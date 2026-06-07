Fótbolti

Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Riemer (t.h.) er náinn Eriksen sem fór beinustu leið á spítala.
Riemer (t.h.) er náinn Eriksen sem fór beinustu leið á spítala. Getty/AP

Landsliðsþjálfari Dana, Brian Riemer, segir Christian Eriksen, leikmann liðsins, hafa það gott miðað við aðstæður. Eriksen hefur verið fluttur á spítala og landsliðsþjálfarinn er á leið þangað.

„Þetta er mikið sjokk,“ sagði Riemer í viðtali við TV 2 í Danmörku eftir að leikur Danmerkur og Úkraínu var flautaður af. Orsök þess er sú að Christian Eriksen, leikmaður danska liðsins, féll til jarðar og hélt um bringuna.

Kaldur hrollur fór um áhorfendur en Eriksen fór í hjartastopp á vellinum í leik við Finna á Parken á EM sumarið 2021. Í kjölfarið var græddur í hann bjargráður sem virðist hafa bjargað Eriksen í dag.

Í samtali við danska ritmiðla segist Riemer vera á leið á spítalann að taka stöðuna á Eriksen.

„Ég hlakka til að sjá hann. Ég mun keyra yfir á spítalann núna þegar ég fæ tækifæri til. Mér finnst ég þurfa að sjá hann og ræða aðeins við hann. Hann er maður sem stendur mér nærri,“ segir Riemer sem var í þjálfarateymi Brentford þegar Eriksen lék með liðinu.

Eriksen samdi við Brentford í janúar 2022 og kom sér aftur af stað eftir fyrra hjartastoppið með enska liðinu. Riemer segir samband þeirra hafa verið náið frá tíma Eriksens í Lundúnum.

„Það eru sumir leikmenn sem þú verður nánari en aðrir og hann er einn af þeim. Hann kom með mikla reynslu í okkar lið þá. Síðan þá höfum við unnið saman í landsliðinu og hann er leikmaður sem ég á náið samband við og þekki mjög vel. Svo þetta er auðvitað eitthvað sem situr töluvert í mér,“ segir Riemer.

Danski boltinn

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