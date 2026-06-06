Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Jón Þór Stefánsson skrifar 6. júní 2026 14:32 Afmæliskveðjum rignir yfir Bubba Morthens Bubbi Morthens, einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar, á stórafmæli í dag. Hann er orðinn sjötugur og hélt upp á það með stórtónleikum í Laugardalshöll í gær og mun gera það aftur með öðrum tónleikum í kvöld. Afmæliskveðjum rignir nú yfir Bubba. Allir og amma þeirra skrifa færslu á Facebook honum til heiðurs. Í ófáum þeirra er Bubba lýst sem „kónginum“. Hér að neðan verður fjallað um nokkrar af þessum kveðjum, en þær eru þó einungis brotabrot af þeim sem birst hafa í dag. „Þjóðin fagnar í dag sjötugsafmæli listamanns sem hefur ýmist strokið henni blíðlega eða hirt hana - eða einstaklinga meðal hennar - harkalega síðastliðin 46 ár; ævinlega óragur við að segja það sem honum bjó í brjósti hverju sinni. Enginn maður hefur haldið lengur í konungstign yfir Íslendingum en hann. Öll kunnum við einhver lög eftir hann, þau hafa síast inn í heilabúið hvert af öðru alveg síðan hann söng um sjómanninn með stálið og hnífinn sem segir stúlkunni sinni að hún geti komið og sótt sjórekið líkið af honum,“ skrifar Silja Aðalsteinsdóttir bókmenntafræðingur og höfundur ævisögu Bubba sem var gefin út árið 1990. Hún segir Bubba einstakan listamann, en einnig tryggan vin. „Ég á dásamlega minningu um stóran hóp landa minna á ýmsum aldri að syngja það lag fullum hálsi á leið milli grísku eyjanna í Eyjahafi. Fá önnur lög hefðu fengið svo eindregnar undirtektir og mig langar til að þakka honum innilega fyrir að hafa haldið sig við íslenskuna - við kynnum ekki alla þessa texta nema vegna þess að þeir eru á íslensku og hann var sá sem bjargaði íslenskri tungu á þessu sviði, sviði dægurtónlistar,“ segir hún. Eyþór Ingi Gunnlaugsson tónlistarmaður óskar Bubba, manninum sem breytti lífi hans, til hamingju með daginn, en Eyþór skaust á stjörnuhimininn átján ára gamall þegar hann bar sigur úr býtum í sjónvarpsþáttunum Bandið hans Bubba árið 2008. „Bubbi er einhvern veginn bestur í öllu. Flestar bestu plöturnar, flesta bestu topp slagarana, bestu textarnir, bestu ballöðurnar og bestu rokklögin. Einn fallegasti kirkjusálmur þjóðarinnar er Kveðjan hans Bubba. Hann er líklega besti kassagítarleikari landsins. Listaverkin hans, myndirnar og textaverkin seljast upp á mettíma. Besti og langlífasti söngleikur landsins, 9 líf, er auðvitað Bubbasöngleikur,“ skrifar Eyþór sem heldur því fram að þjóðin væri fátæk án Bubba. „Meistarinn og náttúruaflið Bubbi er 70 ára í dag! Án efa einn mesti og fremsti listamaður þjóðarinnar! List hans hefur með einstökum hætti fangað íslenskan samtíma. Stundum finnst mér ekkert vera íslenskara en Bubbi Morthens, saga hans og sigrar,“ skrifar Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Rifja upp þegar þau sáu Bubba á unglingsaldri Ólafur Páll Gunnarsson, sem hefur verið umsjónarmaður Rokklands á Rás tvö í þrjátíu ár, sendi Bubba kveðju áður en hann fór á tónleikana í gærkvöldi. Hann sagði að það yrði ekki „kallinn í útvarpinu“ sem myndi fagna sjötíu árum Bubba í kvöld heldur fimmtán ára unglinginn sem sá hann á tónleikum á Hótel Akranes 1984, og birti mynd sem hann fékk með goðinu þá. Lára Zulima Ómarsdottir, fjölmiðlakona, rifjar upp fyrstu kynni sín af Bubba, en líkt og í tilfelli Ólafs Páls komu þau einnig þegar hún var unglingur. „Í fyrsta skipti sem ég hitti þig þá var ég unglingur og formaður nemendafélagsins sem ákvað að biðja þig um að koma að spila í skólanum. Kona var þá nýkomin út. Af því tilefni gerði ég ásamt vinkonum mínum stutta mynd um þig sem mér telst til að sé fyrsta heimildarmyndin sem ég gerði. Við tókum viðtöl við fólk í skólanum um þig en rúsínan í pylsuendanum var auðvitað viðtalið við þig, sem er það fyrsta sem ég tók. 20 árum seinna tók ég næsta viðtal við þig og þá fyrir Stöð 2. Ég var nýbyrjuð í fjölmiðlum og var mjög stressuð. Þegar ég kom og heilsaði þér í sminki sagði sú sem var að farða þig við þig að ég væri mikill aðdáandi. Ég fór í kleinu. Fannst það pínu ófaglegt og vildi alls ekki að þú vissir það áður en viðtalið byrjaði,“ skrifar hún. Felix Bergsson, fjölmiðlamaður og skemmtikraftur, rifjar líka upp þegar hann, þá þrettán eða fjórtán ára, sá Bubba í fyrsta skipti, með hljómsveitinni Utangarðsmönnum. „Það voru mörg stór augnablik á þessum góðu þremur árum í skólanum við Hagatorg en það allra stærsta var þennan vetur þegar hljómsveitin Utangarðsmenn kom og spilaði fyrir okkur unglingana. Það hefur sjálfsagt verið á þriðjudagskvöldi eða eitthvað. Ég vissi ekkert hvað ég var að fara að sjá og upplifa. Þekkti þennan Bubba Morthens ekki neitt. Vissi bara að þetta var eitthvað nýtt og öðruvísi. Fann að ég mátti ekki missa af þessu,“ skrifar Felix. „En til að gera langa sögu stutta var þetta fullkomlega ógleymanlegt. Utangarðsmenn sýndu okkur unglingunum þá virðingu að gefa okkur alvöru rokktónleika þar sem ekkert var gefið eftir. Bubbi var rosalegur og sló ekki af eina sekúndu. Gott ef hann var ekki kominn úr að ofan! Ég hef aldrei fyrr eða síðar upplifað annað eins! Ég vissi ekki að samkomusalurinn okkar í Hagaskóla gæti hýst svona mikla snilld. Það var eins og það væri keyrt yfir mig og bakkað yfir mig aftur. Ég hló og grét og hló meira, öskraði og dansaði og svitnaði og söng með og elskaði lífið. Ég fattaði rokkið. Fattaði hvað tónlist getur gert mann glaðan og fyllt mann af tilfinningum. Ég eignaðist Geislavirka og hún fór ekki af plötuspilaranum svo mánuðum skipti. Ég og Þórir bróðir og Gunni Páls vinur okkar að öskursyngja lögin, læra alla textana og skemmta okkur konunglega í kjallaranum á Túnsbergi. Bestu stundir lífsins.“ Hvor er betri Paul eða Bubbi? Tveir menn bera saman Bubba og Bítilinn Paul McCartney, sem verður 84 ára eftir örfáa daga. Báðir virðast komast að sömu niðurstöðu. Annars vegar er það Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, sem hlustaði á nýjar plötur beggja listamanna meðan hann keyrði norður í Svarfaðardal. „Mér fannst Bubbi betri. Til hamingju með daginn meistari og takk fyrir þína miklu list!“ skrifar hann. Hins vegar ber Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrrverandi þingmaður, kappana tvo saman. „Ég sá Paul McCartney fyrir um tíu árum úti í Vín. Það var magnaðasta tónleikaupplifun mín – þar til í gærkvöldi, að ég sá Bubba og bandið hans. Magnað að horfa á mannhafið – unga og gamla – syngja með sínu skáldi alls konar flóknar og margræðar línu um ástina og dauðann og örlög mannanna, og sjálfur hef ég ekki sungið svona mikið og svona hátt síðan á síðasta Spaðaballi,“ skrifar Guðmundur Andri. Annar rithöfundur, Stefán Máni Sigþórsson, rifjar upp afmælistónleika Bubba fyrir tuttugu árum, og ef til vill frægasta bol Íslandssögunnar. „Það vita það mjög fáir en ég gaf Bubba Mortens þennan bol rétt fyrir tónleikana sem hann hélt þegar hann varð fimmtugur, 6. júní 2006. Hugmyndin að bolnum, hönnun og prentun var í höndum okkar Jóns Sæmundar. Aðeins eitt eintak prentað. Við Bubbi vorum ágætis félagar á þessum frekar myrka tíma í lífi hans í kjölfar skilnaðar. Við æfðum saman í Þrekhúsinu og studdum hvor annan í lífsins ólgusjó. En síðan skildu leiðir, eins og gengur og gerist,“ segir Stefán Máni. Til staðar fyrir mann sem þurfti að finna leið úr myrkrinu Frosti Logason fjölmiðlamaður sendir líka kveðju. Hann segir Bubba örlagavald í sínu lífi, bæði vegna tónlistarinnar og þá hafi hann verið til staðar fyrir Frosta á erfiðum tíma. „Tónlistin þín hefur verið hljóðrás í lífi heillar þjóðar. Fyrir mig hafði hún líka mjög persónulega þýðingu. Þú hafðir mikil áhrif á að ég vildi stofna hljómsveit á unglingsárunum og þannig ertu, hvort sem þér líkar betur eða verr, einn af örlagavöldunum í mínu lífi,“ segir Frosti. „En áhrifin ná langt út fyrir tónlistina. Þú hefur líka verið mikil fyrirmynd í edrú lífi mínu. Þegar ég var sem týndastur og þurfti að finna leiðina út úr myrkrinu varstu ekki bara rödd á plötu eða maður á sviði. Þú varst til staðar fyrir mig sem manneskja, og því gleymi ég aldrei. Fyrir það, og fyrir alla tónlistina, kraftinn, heiðarleikann og innblásturinn í gegnum árin, er ég óendanlega þakklátur.“ Fékk loksins að sjá Bubba í réttu sjónarhorni í gærkvöldi Þráinn Steinsson, útvarpsmaður og tæknigúru, hefur starfað nokkuð með Bubba í fengum árin, sent út tónleika hans og tekið upp tónlist með honum. Hann skrifar líka afmæliskveðju. „Í gærkvöldi sá ég Bubbi Morthens frá réttu sjónarhorni, ég ekki afsíðis með headfón að mixa heldur sem áhorfandi í sal…, og þvílík upplifun!“ segir hann. Þráinn minnist þá sérstaklega á eina stund á tónleikunum þegar hann minntist fallinna risa úr íslensku tónlistarlífi. „Einstök stund þegar Bubbi minntist Magga Eiríks og Björgvins Halldórssonar og flutti Kveðju sem er lag sem á eftir að fylgja öllum í gröfina en þó lifa að eilífu, salurinn söng og allir með snefil af mennsku komust við.“ Bubbi Morthens heldur tvo stórtónleika í tilefni afmælisins.Vísir/Vilhelm „Bubbi er fallinn, Bubbi er risinn“ Að lokum er vert að minnast á kveðju Arnar Úlfars Sævarssonar almannatenglis sem gerir tilraun að því að skilgreina Bubba. „Bubbi Morthens er ráðgáta. Hann er ofurmenni sem er bara einn af okkur. Hann er hrjúfur og harður. Hann er mjúkur og umhyggjusamur. Bubbi er fallinn. Bubbi er risinn. Hann er svo margt og alltaf sá sami en samt aldrei. Ég á erfitt með Bubba Morthens. Þau sem ráða eiga erfitt með Bubba Morthens. Bubbi sjálfur á erfitt með Bubba Morthens. Enginn þolir hann en allir elska hann.“ Tímamót Tónlist Einu sinni var... 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