Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir Magnús Jochum Pálsson skrifar 5. júní 2026 15:50 Emilían Torrini hefur sett einbýlishús sitt í Hvörfunum á sölu. Mummi Lú/Betri stofan Tónlistarkonan Emilían Torrini hefur sett 262 fermetra einbýlishús sitt við Dimmuhvarf í Kópavogi á sölu. Emilíana keyptu húsið á 71 milljón árið 2013 en ásett verð í dag er 250 milljónir Húsið er við Dimmuhvarf 19, var byggt árið 2007 og er á einni hæð með góða lofthæð. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, þar af eina hjónasvítu, sjónvarpshol, tvö baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, anddyri og bílskúr. Húsið er með rúmgóðan bílskúr og hleðslustöð. Emilíana keypti húsið af hjónunum Birni Brekkan Björnssyni og Jennu Lilju Jónsdóttur árið 2013 á 71 milljón króna. Fasteignamatið í dag er rúmar 206 milljónir og ásett verð 250 milljónir. Gengið er inn í anddyri með fataskápum og þaðan inn í stórt rými með eldhúsi, borðstofu og setustofu með arinn og útsýni yfir Esjuna. Frá stofu er gengið út í garð til suðurs, þar er pallur með heitum potti. Borðstofan er björt og opin. Í stofunni er arinn. Svefnherbergin eru fjögur í húsinu, þar af eru tvö mjög rúmgóð og annað þeirra er með baðherbergi, „walk-in“ sturtu og svo er útgengt út í garð. Sömuleiðis er hægt að fara úr þvottahúsinu út í garð eða inn í 32 fermetra bílskúrinn. Nýjar flísar eru í eldhúsinu og granítborðplötur. Gólfhiti er í húsinu sem er bæði með flísar og eikarparket. Reiðstígar eru allt í kringum húsið sem er innarlega í botnlanga og aðeins tveggja mínútna göngufæri frá útivistarsvæði í Elliðaárdal. Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis. Á pallinum er heitur pottur. Garðurinn er stór og flottur. Fasteignamarkaður Kópavogur Mest lesið James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Bíó og sjónvarp Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Menning Langdregnir brandarar stoppa ekki stuðið Gagnrýni Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Lífið „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Lífið „Aldrei of seint að gera hlutina“ Lífið Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Menning Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi Lífið Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Lífið „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ Lífið Fleiri fréttir „Aldrei of seint að gera hlutina“ „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... Snæfellsnes? Leikritið eigi sérstaklega erindi nú Manst þú eftir þessum sígildu sumarleikjum? Matthildur Margrét og Sigurður Hrannar eiga von á barni „Við notum þetta orð yfir sundið, kaffið, og ástina okkar“ Getur hermt fullkomlega eftir tugum fugla Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Valin versti ljósmyndari heims Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Stjörnufans í eins árs afmæli „Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma“ Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Allir héldu Michelin-stjörnunni Stjörnukokkar landsins gætu fengið fleiri Michelin-stjörnur Halla T og Björk í stuði á Listahátíð Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Sjá meira