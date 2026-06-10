Heimsmeistaramótið í fótbolta hefst á morgun, fimmtudaginn 11. júní, en meðal þeirra sem hafa sest niður, rætt sín á milli og loks spáð fyrir um hvernig úrslit mótsins fara eru stelpurnar í fataversluninni Kjólum og konfekti. Sex kjólar í fánalitum skarta sem stendur búðarglugga verslunarinnar og segist eigandi aldrei hafa séð eins marga karlmenn stoppa við búðargluggann til að virða kjólana fyrir sér.
Hver og ein þeirra sem sauma kjóla í starfsteyminu valdi sér lið sem hún taldi sigurstranglegast og úr varð að sex kjólar voru saumaðir. Þeir eru í fánalitum Frakklands, Portúgal, Englands, Noregs, Curaçao og Argentínu.
„Við erum aðeins búnar að vera að fylgjast með þessu öllu enda svaka húllumhæ í kringum þetta mót,“ segir Anna Kristín Magnúsdóttir eigandi verslunarinnar í samtali við blaðamann Vísis. Þá segir hún hugmyndina hafa komið til sín í ferð.
„Þessi hugmynd kom til mín í Portúgal, þar er allt úti í HM-skreytingum,“ segir hún og útskýrir svo að valið á löndum hafi verið eilítið takmarkað af því hvaða efni væri til í versluninni.
Myndina af kjólunum birtu þær svo í færslu á Facebook-síðu sinni en fjöldi fólks hefur þegar sent teyminu fyrirspurn um kjóla í litum fleiri fána. Þær eru búnar að sauma eitt eintak af hverjum kjól en einnig hafa kjólar í íslensku fánalitunum verið til sölu undanfarið.
„Við bjuggumst ekki endilega við því hvað fólk myndi hafa svona mikinn áhuga á kjólunum,“ segir Anna og bætir við að aldrei áður hafi svona margir karlar stoppað við glugga verslunarinnar og virt fyrir sér úrvalið.
„Ég hef aldrei séð eins marga karlmenn stoppa við gluggann hjá okkur,“ segir hún en í sömu mund segir hún blaðamanni að það standi tveir menn fyrir utan búðina og taki myndir af kjólunum. Hún segir kjólana kosta mismikið en að þær taki við hugmyndum um fleiri svipaða.
„Það fer aðeins eftir því hversu mikil vinna fór í gerð kjólsins hvað hann kostar,“ segir hún og segist sjá fram á að sauma fjöldann allan af fánalituðum kjólum á næstu misserum.
„Við eigum alls konar liti til og ættum að geta saumað langflest.“