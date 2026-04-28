Sjáðu öll 26 mörkin úr Bestu deildinni í gær Valur Páll Eiríksson skrifar 28. apríl 2026 08:31 KR-ingar og Blikar skoruðu fjögur í gær. Vísir/Anton/Diego Mörkum rigndi í regnvotu veðri í fjórðu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í gær. Alls voru 26 mörk skoruð í fimm leikjum er fjórða umferð deildarinnar kláraðist. Fram 5-1 ÍBV Atli Þór Jónasson skoraði tvö marka Fram og varnarmennirnir Þorri Þorbjörnsson og Kyle McLagan bættu við auk Kristófers Konráðssonar. Róbert Elís Hlynsson skoraði sárabótamark fyrir ÍBV beint úr aukaspyrnu í fjörlegum stórsigri bláklæddra í Úlfarsárdal. KR 4-2 FH Sama uppskrift og verið hefur hingað til hjá Vesturbæingum. Þeir fá á sig tvö mörk en vinna samt og hefðu getað skorað meira. Aron Sigurðarson skoraði tvö, Eiður Gauti Sæbjörnsson og Amin Cosic sitthvort að auki. Mörk Tómasar Orra Róbertssonar fyrir FH dugðu skammt. Breiðablik 4-0 Þór Ak. Breiðablik hafði aðeins skorað tvö mörk í fyrstu þremur leikjunum og sætt gagnrýni fyrir geldan sóknarleik fram að leiknum við nýliða Þórs. Stíflan brast í gær. Kristófer Ingi Kristinsson, Anton Logi Lúðvíksson, Davíð Ingvarsson og Óli Valur Ómarsson komust á blað. Stjarnan 2-4 Valur Valur komst þrisvar yfir í Garðabænum í gær þar sem Lúkas Logi Heimisson kom þeim fyrst yfir og Tryggvi Hrafn Haraldsson gerði það tvisvar. Bjarni Mark Antonsson skoraði laglegt mark eftir horn til að gulltryggja sigurinn. Andri Rúnar Bjarnason jafnaði tvisvar fyrir Stjörnuna og hefur leiktíðina af krafti fyrir framan markið. Víkingur 4-0 ÍA Elías Már Ómarsson heldur áfram að heilla í Víkinni. Hann skoraði tvö eftir markalausan fyrri hálfleik og er markahæstur í deildinni ásamt Aroni Sigurðarsyni í KR, með fimm mörk. Valdimar Þór Ingimundarson og Viktor Örlygur Andrason settu sitthvort markið í stórsigri meistaranna. Besta deild karla Fram ÍBV KR FH Breiðablik Þór Akureyri Stjarnan Valur Víkingur Reykjavík ÍA