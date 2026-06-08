Lífið

Vig­dís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapp­helduna

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sveinn Andri og Vigdís eru orðin hjón.
Sveinn Andri og Vigdís eru orðin hjón.

Lögmennirnir Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir og Sveinn Andri Sveinsson gengu í hjónaband í Dómkirkjunni í gær. Sveinn Valgeirsson Dómkirkjuprestur gaf hjónin saman og veislan var haldin í Sjálfstæðissalnum á Hotel Parliament.

Smartland greindi fyrst frá brúðkaupi þeirra hjóna.

Vigdís og Sveinn Andri starfa saman hjá lögmannsstofunni Reykvískir lögmenn slf. og hafa verið saman síðan á síðasta ári. Vísir greindi frá því í október 2025 að Vigdís væri flutt inn til Sveins í miðbæinn.

Sjá einnig: Vigdís Häsler flutt til Sveins Andra

Þau seldu síðan hvort í sínu lagi hús sín, Sveinn íbúð sína á Hávallagötu og Vigdís einbýlishús, sem hún átti með fyrrverandi eiginmanni sínum, í Hörgslundi í Garðabæ, og keyptu saman glæsilega íbúð á Hafnartorgi.

Þónokkur aldursmunur er á þeim hjónum, eða nítján ár, Vigdís er fædd árið 1982 og Sveinn Andri 1963.

Brúðkaup Ástin og lífið Tímamót


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