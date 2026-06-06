Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Jón Þór Stefánsson skrifar 6. júní 2026 15:13 Haldið er upp á Sjómannadaginn í Reykjavík á Granda. Aðsend Undirbúningur er nú í fullum gangi við höfnina í Reykjavík þar sem hátíðarhöld vegna Sjómannadagsins í Reykjavík fara fram á morgun. Í tilkynningu er haft eftir Aríel Péturssyni, formanni Sjómannadagsráðs, að það stefni í mikið fjör á hátíðarsvæðinu á Granda á morgun. Menn vinna höröum höndum að því að gera allt fínt fyrir Sjómannadaginn.Aðsend Sigga Ósk og Kristmundur Axel eru meðal þeirra sem koma fram á stóra sviðinu á morgun og á litla sviðinu stíga bæði Bjössi Brunabangsi og Sólon á svið ásamt fleirum. Aðsend Sjómannadagurinn Mest lesið Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Lífið „Ég sef í gallabuxum“ Tíska og hönnun Þegar tónlistin heltók lögmanninn Lífið Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Lífið Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir Lífið Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Menning Langdregnir brandarar stoppa ekki stuðið Gagnrýni Anthony Head er látinn Lífið „Aldrei of seint að gera hlutina“ Lífið Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Lífið Fleiri fréttir Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Þegar tónlistin heltók lögmanninn Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Anthony Head er látinn Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir „Aldrei of seint að gera hlutina“ „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... Snæfellsnes? Leikritið eigi sérstaklega erindi nú Manst þú eftir þessum sígildu sumarleikjum? Matthildur Margrét og Sigurður Hrannar eiga von á barni „Við notum þetta orð yfir sundið, kaffið, og ástina okkar“ Getur hermt fullkomlega eftir tugum fugla Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Valin versti ljósmyndari heims Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Stjörnufans í eins árs afmæli „Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma“ Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Sjá meira