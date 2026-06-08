Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. júní 2026 10:22 Sveinn Andri og Vigdís eru orðin hjón. Lögmennirnir Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir og Sveinn Andri Sveinsson gengu í hjónaband í Dómkirkjunni í gær. Sveinn Valgeirsson Dómkirkjuprestur gaf hjónin saman og veislan var haldin í Sjálfstæðissalnum á Hotel Parliament. Smartland greindi fyrst frá brúðkaupi þeirra hjóna. Vigdís og Sveinn Andri starfa saman hjá lögmannsstofunni Reykvískir lögmenn slf. og hafa verið saman síðan á síðasta ári. Vísir greindi frá því í október 2025 að Vigdís væri flutt inn til Sveins í miðbæinn. Sjá einnig: Vigdís Häsler flutt til Sveins Andra Þau seldu síðan hvort í sínu lagi hús sín, Sveinn íbúð sína á Hávallagötu og Vigdís einbýlishús, sem hún átti með fyrrverandi eiginmanni sínum, í Hörgslundi í Garðabæ, og keyptu saman glæsilega íbúð á Hafnartorgi. Þónokkur aldursmunur er á þeim hjónum, eða nítján ár, Vigdís er fædd árið 1982 og Sveinn Andri 1963. Brúðkaup Ástin og lífið Tímamót Mest lesið Enginn venjulegur sjötugur maður Gagnrýni Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Lífið Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Lífið „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ Tónlist Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Lífið Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Lífið „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Lífið „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Tónlist Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Lífið Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Lífið Fleiri fréttir „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Myndaveisla: Líf og fjör úti á Granda Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Krakkatía vikunnar: Jónas, þjóðardýr og einmanalegt áhugamál Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Þegar tónlistin heltók lögmanninn Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Anthony Head er látinn Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir „Aldrei of seint að gera hlutina“ „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... Snæfellsnes? Leikritið eigi sérstaklega erindi nú Manst þú eftir þessum sígildu sumarleikjum? Matthildur Margrét og Sigurður Hrannar eiga von á barni „Við notum þetta orð yfir sundið, kaffið, og ástina okkar“ Getur hermt fullkomlega eftir tugum fugla Sjá meira