Furðaði sig á spurningu í viðtali eftir leik: „Fullkomlega ósammála" Aron Guðmundsson skrifar 22. apríl 2026 22:05 Guardiola ræðir við Bernardo Silva eftir leik Vísir/Getty Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, var ánægður með frammistöðu sinna manna í 1-0 sigri á Burnley í kvöld. Sigur sem kemur City í toppsæti deildarinnar og furðaði Guardiola sig á fullyrðingum spyrils í viðtali eftir leik. Manchester City gerði það sem krafist var af liðinu til þess að koma sér í toppsæti deildarinnar. Erling Haaland skoraði eina mark leiksins snemma leiks og áttu City-menn fleiri færi og hefðu hæglega átt að skora fleiri mörk. Toppsætið þó orðið þeirra á fleiri skoruðum mörkum heldur en Arsenal. Liðin eru jöfn að stigum, með sömu markatölu að loknum þrjátíu og þremur leikjum. Í viðtali eftir leik lýsti Guardiola yfir ánægju sinni með frammistöðu sinna manna gegn liði Burnley sem berst fyrir lífi sínu í deildinni. Spánverjinn furðaði sig þó á spurningu spyrils í viðtalinu sem sagði að gæðin í leik Manchester City í kvöld hafi kannski ekki verið eins mikil sökum erfiðs leiks gegn Arsenal um síðustu helgi jafnvel þótt liðið hafi sótt þrjú stig. „Ég er bara fullkomlega ósammála," svaraði Guardiola og var þá inntur eftir svörum varðandi það hvers vegna hann væri ósammála: „Vegna þess að frammistaða okkar var betri ef við horfum á færin sem við sköpum okkur. Frammistaða okkar hér í kvöld var mjög góð."