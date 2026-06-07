Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Valur Páll Eiríksson skrifar 7. júní 2026 19:20 Riemer (t.h.) er náinn Eriksen sem fór beinustu leið á spítala. Getty/AP Landsliðsþjálfari Dana, Brian Riemer, segir Christian Eriksen, leikmann liðsins, hafa það gott miðað við aðstæður. Eriksen hefur verið fluttur á spítala og landsliðsþjálfarinn er á leið þangað. „Þetta er mikið sjokk,“ sagði Riemer í viðtali við TV 2 í Danmörku eftir að leikur Danmerkur og Úkraínu var flautaður af. Orsök þess er sú að Christian Eriksen, leikmaður danska liðsins, féll til jarðar og hélt um bringuna. Kaldur hrollur fór um áhorfendur en Eriksen fór í hjartastopp á vellinum í leik við Finna á Parken á EM sumarið 2021. Í kjölfarið var græddur í hann bjargráður sem virðist hafa bjargað Eriksen í dag. Í samtali við danska ritmiðla segist Riemer vera á leið á spítalann að taka stöðuna á Eriksen. „Ég hlakka til að sjá hann. Ég mun keyra yfir á spítalann núna þegar ég fæ tækifæri til. Mér finnst ég þurfa að sjá hann og ræða aðeins við hann. Hann er maður sem stendur mér nærri,“ segir Riemer sem var í þjálfarateymi Brentford þegar Eriksen lék með liðinu. Eriksen samdi við Brentford í janúar 2022 og kom sér aftur af stað eftir fyrra hjartastoppið með enska liðinu. Riemer segir samband þeirra hafa verið náið frá tíma Eriksens í Lundúnum. „Það eru sumir leikmenn sem þú verður nánari en aðrir og hann er einn af þeim. Hann kom með mikla reynslu í okkar lið þá. Síðan þá höfum við unnið saman í landsliðinu og hann er leikmaður sem ég á náið samband við og þekki mjög vel. Svo þetta er auðvitað eitthvað sem situr töluvert í mér,“ segir Riemer. Danski boltinn Mest lesið Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport Ollie Kane kynntur til leiks Fótbolti „Hann breytti kúlturnum“ Handbolti Býst við skömmum frá KSÍ Íslenski boltinn Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Íslenski boltinn Keppnin stoppuð eftir árekstur Leclerc Formúla 1 Yngsti sigurvegari í sögu Mónakó Formúla 1 HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? Fótbolti Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Fótbolti Fleiri fréttir Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Messi á bekknum í sigri Argentínu HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? „Ég verð að spila“ Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Vestri valtaði yfir Völsung Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Sjá meira