Manchester City er komið í úrslitaleik enska bikarsins í fótbolta eftir 2-1 torsóttan sigur gegn Southampton á Wembley í dag. Það skýrist á morgun hverjum City mætir í úrslitaleiknum.
Southampton komst yfir í leik dagsins með marki frá Finn Azaz á 79.mínútu. 1-0.
Lítið eftir af leiknum og Manchester City að flýta sér en lærisveinar Pep Guardiola fóru þó ekki á taugum.
Fjórum mínútum eftir mark Azaz hafði Jérémy Doku jafnaði metin fyrir Manchester City með marki eftir stoðsendingu frá Tijjani Reijnders.
Skriðþunginn nú með Manchester City en leikmenn liðsins hömruðu járnið á meðan það var heitt.
Þegar komið var fram á 87.mínútu skoraði Nico González það sem reyndist sigurmark leiksins fyrir Manchester City. Lokatölur 2-1 sigur Manchester City
Lærisveinar Pep Guardiola spila því til úrslita í enska bikarnum og það ræðst á morgun hvort þeir mæti liði Chelsea eða Leeds United þar.