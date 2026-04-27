Stjarnan - Valur 2-4 | Stórskemmtun í suddanum á Samsung Valur Páll Eiríksson skrifar 27. apríl 2026 21:50 Tryggvi Hrafn skoraði tvö og lagði upp eitt mark í kvöld. vísir Valur vann 4-2 útisigur á Stjörnunni í Garðabæ í fjórðu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld. Tryggvi Hrafn Haraldsson var lykill að þriðja sigri Valsmanna í röð. Það var smá suddi og vindur sem tók við mönnum í Garðabæ í kvöld en Jökull Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar, sagði eina leið til að takast á við það: Að hlýja áhorfendum með áferðarfallegum og skemmtilegum fótbolta. Hann stóð við það og stórskemmtilegur fótboltaleikur hófst með látum. Bæði lið fengu fínustu færi fyrstu tíu mínúturnar en Valsmenn yfir þökk sé marki Lúkasar Loga Heimissonar sem kom upp úr innkasti þar sem heimamenn sofnuðu á verðinum. Stjarnan stýrði ferðinni í kjölfarið en leikurinn var fram og til baka. Eftir nokkur fín færi í upphafi hægði á færasköpun Garðbæinga sem voru þó hættulegir. Valsmenn voru snarpir og skarpir í sínum skyndisóknum þegar þeir unnu boltann. Andri Rúnar Bjarnason jafnaði með skallamarki eftir hornspyrnu á 18 mínútu en sex mínútum síðar nýtti Tryggvi Hrafn Haraldsson sér mistök Guðmunds Kristjánssonar, komst inn í sendingu hans, tók á rás og skaut að marki. Skotið fór af varnarmanni og í netið, staðan 2-1 fyrir Val. Aftur jafnaði hins vegar Andri Rúnar og hann gerði það rétt fyrir hlé þegar Stjörnumenn tættu Valsvörnina í sig með hraðri sókn. Andri Rúnar var réttur maður á réttum stað og fylgdi eftir skoti Birnis Snæs sem Frederik Schram varði fyrir fætur hans. Staðan 2-2 eftir stórskemmtilegan fyrri hálfleik þar sem bæði lið hefðu getað skorað fleiri mörk. Hermann Hreiðarsson gerði breytingu í hléi þar sem hann skipti framherjanum Degi Orra Garðarssyni af velli fyrir varnarmanninn Ólaf Flóka Stephensen. Hann breytti þar með í fimm manna varnarlínu og Valsmenn þéttu raðirnar. Stjörnumenn áttu erfiðara með að skapa sér færi eftir hléið og Tryggvi Hrafn kom Val yfir í þriðja sinn snemma í síðari hálfleik. Stjarnan stýrði ferðinni eftir það og sóttist eftir jöfnunarmarki en fundu fáar leiðir í gegn. Tryggvi Hrafn fékk tvö dauðafæri til að klára leikinn á síðustu tíu mínútunum sem fóru í súginn en hornspyrna hans mann Bjarna Mark Antonsson sem klippti boltann listilega í netið til að tryggja Val 4-2 sigur. Valur vinnur þar með sinn þriðja sigur í röð og er með níu stig eftir fjóra leiki en Stjarnan tapar öðrum í röð og er með sex stig. Atvik leiksins Mark Bjarna Mark undir lok leiks. Þvílík tilþrif sem innsigluðu sigur stressaðra Valsmanna sem höfðu legið í vörn um hríð. Stjörnur og skúrkar Tryggvi Hrafn bestur á vellinum í kvöld með tvö mörk og stoðsendingu en hefði raunar átt að skora fjögur. Garðbæingurinn Ólafur Flóki Stephensen kom sterkur inn af bekknum í hálfleik í vörn Valsmanna. Andri Rúnar Bjarnason heldur áfram að raða inn framherjamörkum, réttur maður á réttum stað. Margir í Stjörnuliðinu sem voru töluvert frá sínu besta. Dómarar Fátt út á Jóhann Inga og hans teymi að setja í kvöld. Maður tók lítið eftir dómurunum, leikurinn flæddi fínt og fátt út á þá að setja. Stemning og umgjörð Rúmlega 500 manns lögðu leið sína í Garðabæinn í kvöld. Líklega hefðu verið fleiri ef handboltalið Vals væri ekki að spila í úrslitaeinvígi um Íslandsmeistartitilinn í Kaplakrika og væri veðrið ekki svo slæmt. Virðist sem margir hafi frekar valið Besta sætið í kvöld. Tryggvi Hrafn: Stutt í að maður yrði skúrkur Tryggvi Hrafn hefur farið glimrandi vel af stað á leiktíðinni.Vísir/Guðmundur „Mér er mjög létt, það er rétt metið hjá þér. Við vorum að verjast mikið og ég fæ þarna tvö góð færi til að gera út um leikinn og ég hefði átt að gera það. Þá verður maður náttúrulega stressaður,“ segir Tryggvi Hrafn Haraldsson, leikmaður Vals, sem hefði getað drepið leikinn oftar en einu sinni undir lokin áður en hornspyrna hans fann Bjarna Mark sem skoraði. „Það er stutt á milli í þessu, maður var búinn að skora tvö en þarna var mjög stutt í að maður yrði skúrkur þannig að ég er mjög sáttur að við sigldum þessu heim,“ segir Tryggvi. Valsmenn hafi þá gert vel og taktískar breytingar í hléi skilað sínu. „Við sköpuðum fínar stöður úr skyndisóknum og vorum þéttir en þeir voru að finna tíurnar sínar í holunum full auðveldlega. Við breyttum í hálfleik og fórum í fimm manna línu til baka og eins og gefur að skilja verðuru meira passívur þá. Við áttum að gera betur í seinni spilalega séð en við skorum mark snemma, það breytir leiknum og þá förum við að verja markið okkar. Það sem skilar þessu heim að við vinnum vel og vörnin okkar góð,“ segir Tryggvi. Jökull: Off dagur Jökull Elísabetarson, þjálfari StjörnunnarVísir/Pawel „Þetta er frekar þungt. Vont tap á heimavelli. Þetta var off dagur hjá okkur,“ segir Jökull Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar, eftir leik. Mörkin tvö sem Stjarnan fékk á sig í fyrri hálfleik virkuðu full auðveld. Menn slökktu á sér og voru ekki á tánum. „Þegar maður er á off degi þá er þetta svolítið svona. Allt er aðeins eftir á, minna bit í sókninni. Ég veit ekki almennilega hvað veldur. Mögulega er það undirbúningurinn hjá okkur. Þetta var bara svolítið off. Þá þarf maður einhvern veginn að komast í gegnum það og nýta það litla sem maður fær, byggja betur fyrir varnarlega en okkur tókst það ekki í dag,“ segir Jökull. Stjarnan hefur nú tapað tveimur í röð eftir sigra í fyrstu tveimur. Alls hefur liðið fengið á sig ellefu mörk í leikjunum fjórum hingað til. Er það áhyggjuefni? „Það er eitt eða tvö vond mörk sem við fengum á okkur fyrir þennan leik en mér fannst þau öll vond í dag. Varnarleikurinn í dag var áhyggjuefni. En ef við tökum þetta saman eru þessi mörk á okkur of mörg. Þegar við erum berskjaldaðir erum við of berskjaldaðir. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða," segir Jökull. Kom á óvart og gekk illa að leysa það að Valur skipti í fimm manna vörn í hálfleik? „Það kom ekki á óvart, ef þeir myndu vera með forystu. Ég átti ekki endilega von á að þeir myndi loka jafn mikið fyrir. En Benedikt og Birnir voru að ná svo mörgum svæðum og toga miðverðina út að við áttum von á þessu á einhverjum tímapunkti. En eins og ég segi, þegar við erum off, náum við ekki að skapa jafn mikið, það eru ekki jafn hættuleg hlaup og sendingar lenda á fyrsta manni hjá þeim," segir Jökull. Er verk að vinna? „Við þurfum að stilla okkur saman og ná neistanum upp, það er aðallega það."