Segir Fabregas að halda sig fjarri „martröðinni" hjá Chelsea Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. apríl 2026 22:16 Cesc Fabregas er eftirsóttur þjálfari. Jonathan Moscrop/Getty Images Cesc Fabregas þykir líklegur til að taka við þjálfarastarfinu hjá Chelsea í ensku úrvalsdeildinni en fyrrum leikmaður félagsins varar hann við því. Emmanuel Petit lék á sínum tíma með Arsenal, Chelsea og Barcelona, líkt og Fabregas. Þjálfarastarfið hjá Chelsea er laust eftir að Liam Rosenior var látinn fara og Fabregas er orðaður við starfið eftir að hafa náð góðum árangri með Como á Ítalíu. Petit ráðleggur Spánverjanum hins vegar að halda sig fjarri Chelsea að svo stöddu. „Cesc Fabregas til Chelsea? Nei, nei, nei. Ef hann getur valið á milli Chelsea og Barcelona, þá verður hann að fara til Barcelona, ekki Chelsea. Chelsea er í rugli, algjöru rugli," sagði Petit. Stór ástæða fyrir því að forveri Rosenior, Enzo Maresca, hætti störfum var ósætti við stjórnarmenn. Þjálfarinn titlaði sjálfan sig sem knattspyrnustjóra en stjórnarmenn leyfðu honum ekki að komast upp með það. „Þetta er martröð fyrir þjálfara og þetta er eiginlega martröð fyrir leikmenn líka. Þú munt finna meiri frið hjá Barcelona þó pressan þar sé heilmikil," sagði Petit um núverandi stjórnskipurit hjá Chelsea. Emmanuel Petit var leikmaður Chelsea frá 2001-04. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images Terry hefur þungar áhyggjur Fleiri fyrrum leikmenn Chelsea hafa lýst yfir áhyggjum af stöðu félagsins. John Terry hefur ekki trú á því að alvöru þjálfari vilji taka við starfinu. „Ég sit hérna og velti því fyrir mér hvert félagið stefnir. Við erum í leit að þjálfara en ég er ekki viss um hvenær stjórnin ætlar að fá nýjan þjálfara inn. Mun einhver alvöru þjálfari vilja koma til Chelsea eins og staðan er núna? Félagið getur ekki keypt leikmenn og mun líklega þurfa að selja marga af sínum bestu leikmönnum í sumar, sem er alltaf erfitt. Við munum ekki spila Evrópubolta, þó ég voni að ég hafi rangt fyrir mér með það. Ég finn fyrir reiði stuðningsmanna og ég skil hana," sagði Terry.