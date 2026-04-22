Enski boltinn

Furðaði sig á spurningu í við­tali eftir leik: „Full­kom­lega ó­sam­mála“

Aron Guðmundsson skrifar
Guardiola ræðir við Bernardo Silva eftir leik
Guardiola ræðir við Bernardo Silva eftir leik

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, var ánægður með frammistöðu sinna manna í 1-0 sigri á Burnley í kvöld. Sigur sem kemur City í toppsæti deildarinnar og furðaði Guardiola sig á fullyrðingum spyrils í viðtali eftir leik.

Manchester City gerði það sem krafist var af liðinu til þess að koma sér í toppsæti deildarinnar. Erling Haaland skoraði eina mark leiksins snemma leiks og áttu City-menn fleiri færi og hefðu hæglega átt að skora fleiri mörk. 

Toppsætið þó orðið þeirra á fleiri skoruðum mörkum heldur en Arsenal. Liðin eru jöfn að stigum, með sömu markatölu að loknum þrjátíu og þremur leikjum. 

Í viðtali eftir leik lýsti Guardiola yfir ánægju sinni með frammistöðu sinna manna gegn liði Burnley sem berst fyrir lífi sínu í deildinni.

Spánverjinn furðaði sig þó á spurningu spyrils í viðtalinu sem sagði að gæðin í leik Manchester City í kvöld hafi kannski ekki verið eins mikil sökum erfiðs leiks gegn Arsenal um síðustu helgi jafnvel þótt liðið hafi sótt þrjú stig.

„Ég er bara fullkomlega ósammála,“ svaraði Guardiola og var þá inntur eftir svörum varðandi það hvers vegna hann væri ósammála: 

„Vegna þess að frammistaða okkar var betri ef við horfum á færin sem við sköpum okkur. Frammistaða okkar hér í kvöld var mjög góð.“

Manchester City Arsenal FC Burnley FC

