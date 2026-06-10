Lífið

Sjö heitustu brúðkaupstrendin í sumar

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var rosalegt fjör í brúðkaupi Dua Lipa og Callum Turner um helgina á Sikiley.
Það var rosalegt fjör í brúðkaupi Dua Lipa og Callum Turner um helgina á Sikiley. Arnold Jerocki/Getty Images

Sumarið er tími ástarinnar þar sem fjölmörg pör nýta góða veðrið til að ganga í heilagt hjónaband. Stórstjörnur eru þar ekki undanskildar en fyrsta stóra stjörnubrúðkaupið fór fram síðastliðna helgi þegar söngkonan Dua Lipa og leikarinn Callum Turner fögnuðu ást sinni með vinum og vandamönnum á Sikiley.

Brúðkaupið var auðvitað hið glæsilegasta og má telja líklegt að mörg verðandi brúðhjón dragi einhvern innblástur frá því. Hér eru sjö hlutir sem tískurisinn Vogue telur að verði að sumarbrúðkaupstrendi eftir veisluhöld Lipa og Turner. 

Stólaborðar

Dua Lipa gifti sig í ítölsku sólinni og var athöfnin utandyra. Stólarnir í athöfninni vöktu athygli var sem hvítir silkiborðar voru festir við þá með slaufu. Fallegt og krúttlegt smáatriði. 

Stólaborðar einstaklega lekkerir.Instagram @lauravandall

Bróderaðir blævængir og servíettur

Það er sífellt að verða vinsælla að fá allt sérhannað fyrir brúðkaupið, allt frá fatnaði yfir í smáatriði eins og blævængi og servíettur. Þau höfðu merkt smáhlutina með dagsetningu brúðkaupsins, skammstöfun þeirra hjóna og uppáhalds tilvitnun þeirra: „Stay mad with me forever.“

Sæt smáatriði.Instagram @lauravandall

„Retro“ myndakassar

Gamaldags myndakassar eru stöðugt að verða vinsælli í brúðkaupum en Dua Lipa og Callum Turner voru með slíkan í brúðkaupinu með bróderað tjald merkt nöfnum þeirra brúðhjóna. 

Dua og Calum merkt myndakassanum.Instagram @antoinebillore

18. aldar kerti og kertastjakar

Hjónin giftu sig í kastala frá barokk-tímabilinu og því var margt í 18. aldar glæsileika-stíl. Þar á meðal háu flottu kertin og vínflöskur voru notaðar sem kertastjakar í bland við stóra og glæsilega stjaka. 

Glæsilegt borðhald. Instagram @antoinebillore

Tilkomumiklar skreytingar og leikmyndir

Vintage bílar, antík speglar, plaköt af gömlum kvikmyndum og bókahillur voru meðal skreytinga í brúðkaupi stjarnanna. Bílarnir voru meðal annars notaðir sem matarvagnar í glæsilegri kantinum. 

Flugeldar

Brúðkaupsveisla stjórstjarnanna entist til sex morguninn eftir og gestir stigu trylltan dans. Í öllu fjörinu kemur ekki á óvart að kvöldið hafi svo verið toppað með glæsilegri flugeldasýningu, en slíkt húllum-hæ er líka einstaklega vinsælt í brúðkaupum á Ítalíu.

Flugeldar í Sikiley eru ansi flottir. Riccardo Lombardo/REDA/Universal Images Group via Getty Images

Sundlaugapartý daginn eftir

Þegar verið er að halda áfangastaðabrúðkaup er einstaklega vinsælt að bjóða gestum í sundlaugapartý daginn eftir. Það þykir sömuleiðis bæði góð og elegant leið til að leyfa þynnkunni hægt og rólega að líða hjá. 

Gerður í Blush var einmitt með brúðkaup á Ítalíu á dögunum og bauð gestunum að sjálfsögðu í sundlaugapartý daginn eftir veisluhöldin. 

Brúðkaup Ítalía Hollywood


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