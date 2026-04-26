Sjö felldir í Úkraínu

Hið minnsta sjö voru felldir í umfangsmiklum loftárásum Rússa víða í Úkraínu í fyrrinótt og þar af fimm í Dnípró, þar sem sprengja lenti á íbúðahúsnæði. Þessa sömu nótt sóttu úkraínskir drónar djúpt inn í Rússland.
Viðbragðsaðilar og bæjaryfirvöld hafa greint frá þessu en Volodimír Selenskí Úkraínuforseti sagði í samfélagsmiðlafærslu að árásirnar hefðu staðið yfir alla nóttina, aðfaranótt laugardags. Héraðsstjórinn í Kherson hefur enn fremur gefið út að sjö hafi særst í rússneskum árásum þar, að því er BBC greinir frá.
Lengra til austurs gerðu Rússar allt að 700 loftárásir á hátt í fimmtíu byggðakjarna í Saporísjíahéraði yfir 24 tímabil. Þar féllu tveir að sögn héraðsstjórans Ivans Fedorov, sem sagði að heimili, farartæki og innviðir hefðu orðið fyrir tjóni.
Þá urðu samgönguinnviðir fyrir tjóni í Ódesa-héraði, samkvæmt yfirlýsingu varaforsætisráðherrans Oleksí Kúleba í gær. „Árásin olli skemmdum á innviðum hafnar og flutninga, vöruhúsum, tæknibúnaði, geymslutönkum fyrir farm, stjórnsýslubyggingum og vöruflutningum,“ skrifaði Kúleba á Telegram og bætti við að farþegaskip sem sigldi undir flaggi Palá hafi einnig orðið fyrir skaða. Ekki var tilkynnt um meiðsl á áhöfn.
Úkraínski flugherinn sagðist hafa skotið niður eða gert óvirka 124 af 144 drónum sem Rússar sendu á loft í nótt en árásir voru skráðar á 11 stöðum.
Sömuleiðis sögðust Rússar hafa skotið niður um 200 úkraínska dróna. Í Jekaterinburg í Rússlandi, sem er um 1.600 kílómetrum frá landamærum Úkraínu, hafi fimm manns særst þegar dróni hafnaði á byggingu, að sögn yfirvalda í Rússlandi að því er BBC greinir frá.