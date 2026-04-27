Hefur Valur efni á að spila Samúel í kvöld? Stefán Árni Pálsson skrifar 27. apríl 2026 12:45 Jökull segist vera spenntur fyrir leiknum í kvöld. Vísir/Diego Stórleikur kvöldsins í Bestu-deild karla er viðureign Stjörnunnar og Vals á Samsung-vellinum í Garðabæ. Liðin hafa bæði unnið tvo leiki og tapað einum og eru með sex stig í deildinni. Jökull Ingason Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar, segist vera spenntur fyrir kvöldinu og vonar að Samúel Kári Friðjónsson spili leikinn. Samúel var keyptur frá Stjörnunni til Vals á dögunum. En hans þátttaka í leiknum gæti kostað Val. „Við komum brattir úr síðasta leik. Það var frábær fótboltaleikur og ég held að þetta verði áhugaverður leikur og vonandi að veðrið spilli ekki fyrir því sem þetta getur orðið. Við þurfum að spila okkar leik og spila jafn góðan varnarleik og við gerðum í síðasta leik. Þó að við höfum fengið á okkur þrjú mörk í síðasta leik var varnarleikurinn góður," segir Jökull en Stjarnan tapaði 3-2 fyrir Víkingum fyrir fjórum dögum. En að stöðunni á Samúel Kára. Hann er í dag leikmaður Vals og var fyrir nokkrum dögum leikmaður Stjörnunnar. Jökull gefur í skyn að það muni kosta Valsmenn aukalega ákveði þeir að tefla Samúel Kára fram í kvöld. Þá er spurning hvort Valsmenn tími eða hafi efni á því að spila leikmanninum gegn sínu gamla félagi. „Ég býst alveg eins við honum. Þetta er stórkostlegur leikmaður þannig að það hjálpar okkur auðvitað að einhverju leyti ef hann spilar ekki, en ég óska honum alls hins besta. Það myndi gera leikinn skemmtilegri og töluvert áhugaverðari ef hann er inni á vellinum. Svo eru þeir með Dag Orra líka þarna, okkar uppaldi strákur sem hefur verið að gera vel. Þannig að ég held að þetta verði áhugavert og auðvitað vona ég bara að Sammi spili og við fáum aðeins að glíma við hann og hann við okkur. Ég held að það sé nú ekki hægt að setja þannig í samninga að menn megi ekki spila. En ég held að það geti vel verið að það komi einhvers staðar niður á verðmiðanum á leikmanninum." Rætt var við Jökul í hádegisfréttum Bylgjunnar. Leikurinn er klukkan 19:00 á Sýn Sport Ísland 2. Dagskrá Bestu deildar karla í kvöld 17:20 Fram - ÍBV (Sýn Sport 6) 17:50 KR - FH (Sýn Sport 5) 19:00 Subway Messan (Sýn Sport Ísland) 19:00 Stjarnan - Valur (Sýn Sport Ísland 2) 19:05 Breiðablik - Þór Ak. (Sýn Sport Ísland 4) 19:05 Víkingur R. - ÍA (Sýn Sport Ísland 5) 21:20 Stúkan (Sýn Sport Ísland)