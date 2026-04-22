Haaland skaut Manchester City á toppinn

Manchester City kom sér í kvöld í toppsæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með 1-0 sigri gegn Burnley á útivelli. Erling Braut Haaland skoraði eina mark leiksins snemma leiks.
Sigur Manchester City sér til þess að liðið lyftir sér upp fyrir Arsenal í toppsæti ensku úrvalsdeildarinnar. Bæði lið eru nú með 70 stig með sömu markatölu eftir jafnmarga spilaða leiki en City á toppnum þar sem liðið hefur skorað fleiri mörk en Skytturnar.
Arsenal hefur verið á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í yfir tvö hundruð daga á yfirstandandi tímabili en nú þarf liðið að reyna gera sætið aftur að sínu þegar að fimm umferðir eru eftir af ensku úrvalsdeildinni.
Hinn leikur kvöldsins í deildinni var dramatískur í meira lagi. Bournemouth virtist vera að sigla heim 2-1 sigri með marki frá Rayan undir lok venjulegs leiktíma.
En þegar komið var fram á sjöundu mínútu uppbótartíma venjulegs leiktíma jafnaði Sean Longstaff metin fyrir Leeds United og tryggði liðinu 2-2 jafntefli. Betri úrslit fyrir Leeds sem færist fjær fallsætinu en tvö töpuð stig fyrir Bournemouth í baráttunni um Evrópusæti.