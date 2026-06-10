Sjö heitustu brúðkaupstrendin í sumar Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 10. júní 2026 13:00 Það var rosalegt fjör í brúðkaupi Dua Lipa og Callum Turner um helgina á Sikiley. Arnold Jerocki/Getty Images Sumarið er tími ástarinnar þar sem fjölmörg pör nýta góða veðrið til að ganga í heilagt hjónaband. Stórstjörnur eru þar ekki undanskildar en fyrsta stóra stjörnubrúðkaupið fór fram síðastliðna helgi þegar söngkonan Dua Lipa og leikarinn Callum Turner fögnuðu ást sinni með vinum og vandamönnum á Sikiley. Brúðkaupið var auðvitað hið glæsilegasta og má telja líklegt að mörg verðandi brúðhjón dragi einhvern innblástur frá því. Hér eru sjö hlutir sem tískurisinn Vogue telur að verði að sumarbrúðkaupstrendi eftir veisluhöld Lipa og Turner. Stólaborðar Dua Lipa gifti sig í ítölsku sólinni og var athöfnin utandyra. Stólarnir í athöfninni vöktu athygli var sem hvítir silkiborðar voru festir við þá með slaufu. Fallegt og krúttlegt smáatriði. Stólaborðar einstaklega lekkerir.Instagram @lauravandall Bróderaðir blævængir og servíettur Það er sífellt að verða vinsælla að fá allt sérhannað fyrir brúðkaupið, allt frá fatnaði yfir í smáatriði eins og blævængi og servíettur. Þau höfðu merkt smáhlutina með dagsetningu brúðkaupsins, skammstöfun þeirra hjóna og uppáhalds tilvitnun þeirra: „Stay mad with me forever.“ Sæt smáatriði.Instagram @lauravandall „Retro“ myndakassar Gamaldags myndakassar eru stöðugt að verða vinsælli í brúðkaupum en Dua Lipa og Callum Turner voru með slíkan í brúðkaupinu með bróderað tjald merkt nöfnum þeirra brúðhjóna. Dua og Calum merkt myndakassanum.Instagram @antoinebillore 18. aldar kerti og kertastjakar Hjónin giftu sig í kastala frá barokk-tímabilinu og því var margt í 18. aldar glæsileika-stíl. Þar á meðal háu flottu kertin og vínflöskur voru notaðar sem kertastjakar í bland við stóra og glæsilega stjaka. Glæsilegt borðhald. Instagram @antoinebillore Tilkomumiklar skreytingar og leikmyndir Vintage bílar, antík speglar, plaköt af gömlum kvikmyndum og bókahillur voru meðal skreytinga í brúðkaupi stjarnanna. Bílarnir voru meðal annars notaðir sem matarvagnar í glæsilegri kantinum. Flugeldar Brúðkaupsveisla stjórstjarnanna entist til sex morguninn eftir og gestir stigu trylltan dans. Í öllu fjörinu kemur ekki á óvart að kvöldið hafi svo verið toppað með glæsilegri flugeldasýningu, en slíkt húllum-hæ er líka einstaklega vinsælt í brúðkaupum á Ítalíu. Flugeldar í Sikiley eru ansi flottir. Riccardo Lombardo/REDA/Universal Images Group via Getty Images Sundlaugapartý daginn eftir Þegar verið er að halda áfangastaðabrúðkaup er einstaklega vinsælt að bjóða gestum í sundlaugapartý daginn eftir. Það þykir sömuleiðis bæði góð og elegant leið til að leyfa þynnkunni hægt og rólega að líða hjá. Gerður í Blush var einmitt með brúðkaup á Ítalíu á dögunum og bauð gestunum að sjálfsögðu í sundlaugapartý daginn eftir veisluhöldin. Brúðkaup Ítalía Hollywood Mest lesið Guðrún Ýr og Birnir í eina sæng Tónlist „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Lífið Pissaði fyrir framan fólk í sjö klukkutíma á dag Menning Rassaumhirða karla í sókn Lífið Sjö heitustu brúðkaupstrendin í sumar Lífið Góð tannheilsa styður við betra líf: Kristjana Ben tannlæknir gefur ráð Lífið samstarf Áhugi leshringja svo mikill að Salka stækkar Lífið samstarf Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Tónlist Segir Weinstein hafa bannað sér að vera lesbía Lífið Þorgerður Katrín og Sólveig Anna í þrumustuði í Þulu Menning Fleiri fréttir Sjö heitustu brúðkaupstrendin í sumar „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Rassaumhirða karla í sókn Leggja áherslu á liti, gleði og glimmer Segir Weinstein hafa bannað sér að vera lesbía Hætt saman en ennþá vinir Varð ástfanginn á sama tíma og móðir hans kvaddi Lára Clausen lýsir eftir stolnum Mustang Blendnar tilfinningar að fara á vinnumarkað á ný Lofuðu svörtu fólki lækningu en blekktu það til dauða „Ég passaði mig sérstaklega á því að tala ekki um Evrópusambandið“ Vigdís Häsler og Sveinn Andri gengu í hnapphelduna Huggulegustu hommar landsins „loksins“ giftir Adam Páls fann ástina í örmum Moniku Stjörnulífið: Rapparar ástfangnir upp fyrir haus Myndaveisla: Líf og fjör úti á Granda Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Krakkatía vikunnar: Jónas, þjóðardýr og einmanalegt áhugamál Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Vesturbæingar kvöddu sögufræga bensínstöð Allt að verða klárt fyrir Sjómannadaginn í Reykjavík Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Þegar tónlistin heltók lögmanninn Fréttatía vikunnar: Dua, Danir og Carpenter Anthony Head er látinn Emilíana Torrini selur einbýlishús á 250 milljónir „Aldrei of seint að gera hlutina“ „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Sjá meira