Fræg vítavarsla Ingvars Jónssonar, sem hafði stór áhrif á baráttuna um Íslandsmeistaratitilinn í fótbolta karla 2021, er til umfjöllunar í tíunda þætti Augnablikanna. Ingvar viðurkennir að það hefði verið hægt að reka hann út af áður en vítaspyrnan var tekin.
Víkingur og Breiðablik börðust um Íslandsmeistaratitilinn fyrir fimm árum. Í næstsíðustu umferðinni mætti Víkingur KR á Meistaravöllum á meðan Breiðablik sótti FH heim í Kaplakrika.
Blikar töpuðu 1-0 fyrir FH-ingum en Víkingar unnu KR-inga, 1-2, eftir mikla dramatík. Upp úr sauð undir lok leiksins þegar vítaspyrna var dæmd á Kára Árnason. Kjartan Henry Finnbogason, framherji KR, og Þórður Ingason, varamarkvörður Víkings, voru reknir af velli fyrir handalögmál.
Þegar loks hafði verið greitt úr málunum tók Pálmi Rafn Pálmason vítaspyrnuna en Ingvar varði og tryggði Víkingum afar dýrmæt þrjú stig.
„Hann hefði getað hent fleiri rauðum spjöldum á loft. Hann hefði getað hent mér út af fyrir að reyna að bakka minn mann [Þórð] upp og þá hefði ekki verið neinn markvörður eftir inni á vellinum. Þetta var eins mikil dramatík og það verður. Allt undir og full stúka,“ sagði Ingvar þegar hann rifjaði atburðarrásina ótrúlegu í Vesturbænum 2021 upp.
Henry Birgir Gunnarsson lýsti leiknum sem situr í minningunni.
„Það var alls ekkert auðvelt að vera lýsandi akkúrat á þessu augnabliki því maður vissi eiginlega ekki hvað var að gerast. Það var svo mikið havarí í gangi, víti, spjallað saman, menn farnir að slást úti um allt og maður var að reyna að horfa út um allt. Átti að dæma á þetta? Hvað er hann að fara að dæma?“ sagði Henry.
„Svo man ég mjög sterkt að margir voru furðu lostnir þegar eftir allt havaríið var ákveðið að dæma vítaspyrnu. Þá sprakk allt. Þegar dómurinn lá endanlega fyrir var eins og sprengjum væri varpað á völlinn því það brjáluðust allir. Helmingurinn fagnaði og hinn helmingurinn gjörsamlega umturnaðist af bræði. Víkingarnir héldu eflaust það versta þá en í minningunni var eins og það hefði tekið svona tíu mínútur að greiða úr allri þessari flækju því það var svo mikið í gangi. En þetta var ótrúlegt augnablik,“ bætti Henry við.
Víkingur var með eins stigs forskot á Breiðablik fyrir lokaumferðina. Þar unnu bæði lið sína leiki og Víkingar stóðu uppi sem Íslandsmeistarar í fyrsta sinn í þrjátíu ár. Ingvar hefur síðan tvisvar sinnum í viðbót orðið Íslandsmeistari með Víkingi.
Brot úr „Vítavörslu í Vesturbænum“, tíunda þætti Augnablikanna, má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Þáttinn í heild sinni má nálgast á efnisveitu Sýnar Sport.
Í níunda þætti Augnablikanna er fjallað um fræga þriggja stiga körfu Hermanns Haukssonar í bikarúrslitaleik Njarðvíkur og Keflavíkur 1999. Njarðvíkingar voru í ómögulegri stöðu þegar skammt var til leiksloka en tryggðu sér framlengingu eftir ótrúlegan endasprett og unnu leikinn á endanum.
Í áttunda þætti Augnablikanna er sigur Eyglóar Fanndal Sturludóttur á Evrópumótinu í ólympískum lyftingum í apríl í fyrra tekinn fyrir.
Inngrip Kjartans Henrys Finnbogasonar í baráttuna um danska meistaratitilinn í fótbolta 2018 er til umfjöllunar í sjöunda þætti Augnablikanna.
Mögnuð sigurkarfa Kára Jónssonar fyrir Hauka gegn Keflavík í úrslitakeppninni í körfubolta karla 2018 er rifjuð upp í sjötta þætti Augnablikanna.
Eftirminnilegt sigurmark Atla Jóhannssonar fyrir Stjörnuna gegn Motherwell sumarið 2014 er til umfjöllunar í fimmta þætti Augnablikanna.
Í fjórða þætti Augnablikanna bregðum við okkur 23 ár aftur í tímann og rifjum upp frægt mark Andra Stefan sem tryggði Haukum frækið jafntefli gegn Barcelona.
Flestir blótuðu eldgosinu í Eyjafjallajökli í sand og ösku en ekki fólkið í Stykkishólmi. Í þriðja þætti Augnablikanna er sagan af ótrúlegu ferðalagi Jebs Ivey fyrir annan leik Snæfells og Keflavíkur í úrslitum um Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta karla 2010 rakin.
Handboltakonan Lovísa Thompson segir að það hafi verið krefjandi að verða allt í einu landsfræg á einni nóttu eftir að hún tryggði Gróttu sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil, þá aðeins fimmtán ára.
Tómas Ingi Tómasson á enn erfitt með að sætta sig við markið sem var dæmt af honum í úrslitaleik ÍBV og ÍA um Íslandsmeistaratitilinn í fótbolta karla fyrir aldarfjórðungi.
Í Augnablikunum, nýjum þáttum úr smiðju Sýnar Sports, er fjallað um þekkt og eftirminnileg augnablik úr íslenskri íþróttasögu.