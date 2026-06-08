Varð ástfanginn á sama tíma og móðir hans kvaddi Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 8. júní 2026 20:04 Anders Vanga er viðmælandi í nýjasta þætti af Litlu hlutunum. Skjáskot „Eiginkona mín hefur sannarlega bjargað mér síðan ég kynntist henni en það var á sama tíma og móðir mín var að deyja úr krabbameini,“ segir listamaðurinn Anders Vanga sem rekur Reykjavík Glass. Þessi einlægi og skapandi maður er viðmælandi í nýjasta þætti af Litlu hlutirnir með Kára Sverris þar sem hann ræður um erfiðan missi, að veikjast sjálfur af krabbameini, flutninga til Íslands, sköpunargleðina, fjölskylduna og margt fleira. Hér má sjá viðtalið í heild sinni: Anders vinnur með eld, gler og þolinmæði á einstakan hátt. Líf hans tók stakkaskiptum eftir að hann greindist með krabbamein og sú reynsla breytti sýn hans á lífið, tímann og það sem raunverulega skiptir máli. Í heimi þar sem allt hreyfist hratt minnir hann áhorfendur á mikilvægi þess að hægja á sér, skapa með höndunum og leyfa hlutunum að taka tíma. Tók stökkið til Íslands Anders lærði erlendis og vann meðal annars í Bretlandi og Bandaríkjunum fyrir glerframleiðendur ásamt því að reka sjálfur lítið glerverkstæði. Fyrir þremur árum tók hann stökkið til Íslands og byrjaði alveg frá grunni hér. „Það var algjörlega nýr kafli,“ segir Anders en hann hefur mikla ástríðu fyrir sinni list. „Ég geri skissurnar og mótunina beint í glerinu. Mér finnst mjög gefandi að pakka þessu saman, klára allt fallega og setja það á hilluna. Það er notaleg tilfinning,“ bætir Anders við en hann sér sannarlega fegurðina í litlu hlutunum. „Það sem gerir mig hamingjusaman er fjölskyldan mín. Ég er mjög ánægður að við fluttum til Íslands og að konan mín og börn hafi það gott. Ég er hamingjusamur að vera hér á Íslandi og ég held að ég hafi verið mjög heppinn. Þegar maður byrjar á einhverju og þekkir engan eins og á Íslandi þá þarft maður ekki að senda of marga tölvupósta. Fólk segir einfaldlega: „Já, við gerum þetta. Hvað vantar þig mikið?“ Margir hafa verið mjög hjálpsamir.“ Svaf kannski í eina klukkustund á nóttu Anders er hamingjusamlega giftur og hafa hjónin þurft að ganga í gegnum ýmislegt saman. „Eiginkona mín hefur sannarlega bjargað mér síðan ég kynntist henni en það var á sama tíma og móðir mín var að deyja úr krabbameini. Ég varð gjörsamlega ástfanginn og á sama tíma að missa mömmu mína. Það var erfitt og óraunverulegt. Það er ekki hægt að lýsa því með orðum, svo margar tilfinningar. Ég svaf kannski eina klukkustund á nóttu ef ég svaf yfir höfuð.“ Börnin hafa sömuleiðis verið mikið haldreipi. „Hlutir eins og að eyða tíma með þeim eru mjög mikilvægir.“ „Allt í einu ertu ekki sterkur lengur“ Anders fór sjálfur í gegnum krabbamein fyrir nokkrum árum. „Það kennir manni líka hversu brothættur maður er. Sem manneskja heldurðu að þú sért sterkur og getir allt en svo allt í einu ertu ekki sterkur lengur. Þú getur ekki bara þröngvast áfram, þú þarft að leggjast niður og einhver þarf að elda fyrir þig og fara með þér til læknis. Börnin segja ekkert en þau vita alveg hvað er að gerast. Ég valdi að vera hér á Íslandi og vildi líka fá meðferðina mína hér. Og það var ekki sérstaklega auðvelt. Ég var varla með hár á höfðinu þegar ég byrjaði að vinna aftur, fingurnir voru dofnir og tærnar líka og allt var einhvern veginn skrýtið en ég varð að byrja að gera eitthvað aftur.“ Litlu hlutirnir Krabbamein Menning Mest lesið „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Lífið Enginn venjulegur sjötugur maður Gagnrýni Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Lífið Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Lífið Blendnar tilfinningar að fara á vinnumarkað á ný Lífið Lofuðu svörtu fólki lækningu en blekktu það til dauða Lífið Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Lífið Lára Clausen lýsir eftir stolnum Mustang Lífið Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Lífið Talay Riley stunginn til bana í Lundúnum Tónlist Fleiri fréttir Varð ástfanginn á sama tíma og móðir hans kvaddi Lára Clausen lýsir eftir stolnum Mustang Blendnar tilfinningar að fara á vinnumarkað á ný Lofuðu svörtu fólki lækningu en blekktu það til dauða „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Myndaveisla: Líf og fjör úti á Granda Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Krakkatía vikunnar: Jónas, þjóðardýr og einmanalegt áhugamál Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Þegar tónlistin heltók lögmanninn Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Anthony Head er látinn Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir „Aldrei of seint að gera hlutina“ „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... 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