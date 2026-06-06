Lífið

Allt að verða klárt fyrir Sjó­manna­daginn í Reykja­vík

Jón Þór Stefánsson skrifar
Haldið er upp á Sjómannadaginn í Reykjavík á Granda.
Haldið er upp á Sjómannadaginn í Reykjavík á Granda. Aðsend

Undirbúningur er nú í fullum gangi við höfnina í Reykjavík þar sem hátíðarhöld vegna Sjómannadagsins í Reykjavík fara fram á morgun.

Í tilkynningu er haft eftir Aríel Péturssyni, formanni Sjómannadagsráðs, að það stefni í mikið fjör á hátíðarsvæðinu á Granda á morgun.

Menn vinna höröum höndum að því að gera allt fínt fyrir Sjómannadaginn.Aðsend

Sigga Ósk og Kristmundur Axel eru meðal þeirra sem koma fram á stóra sviðinu á morgun og á litla sviðinu stíga bæði Bjössi Brunabangsi og Sólon á svið ásamt fleirum.

Aðsend
Sjómannadagurinn


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