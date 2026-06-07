Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. júní 2026 12:43 Skotar hættu við að spila æfingaleik gegn Norðmönnum. Adam Hunger/Getty Images Skotland og Noregur áttu að mætast í æfingaleik fyrir luktum dyrum á mánudag en ekkert verður af því. Bæði lið eru að leggja lokahönd á undirbúninginn fyrir HM og þetta átti að verða síðasti leikurinn sem þau spiluðu áður en stórmótið hefst. Skotland sendi Noregi tilkynningu seint í gærkvöld og lét vita að leikurinn yrði ekki spilaður. „Skotland þurfti því miður að falla frá fyrri áformum um æfingaleik, vegna meiðsla,“ staðfesti fjölmiðlafulltrúi norska knattspyrnusambandsins við NRK. Ekki er vitað um hvaða meiðsli ræðir. Skotland vann 4-0 sigur gegn Bólívíu á föstudag. Þjálfarinn Steve Clarke sagði þá gleðitíðindi að enginn hefði meiðst, eftir að hafa misst Billy Gilmour í slæm meiðsli í leiknum áður gegn Curacao. Noregur mun hins vegar spila opinn æfingaleik gegn Marokkó í kvöld, engin breyting hefur orðið þar á. Landsliðsþjálfari Noregs, Stale Solbakken, segist nálgast þann leik öðruvísi núna. „Það er illa geymt leyndarmál að við áttum skipulagðan lokaðan æfingaleik gegn Skotlandi, sem verður ekki spilaður... Hugmyndin með því að spila gegn Skotlandi var að gefa leikmönnum sem spiluðu lítið gegn Marokkó fleiri mínútur... Vegna þess að leiknum gegn Skotlandi var aflýst mun ég gera fleiri breytingar á liðinu gegn Marokkó. Það er mikilvægt að menn fái mínútur áður en mótið hefst,“ sagði Solbakken. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport „Hann breytti kúlturnum“ Handbolti Ollie Kane kynntur til leiks Fótbolti Býst við skömmum frá KSÍ Íslenski boltinn HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? Fótbolti Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Íslenski boltinn „Ég verð að spila“ Enski boltinn Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Fótbolti Elvar og félagar hentu meisturum Real Madrid úr leik Körfubolti Fleiri fréttir Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Messi á bekknum í sigri Argentínu HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? „Ég verð að spila“ Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Vestri valtaði yfir Völsung Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Markaveisla í Lengjudeildinni Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Sjá meira