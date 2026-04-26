Maci Nicole Teater, leikmaður Grindavíkur/Njarðvíkur, fékk rautt spjald fyrir að rífa í hár Kimberley Dóru Hjálmarsdóttur, leikmanns Vals, í leik liðanna í Bestu deild kvenna í gær. Sérfræðingar Bestu marka kvenna skilja ekki hvað Teater gekk til.
Í uppbótartíma leiksins á Hlíðarenda í gær reif Teater í tagl Kimberley. Hreinn Magnússon, dómari leiksins, stóð rétt hjá atvikinu og lyfti rauða spjaldinu umsvifalaust.
„Þetta er eitthvað sem á ekki að sjást,“ sagði Helena Ólafsdóttir þegar hártogið var sýnt í Bestu mörkunum.
„Leikurinn er að verða búinn. Þetta er alveg galið. Þetta er hræðilegt og alltof dýrt fyrir þær,“ bætti Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir við.
Valskonur náðu forystunni í leiknum í gær þegar Arnfríður Auður Arnarsdóttir skoraði á 15. mínútu eftir slæm mistök markvarðar Suðurnesjaliðsins, Lauren Kellet.
Sophia Faith Romine jafnaði metin sex mínútum síðar með fyrsta marki Grindavíkur/Njarðvíkur í efstu deild. En Ísabella Sara Tryggvadóttir skoraði sigurmark Vals á 66. mínútu.
Næsti leikur Grindavíkur/Njarðvíkur er gegn Þór/KA á heimavelli á fimmtudaginn. Daginn áður sækir Valur Stjörnuna heim.
