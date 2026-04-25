Manchester City tryggði sér far­miða í úr­slita­leikinn

Jérémy Doku fagnar marki sínu í dag. Vísir/Getty

Manchester City er komið í úrslitaleik enska bikarsins í fótbolta eftir 2-1 torsóttan sigur gegn Southampton á Wembley í dag. Það skýrist á morgun hverjum City mætir í úrslitaleiknum.

Southampton komst yfir í leik dagsins með marki frá Finn Azaz á 79.mínútu. 1-0.

Lítið eftir af leiknum og Manchester City að flýta sér en lærisveinar Pep Guardiola fóru þó ekki á taugum. 

Fjórum mínútum eftir mark Azaz hafði Jérémy Doku jafnaði metin fyrir Manchester City með marki eftir stoðsendingu frá Tijjani Reijnders. 

Skriðþunginn nú með Manchester City en leikmenn liðsins hömruðu járnið á meðan það var heitt. 

Þegar komið var fram á 87.mínútu skoraði Nico González það sem reyndist sigurmark leiksins fyrir Manchester City. Lokatölur 2-1 sigur Manchester City 

Lærisveinar Pep Guardiola spila því til úrslita í enska bikarnum og það ræðst á morgun hvort þeir mæti liði Chelsea eða Leeds United þar. 

