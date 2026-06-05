Lífið

Emilíana Torrini selur ein­býlis­hús á 250 milljónir

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Emilían Torrini hefur sett einbýlishús sitt í Hvörfunum á sölu.
Emilían Torrini hefur sett einbýlishús sitt í Hvörfunum á sölu. Mummi Lú/Betri stofan

Tónlistarkonan Emilían Torrini hefur sett 262 fermetra einbýlishús sitt við Dimmuhvarf í Kópavogi á sölu. Emilíana keyptu húsið á 71 milljón árið 2013 en ásett verð í dag er 250 milljónir

Húsið er við Dimmuhvarf 19, var byggt árið 2007 og er á einni hæð með góða lofthæð. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, þar af eina hjónasvítu, sjónvarpshol, tvö baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, anddyri og bílskúr.

Húsið er með rúmgóðan bílskúr og hleðslustöð.

Emilíana keypti húsið af hjónunum Birni Brekkan Björnssyni og Jennu Lilju Jónsdóttur árið 2013 á 71 milljón króna. Fasteignamatið í dag er rúmar 206 milljónir og ásett verð 250 milljónir.

Gengið er inn í anddyri með fataskápum og þaðan inn í stórt rými með eldhúsi, borðstofu og setustofu með arinn og útsýni yfir Esjuna. Frá stofu er gengið út í garð til suðurs, þar er pallur með heitum potti.

Borðstofan er björt og opin.

Í stofunni er arinn.

Svefnherbergin eru fjögur í húsinu, þar af eru tvö mjög rúmgóð og annað þeirra er með baðherbergi, „walk-in“ sturtu og svo er útgengt út í garð. Sömuleiðis er hægt að fara úr þvottahúsinu út í garð eða inn í 32 fermetra bílskúrinn.

Nýjar flísar eru í eldhúsinu og granítborðplötur. Gólfhiti er í húsinu sem er bæði með flísar og eikarparket. Reiðstígar eru allt í kringum húsið sem er innarlega í botnlanga og aðeins tveggja mínútna göngufæri frá útivistarsvæði í Elliðaárdal.

Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis.

Á pallinum er heitur pottur.

Garðurinn er stór og flottur.
Fasteignamarkaður Kópavogur


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.