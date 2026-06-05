Breski leikarinn Anthony Head er látinn, 72 ára að aldri. Hann er þekktastur fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Buffy the Vampire Slayer og Ted Lasso.
Í umfjöllun PageSix er vísað í tilkynningu fjölskyldu leikarans, þar sem kemur fram að leikarinn hafi látist af völdum lungnabólgu. Hann lætur eftir sig tvær dætur þær Emily og Daisy Head en einungis eru sex mánuðir síðan eiginkona hans og móðir þeirra Sarah Fisher lést, 61 árs gömul.
Head lék meðal annars bókasafnsvörðinn Giles í sjónvarpsþáttunum um vampírubanann Buffy á tíunda áratuginum og síðar milljarðamæringinn Rupert Mannion í sjónvarpsþáttunum Ted Lasso, um hinn seinheppna bandaríska þjálfara sem tekur að sér þjálfun í enska boltanum.
Honum hefur einnig brugðið fyrir í öðrum hlutverkum í bíómyndum líkt og The Iron Lady, Persuasion, The Inbetweeners og Manchild. Dætur hans segja að hans verði sárt saknað, minning hans muni lifa í þeim verkum sem hann hafi skilið eftir sig.