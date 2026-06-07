Fótbolti

Skotar hættu við æfinga­leik gegn Norð­mönnum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Skotar hættu við að spila æfingaleik gegn Norðmönnum.
Skotar hættu við að spila æfingaleik gegn Norðmönnum. Adam Hunger/Getty Images

Skotland og Noregur áttu að mætast í æfingaleik fyrir luktum dyrum á mánudag en ekkert verður af því.

Bæði lið eru að leggja lokahönd á undirbúninginn fyrir HM og þetta átti að verða síðasti leikurinn sem þau spiluðu áður en stórmótið hefst.

Skotland sendi Noregi tilkynningu seint í gærkvöld og lét vita að leikurinn yrði ekki spilaður.

„Skotland þurfti því miður að falla frá fyrri áformum um æfingaleik, vegna meiðsla,“ staðfesti fjölmiðlafulltrúi norska knattspyrnusambandsins við NRK.

Ekki er vitað um hvaða meiðsli ræðir. Skotland vann 4-0 sigur gegn Bólívíu á föstudag. Þjálfarinn Steve Clarke sagði þá gleðitíðindi að enginn hefði meiðst, eftir að hafa misst Billy Gilmour í slæm meiðsli í leiknum áður gegn Curacao.

Noregur mun hins vegar spila opinn æfingaleik gegn Marokkó í kvöld, engin breyting hefur orðið þar á. Landsliðsþjálfari Noregs, Stale Solbakken, segist nálgast þann leik öðruvísi núna.

„Það er illa geymt leyndarmál að við áttum skipulagðan lokaðan æfingaleik gegn Skotlandi, sem verður ekki spilaður... Hugmyndin með því að spila gegn Skotlandi var að gefa leikmönnum sem spiluðu lítið gegn Marokkó fleiri mínútur... Vegna þess að leiknum gegn Skotlandi var aflýst mun ég gera fleiri breytingar á liðinu gegn Marokkó. Það er mikilvægt að menn fái mínútur áður en mótið hefst,“ sagði Solbakken. 

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið