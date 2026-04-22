Valur keypti Samúel Kára fyrir mikið fé Sindri Sverrisson skrifar 22. apríl 2026 11:33 Samúel Kári Friðjónsson er mættur til Vals. Valur Samúel Kári Friðjónsson var í dag kynntur sem nýjasti leikmaður Vals. Félagið keypti miðjumanninn öfluga frá Stjörnunni og gerði samning við hann sem gildir út tímabilið 2028. Kaupverðið er trúnaðarmál, segir í tilkynningu Vals, en samkvæmt upplýsingum Vísis greiða Valsmenn vel á annan tug milljóna króna fyrir leikmanninn. Þessi þrítugi leikmaður sneri heim til Íslands úr atvinnumennsku fyrir síðasta tímabil og var í stóru hlutverki hjá Garðbæingum í fyrra. Samningur hans við Stjörnuna átti að gilda út árið 2028. Atvinnumaður í mörg ár og var í HM-hópnum Samúel er að upplagi Keflvíkingur en fór ungur að árum í atvinnumennsku til Reading á Englandi og lék svo í Noregi, Þýskalandi og Grikklandi áður en hann kom til Stjörnunnar. Hann á að baki átta A-landsleiki og var í fyrsta og eina HM-hópi Íslands sem fór á heimsmeistaramótið í Rússlandi sumarið 2018, þá 22 ára gamall. Stjarnan og Valur verða bæði í eldlínunni annað kvöld en þá sækja Stjörnumenn Víkinga heim og Valsmenn taka á móti FH-ingum í leik sem gæti orðið frumraun Samúels í Valstreyjunni. Hemmi hrósar happi „Samúel er frábær leikmaður, heilbrigður karakter á flottum aldri. Hann hefur þau persónueinkenni sem ég vil sjá á miðjunni hjá okkur og passar mjög vel inn í það sem við erum að byggja upp. Með þessari viðbót er liðið farið að líta virkilega vel út hjá okkur og ég hlakka mikið til," segir Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, í tilkynningu. Gareth Owen, yfirmaður knattspyrnumála hjá Val, bætir við: „Líkt og fram hefur komið erum við í Val á ákveðinni vegferð þar sem við erum að horfa meira til ungra leikmanna. Það er mikilvægt að hafa í huga að þetta þarf auðvitað að vera góð blanda með reyndari mönnum. Þegar leikmaður með þá eiginleika og gæði sem Samúel býr yfir býðst þá er allt kapp lagt á að landa honum. Hann tikkar í mörg box hjá okkur og er hugsaður sem lykilmaður inni á miðjunni í því verkefni sem er framundan. Samúel er þekkt stærð í deildinni og mikill stríðsmaður sem mun styrkja liðið strax í baráttunni."