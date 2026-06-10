Hvað veistu um… árið 2010?

Tíminn líður og nú eru víst liðin sextán ár frá árinu 2010 – árinu þegar WikiLeaks var reglulega í fréttum, Aulinn ég var frumsýndur og kosningar til stjórnlagaþings fóru fram.
Efnahagslífið var enn að jafna sig eftir fjármálakreppuna sem hófst árið 2008 og samfélagsmiðlar urðu sífellt mikilvægari í samskiptum fólks.
En hvað veistu um 2010?
Hvað veistu um…?
er liður á Vísi á miðvikudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína um ákveðið mál og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn.
Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Að neðan getur þú kannað hvað þú veist um árið 2010.
Flugvellir eru um margt sérstakir staðir þar sem margir fyllast eftirvæntingu eftir nýjum ævintýrum og stressi vegna brottfara.
Snæfellsnes er langt og fallegt nes á Vesturlandi með Faxaflóa sunnanmegin og Breiðafjarðar fyrir norðan. Meðfram nesinu eru svo fjallgarður og þar yst má finna Snæfellsjökul og þjóðgarðinn þar um kring.
Fyrra undanúrslitakvöld Eurovision fór fram í Austurríki í gærkvöldi og en seinna undanúrslitakvöldið á dagskrá annað kvöld og verður þá ljóst hvaða 25 framlög verða flutt á úrslitakvöldinu á laugardaginn.
Líklegt má telja að pasta sé á borðum fjölmargra Íslendinga í dag enda auðvelt að elda og hentar vel með margs konar sósum, grænmeti, kjöti eða sjávarfangi.
Tenerife er stærsta eyjan í Kanaríeyjum og tilheyrir Spáni. Eyjan er þekkt fyrir hlýtt loftslag allt árið um kring, fallegar strendur og fjölbreytta náttúru sem gerir það að verkum að þetta er einn vinsælasti áfangastaður ferðamanna, ekki síst Íslendinga.
Vetrarólympíuleikarnir fóru fram á Ítalíu fyrr í vetur þar sem íþróttafólk alls staðar að úr heiminum komu saman til að etja kappi í hinum ýmsu íþróttagreinum.
Óskarsverðlaunahátíðin fór fram um miðjan marsmánuð þar sem myndin One Battle after Another vann til sex verðlauna og meðal annars sem besta mynd.
IKEA er fyrirtæki sem stofnað var í Svíþjóð árið 1943 og sérhæfir sig í hönnun og sölu á húsgögnum og heimilisvörum. Áhersla hefur verið lögð á sjálfsafgreiðslu, flatpakkningar og að viðskiptavinir setji húsgögnin saman sjálfir í þeim tilgangi að halda verðinu niðri.
Akureyri er oft kölluð höfuðstaður Norðurlands og það er auðvelt að skilja hvers vegna. Bærinn stendur við innarlega í Eyjafirði, umkringdur fjöllum og náttúru sem breytist með árstíðunum.
Björgvin Halldórsson hefur verið einn ástsælasti og áhrifamesti söngvari Íslands um áratugaskeið, en hann féll frá í apríl síðastliðnum, 74 ára að aldri.
Kvikmyndin Stella í orlofi er íslensk gamanmynd frá árinu 1986 sem fjallar um Stellu sem heldur í sumarbústaðaferð og lendir þar í alls kyns ævintýrum.
Í Reykjavík má nokkurn fjölda styttna og útilistaverka sem endurspegla sögu, menningu og list borgarinnar og landsins alls.