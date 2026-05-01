Oddvitaáskorunin: Að stöðva Borgarlínuna efst á lista

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Sigfús Aðalsteinsson er oddviti Okkar Borg í Reykjavík.
Ég heiti Sigfús og er oddviti Okkar Borgar. Ég kem ekki úr pólitísku kerfi heldur úr raunveruleikanum þar sem ábyrgð, skynsemi og árangur skipta máli.
Borgin á að vinna fyrir íbúana. Undanfarin ár hefur verið farið í kostnaðarsöm og umdeild verkefni á meðan grunnþjónusta og daglegt líf fólks situr eftir. Það þarf að breytast.
Við viljum skera niður óþarfa í kerfinu, setja skýrari forgang og stöðva ákvarðanir sem ganga gegn hagsmunum íbúa. Sérstaklega þarf að endurmeta stór samgönguverkefni sem eru bæði dýr og umdeild.
Ég stend fyrir hreinskilni, ábyrgð og fókus á það sem skiptir fólk raunverulega máli.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Flóahreppur – rólegt umhverfi og gott að vera þar.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Reykjavík um 1900 í augum Benedikts Gröndal“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Af nógu er að taka – myndi byrja á millistjórn og þenslu í kerfinu.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Í barna- og unglingastarf þar sem þörfin er mest.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Fúsi fast.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Nota bæði – fer eftir aðstæðum.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Engin – við erum samstíga.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Eitthvað sem nýtist beint í betri ákvarðanatöku.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Að stöðva Borgarlínu.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Að safna og greina upplýsingar um brotastarfsemi.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Með þeim sem eru tilbúnir að vinna að okkar stefnumálum – það eru síður flokkar til vinstri.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Mörg – en ég hef lært af þeim öllum.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
Það er margt gott, en það þarf líka að laga ansi margt.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Borða yfirleitt ekki morgunmat.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Óraunhæfar ákvarðanir og eyðilegging á borgarumhverfinu.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Að snúa við þróuninni og koma rekstrinum á réttan kjöl.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Talað við gluggann með Bubba Morthens“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Óhófleg þétting byggðar, samgöngur setnar til hliðar og Borgarlínan keyrð áfram þrátt fyrir gagnrýni.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Siffi – festist við mig þegar ég var yngri.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Öll sem við setjum fram.“