér nú, þegar það eru miklar umræður, málþóf og svo framvegis, að þá er meira um upphlaup þar sem fólk hverfur á einhverja skrýtna fundi hingað og þangað í húsinu.“ Samkvæmt lauslegri athugun fréttastofu verður Ingveldur sú þriðja yngsta meðal þingmanna, fædd í janúar árið 1997. Yngri er varaformaður Miðflokksins, Snorri Másson, fæddur á baráttudegi verkalýðsins árið 1997, en yngstur er oddviti Viðreisnar í Norðausturkjördæmi, Ingvar Þóroddsson, fæddur árið 1998. Í fjórtán manna þingflokki Sjálfstæðisflokksins verður Ingveldur þó yngst. „Maður þarf að kenna þeim lingóið og hvernig unga fólkið hugsar. Þau hafa bara gott af því,“ segir Ingveldur, kankvís að vanda. Ingveldur er forfallin hestakona. Innsent Aðhald gagnvart meirihlutanum stærsta verkefnið Þó ekki sé komin föst dagsetning á hvenær Suðurlandsmærin tekur við er hún þegar farin að setja sig í stellingar. Hún segir að sitt stærsta verkefni verði að veita meirihlutanum gott aðhald. „Vekja athygli á því sem þau geta gert betur og koma með lausnir á ýmsum málum, til dæmis að lækka skatta, einfalda regluverk og svo framvegis. Svo fann ég fyrir miklu ákalli í sveitarstjórnarkosningunum um umbætur á vegum hérna í umdæminu,“ segir Ingveldur, sem telur að efla megi hlutverk sveitarfélaga í að velja hvernig forgangsraða eigi fjármunum í vegaumbætur. Ingveldur hefur áður blandað sér í umræðu um umferðaröryggismál, þá sérstaklega eftir að banaslys varð nærri heimili hennar undir Eyjafjöllum þegar gríðarstór steinn féll úr fjallshlíð og lenti á ógnarhraða á ökumanni ökutækis sem átti leið eftir þjóðveginum. Ingveldur hefur þó þær góðu fréttir að færa að kall íbúa hafi heyrst og komið verði upp grjóthrunsvörnum við veginn. Ingveldur kann hvergi betur við sig en úti í íslenskri náttúru.Innsent Eins og líklega flestu fólki á hennar aldri eru húsnæðismál Ingveldi hugleikin og hún er tilbúin að koma með hugmyndir að borðinu. „Þar eru mikil tækifæri til einföldunar og þannig má minnka kostnað við uppbyggingu.“ Ingveldi þykir að fleiri geti farið að fordæmi sveitarfélaga á Suðurlandi til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði. „Við erum mjög heppin með það hér á Suðurlandi að lóðaframboð er gott. Sveitarfélögin eru mjög dugleg að útdeila lóðum á, að ég tel, ágætum kjörum. Þannig er búið að leysa einn hnút.“ Þá laði það einnig nýja íbúa á Suðurlandið að nóg sé um leikskólapláss. Ingveldur segist alltaf hafa verið félagslynd og haft áhuga á að láta til sín taka. „Ég held ég hafi alltaf haft miklar skoðanir á hlutunum. Ég hef alltaf sótt í félagsstörf, allt frá því að ég var að reyna að komast inn í nemendaráð Víkurskóla,“ segir Ingveldur og hlær við. Lítil Ingveldur á skólaskemmtun.Innsent „Já, greyið foreldrar mínir að hafa þurft að vera með þennan stjórnsama krakka inni á heimilinu,“ segir Ingveldur, sem greinilega hefur húmor fyrir sjálfri sér. „En já, áhugi minn hefur alltaf legið þarna, að hafa áhrif. Maður getur ekki setið heima tuðandi við eldhúsborðið en síðan gert ekki neitt.“ Ingveldur starfar í dag sem fulltrúi hjá embætti sýslumannsins á Suðurlandi. „Heyrðu, ég sé um hérna þinglýsingar og landamerkjamál í umdæminu og er lögfræðingur að mennt.“ Ingveldur segir að hún muni þurfa að klára sín verkefni áður en hún getur snúið sér að fullu að þingstörfum. Ingveldur segist stolt bæði af sínum störfum og þeirri vinnu sem sýslumannsembættin hafa farið í til að auka stafræna þjónustu. Ingveldur fjallaði í jómfrúarræðu sinni um þau tækifæri sem fyrir hendi væru til að auka við stafræna þjónustu. Fulltrúi sýslumanns í embættisgjörðum.Innsent „Frá því þegar ég hóf störf og til dagsins í dag er þjónusta sýslumanna gjörsamlega búin að umbreytast. Til dæmis í dag geturðu gert upp dánarbú algjörlega stafrænt, þetta náttúrulega sparar fólki bæði tíma og pening.“ Já, það þarf ekki minna en að minnast á opinbera þjónustu sýslumannsembættanna til að koma lögfræðingum á flug. Það er þó önnur starfsskylda fulltrúans sem er ögn áhugaverðari en Ingveldur fær reglulega að gefa saman pör. „Heyrðu já, ég var bara að gifta síðast bara í dag. Þetta er hluti af starfi fulltrúa, við getum gift og skilið fólk.“ Ingveldur fæst til að viðurkenna að þetta þyki henni skemmtilegra en landamerki. „Þetta er skemmtilegri hluti starfsins. Landamerki geta verið góð, sko, en þetta finnst mér virkilega skemmtilegt. Að fá að taka þátt í þessum degi hjá fólki er alltaf gaman, mikil gleði í loftinu.“ Þá fær náttúrubarnið líka að klæða sig upp og oft að bregða sér út af skrifstofunni en vinsælt er fyrir ferðamenn að láta gefa sig saman við náttúruperlur Suðurlands, við fjallrætur og sanda, jökla og fjörur. Stór hluti þeirra sem vilja láta gefa sig saman eru erlendir ferðamenn sem vilja að athöfnin fari fram úti í stórbrotinni náttúrunni. Innsent Ingveldur hefur nú náð merkum áfanga, að vera orðin þingmaður tuttugu og níu ára gömul. Ingveldur segir þetta ekki hluta af einhverju stærðarinnar plani og veit ekki hvað bíður hennar næst. „Lífið er svo fjölbreytt, maður veit ekkert hvað tekur við næst. Ég verð allavega ekki eilíf í þessu. Aðallega er bara heiður að fá að starfa fyrir Suðurkjördæmi.“ Mest lesið Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Lífið „Ég sef í gallabuxum“ Tíska og hönnun Þegar tónlistin heltók lögmanninn Lífið Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Lífið Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir Lífið Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Lífið Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Lífið Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Lífið Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Lífið Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Menning Fleiri fréttir Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Þegar tónlistin heltók lögmanninn Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Anthony Head er látinn Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir „Aldrei of seint að gera hlutina“ „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... 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