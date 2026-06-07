Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Samúel Karl Ólason skrifar 7. júní 2026 07:00 Sól Rós Hlynsdóttir með leikaranum Patrick Gibson, sem leikur James Bond í 007 First Light. Sól Rós Hlynsdóttir hefur unnið hjá leikjafyrirtækinu IO Interactive í næstum því þrjú ár. Á þeim tíma hefur hún að mestu unnið við markaðsstörf í tengslum við James Bond-leikinn „007 First Light“. „Það er búið að vera mikið ævintýri að vinna að þessum leik,“ segir Sól í samtali við Vísi. Hún segir vinnuna einnig hafa verið svolítið súrealíska þar sem hún hafi verið meðvituð um að gífurlega mörg augu voru á teyminu hennar í markaðsdeildinni. „Þetta er búið að vera ótrúlega gaman og krefjandi.“ Hún hefur mikið unnið með starfsmönnum Amazon, sem eiga réttinn á James Bond þessa dagana. Þar að auki hefur hún unnið mikið með öðrum fyrirtækjum eins og Aston Martin, Land Rover, Omega og Coca Cola í aðdraganda útgáfu First Light. Þetta segir Sól að hafi verið gífurlega lærdómsríkt. Í senn hafi verið gaman að sjá hvað fólk var spennt fyrir því að koma að Bond-leik. Þá fylgi mikið af tækifærum því að vinna með eins stórt vörumerki og James Bond. „Það þarf að hafa í huga að maður vill sýna vörumerkinu virðingu en á sama tíma gera eitthvað sem er fyrir leikjaspilara.“ Hún segir starfsmenn IO hafa lagt mikla vinnu í að halda jafnvægi þarna á milli. Þurfti fljótt að taka ákvörðun Sól og kærasti hennar fluttu til Danmerkur í ágúst 2023, þegar hún fékk vinnuna hjá IO. Hún segir aðdragandann að því hafa verið stuttan. „Ég var í viðtali á mánudegi og var svo flogið út. Síðan fékk ég boð um starfið á föstudaginn. Þetta var svolítið ævintýri og ég þurfti að taka ákvörðun fljótt.“ Hún segir að daginn sem hún fékk starfið hafi kærastinn verið nýbúinn að hringja í hana og segja að hann hefði keypt sér bíl. Hún hringdi í hann skömmu síðar og sagði honum að þau væru líklega að flytja til Danmerkur. Pabbi hennar, sem Sól segir mikinn Bond-mann, fékk einnig fljótt að vita af nýju vinnunni og um hvað hún snerist. „Ég man þegar ég fékk starfið þá hringdi ég í pabba til að segja honum að ég væri að vinna að James Bond leik. Hann var rosalega mikill aðdáandi. Við horfðum saman á myndirnar og ég man hvað hann var spenntur fyrir þessu. Hann var að „fangirla“ yfir því að ég væri að vinna við þetta.“ Ferill Bonds byrjar á Íslandi Sól segir að þegar hún byrjaði hjá IO og kynntist leiknum hafi verið gaman að komast að því að fyrsta borð leiksins gerist á Íslandi. Það hafi verið gaman að fylgjast með því hvernig það borð þróaðist. „Ég kunni sérstaklega að meta íslenska vindinn, mosann og öll smáatriðin þegar kemur að borðinu sjálfu.“ Sjá einnig: Hvað í ósköpunum gerði James Bond á Íslandi? Þó þetta sé enginn til tiltekinn staður segir Sól að mikið hafi verið lagt í að gera Íslandi góð skil. Hún segir starfsmenn IO ekki hafa sótt Ísland heim. Þeir hafi þó rannsakað umhverfið hér á landi ítarlega vegna þróunar borðsins og að hún hafi einnig verið spurð álits um hvernig Ísland liti út. „Mér fannst ótrúlega merkilegt að manni fannst eins og maður væri á Íslandi. Það er fínt þegar maður býr erlendis. Ég vona að fólk njóti þess að Ísland sé sýnilegt og fái að láta ljós sitt skína, þó það sé í dimmu umhverfi.“ Erfið en mjög skemmtileg vinna Eins og áður segir vinnur Sól í markaðsdeild IO Interactive en þar á bæ hefur verið mjög mikið að gera eftir að leikurinn kom út. Sól segir að það hafi lítið verið slakað á og að vinnan hafi verið erfið. Hún sé þó hluti af stóru teymi og það sé búið að vera mjög gaman að vinna alla þá vinnu sem þurft hefur að vinna kringum leikinn. Dagarnir hafi verið langir. Meðlimir teymisins miða hátt í hugmyndum sínum en síðan þarf að framkvæma þessar stóru hugmyndir, samkvæmt Sól, og getur það verið erfitt. „Sem betur fer er þetta búið að vera rosalega gaman,“ segir Sól. Það hjálpi mikið til þegar vinnan sé erfið. Hún segist líka hafa fundið fyrir því hvað allir lögðu mikinn metnað í verkefnið, innan hennar teymis, milli deilda og í samstarfið við Amazon. Mjög margir komi að því að gera leik eins og þennan og margir hafi beðið lengi eftir góðum Bond-leik. „Það er búið að setja mikið púður og mikla ástríðu í að gera leikinn eins góðan og hann getur verið.“ Sól segir alla mjög ánægða með hvernig tókst til og móttökurnar. Góðar móttökur 007 First Light hefur fengið góðar viðtökur hjá bæði gagnrýnendum og spilurum. Sól segir útgáfudaginn hafa verið sérstaklega skemmtilegan. „Við vorum bara á refresh-takkanum að fylgjast með og sjá hvað fólk hafði að segja um leikinn.“ Hún segir viðbrögðin hafa verið sérstaklega góð hvað varðar söguþráð leiksins og það hve mikið var lagt í ýmis smáatriði. Meðal annars hafi hún séð ummæli um að hliðarpersónur sem bregði nokkrum sinnum fyrir í leiknum séu ekki alltaf klæddar í sömu fötin. Það er ekki hægt að gera Bond-leik án þess að gera Bond-lag. Fyrir First Light gerðu þau Lana Del Rey og David Arnold lagið sem heitir einnig „First Light“. „Þau stóðu sig ótrúlega vel. Eins og með myndbandið sjálft með laginu,“ segir Sól. Hún segir mikið hafa verið lagt í bæði lagið og myndbandið svo það líktist hefðbundnum kvikmyndum um Bond. Starfsmenn IO unnu náið með þeim Lönu Del Ray og David Arnold. „Þau eru frábær bæði tvö,“ segir Sól. Hún segir það hafa verið forréttindi og skemmtilegt að fá að vinna með þeim og sjá hvernig lagið og myndbandið urðu til. Lagið má sjá í spilaranum hér að neðan. Fengu innblástur frá bókunum Sól segir starfsmenn IO hafa fengið mikinn innblástur frá bókum Ian Flemming um James Bond. Leikurinn innihaldi mikið af svokölluðum páskaeggjum, eða tilvísanir, í þær bækur sem lesendur ættu að kannast við. Þar á meðal er ör, sem Bond fær í leiknum á Íslandi. Þá hafi einnig verið reynt að halda í það að Bond sé mannlegur. „Bond er njósnari. Hann er mannlegur og við vildum keyra svolítið á það. Hann er ekki með ofurkrafta heldur er hann með tól í sínu vopnabúri sem hann getur nýtt sér. Við gefum spilurum þá möguleika að gera nýtt sér aðrar aðferðir til að komast að lokamarkmiðinu.“ Sól segir spilara hafa verið ánægða með fjölbreytnina í leiknum og það hvernig það virkar að finna tækifæri fyrir Bond að nýta. „Ég vona að fólk sjái metnaðinn sem teymið lagði í leikinn og finni fyrir ástríðunni.“ Mest lesið Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Lífið Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Lífið Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Lífið Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Lífið Krakkatía vikunnar: Jónas, þjóðardýr og einmanalegt áhugamál Lífið „Ég sef í gallabuxum“ Tíska og hönnun Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Lífið Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Lífið Þegar tónlistin heltók lögmanninn Lífið Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Lífið Fleiri fréttir Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Krakkatía vikunnar: Jónas, þjóðardýr og einmanalegt áhugamál Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Þegar tónlistin heltók lögmanninn Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Anthony Head er látinn Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir „Aldrei of seint að gera hlutina“ „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... 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