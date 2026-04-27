Skaðbrenndur Hemmi fer ekki aftur í eldhúsið Valur Páll Eiríksson skrifar 27. apríl 2026 22:02 Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, var að vonum glaður með 4-2 sigur sinna manna á Stjörnunni á Samsung-vellinum í Garðabæ í kvöld. Valsmenn eru á töluverðri siglingu eftir erfiða byrjun. Valur komst þrisvar yfir í leiknum en Stjarnan jafnaði tvisvar í fyrri hálfleik. Garðbæingar stýrðu þá ferðinni eftir þriðja mark Vals snemma í þeim síðari en tókst illa að finna lausnir gegn fimm manna vörn gestanna, sem þeir breyttu í í hléi. „Þetta var geggjað, æðislegt. Frábær leikur og tvö góð fótboltalið. Það var jafnræði með liðunum í fyrri hálfleik og færi á báða bóga. Þetta var stórskemmtilegt. Í seinni hálfleik breytum við aðeins varnarlega og þéttum raðirnar. Mér fannst það heppnast helvíti vel," segir Hermann. „Vinnuframlagið hjá liðinu og hugarfarið, það var rosalegur sigurvilji hérna í dag." Val var spáð sjötta sæti víða fyrir mót og liðið gagnrýnt eftir tap fyrir KR í bikarnum og fyrir Þór á heimavelli í fyrstu umferð. Því var velt upp hvaða vegferð liðið væri á. Hermann segir liðið vera að svara fyrir sig. „Þetta er eina svarið sem við getum gefið, það er inni á vellinum. Liðið, eins og allir vita, er að stilla sig saman eftir erfiðan vetur. Við vorum aldrei að fara að toppa í upphafi móts en þetta ógnarsterk byrjun hjá okkur engu að síður," Hermann var þá heldur ófrýnilegur að sjá. Með brunasár víða á andlitinu. Það var vegna eldamennsku fyrir sína menn um helgina. „Á laugardaginn ákvað ég að elda fyrir Valsliðið, kjúkling og sætar kartöflur. Ég var með einhvern risa ofn og ákvað að opna og það kom svona rosalega heit gufan framan í mig. Ég brenndi á mér hálft andlitið en það var þess virði því þeir sýndu það í dag hérna að þessi orka skilaði sér," „En ég fer ekki aftur inn í eldhúsið," segir Hermann hlæjandi.