Endurbætur á ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu kostuðu alls um 415 milljónir króna. Framkvæmdirnar hófust haustið 2023 og stóðu yfir í rúmlega tvö og hálft ár. Veggfóður sem prýðir veggi hússins kostaði rúmlega nítján milljónir, ljós og lampar kostuðu samtals ellefu milljónir og kaup á stólum og sófum kostuðu rúmlega 23 milljónir. Verkið var ekki boðið út.
Þetta kemur fram í skriflegu svari frá forsætisráðuneytinu við fyrirspurn fréttastofu. Verkið var samþykkt og hófst í tíð Katrínar Jakobsdóttur sem forsætisráðherra.
Kostnaðaráætlun sem var unnin á síðasta ári gerði ráð fyrir kostnaði upp á um 336 milljónir en heildarkostnaður við verklegar framkvæmdir nam í raun 361,9 milljónum króna.
Við þennan kostnað bætist kostnaður við innkaup á húsgögnum, eldhúsinnréttingum og öðrum búnaði sem nemur 54,5 milljónum. Heildarkostnaður nemur því rúmlega 415 milljónum.
„Aukinn kostnaður skýrist af því að framkvæmdir á suðurgafli hússins reyndust umfangsmeiri en upphaflega var gert ráð fyrir. Fjarlægja þurfti steypta útveggi og vegna fúa urðu viðgerðir og nýsmíði á tréverki og burðarbitum yfir garðskála mun meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Þá þurfti að stífa suðurgaflinn með timbur- og stálvirki til jarðskjálftastyrkingar og vegna vindálags,“ segir í svari forsætisráðuneytisins.
Umfangsmiklar framkvæmdir við Ráðherrabústaðinn við Tjarnargötu hófust haustið 2023. Allar framkvæmdir við endurgerð hússins voru unnar í nánu samstarfi við Minjastofnun Íslands. Hönnuðir eru Plús arkitektar og Steinunn Sigurðardóttir, Ferill verkfræðistofa, Verkfræðistofa Bjarna Viðarssonar ehf., Lota verkfræði- og ráðgjafarstofa og Kvarði ehf. Verkið var ekki boðið út.
„Verkið var ekki boðið út vegna þess að lagnaleiðir í gömlu húsi sem þessu þurfti að finna samhliða verkinu í samvinnu hönnuða, verktaka og húseiganda.“
Steinunn sagði í samtali við fréttastofu í apríl að hún væri hvað stoltust af veggfóðrinu.
„Þetta er ofið efni, í gömlum húsum var þetta þannig og við náðum því eftir langan tíma að finna það en mikið lifandi, undur og ósköp er þetta fallegt,“ sagði hún en kostnaður við veggfóður var kr. 19.510.620.
Kostnaður vegna kaupa á stólum og sófum var kr. 23.464.166. Um er að ræða tvo Alvar Aalto 400 „Tank“ hægindastóla, þrjá Platner stóla, Eero Saarinen Excecutive stól, tvo tveggja sæta POET sófa, MODEL 46 sófa, sjö Svanurinn stóla, tvo tveggja sæta Lillemor sófa, 28 Kjarval stóla, fjóra France stóla og ellefu AJ Oxford stóla.
Kostnaður vegna kaupa á ljósum og lömpum var kr. 11.084.428. Um er að ræða tvo Alvar Aalto 1954 gólflampa, þrjú Ornametrica loftljós, þrjá PH 80 gólflampa, Kaiser borðlampa, Köngul 480 hengilampa, þrjá Köngul 680 hengilampa, AJ vegglampa, tvö PH 3/2 loftljós, Arktek AA 110 ljós, tvö Arktek AA Beehive ljós, tvö Arktek A 662 AA loftljós, átta Salerno ljós/lampar og Mashiko 300 messing ljós.
Kostnaður vegna kaupa á borðum og stöplum (undir listaverk) var kr. 3.009.726. Um er að ræða sófaborð úr aski, þrjú Platner-sófaborð, tvö Eyetable-borð, gangaborð og þrjá stöpla.