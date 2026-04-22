Hallgrímur Jónasson prísar sig sælan að komast með stig frá Akranesi eftir 1-1 jafntefli hans manna í KA við ÍA í Akraneshöllinni í Bestu deild karla í kvöld. Hann er ánægður með sína menn og segir þetta sterkt stig.
Skagamenn óðu í færum í leik dagsins en varð ekki erindi sem erfiði. KA jafnaði gegn gangi leiksins þegar stundarfjórðungur var eftir 1-1 jafntefli niðurstaðan.
Aðspurður um hvort heppnin hafi verið með KA segir Hallgrímur:
„Við vorum svolítið heppnir í dag. Við opnuðum leikinn viljandi aðeins meira í seinni hálfleik og fórum hærra á þá. Mér fannst við aðeins of passívir í fyrri hálfleik. Svo við opnuðum aðeins í seinni og við litum betur út en þá vorum við líka opnari til baka. Bæði lið hefðu getað skorað fleiri í seinni og þetta var bara hörkuskemmtilegur leikur.“
Hallgrímur segir sterkt að taka stigið, sér í lagi eftir töp fyrir Stjörnunni og Víkingi í fyrstu tveimur leikjunum,
„Við erum ánægðir með að taka stig héðan. Líka bara karakterinn. Við lendum undir, búnir að tapa fyrstu tveimur leikjunum, en náum að koma til baka. Okkur vantaði helvíti marga leikmenn í dag. Þannig að ég er virkilega ánægður með strákana og sagði við þá í klefanum að þetta er gott stig á útivelli. Við vitum að við munum vaxa inn í mótið, við höfum alltaf gert það, og munum gera það í ár aftur.“
Það er gömul saga og ný að KA byrji mót ekkert sérlega vel, líkt og Hallgrímur nefnir. En hvenær á að byrja mót vel?
„Mér finnst við hafa byrjað vel í ár en úrslitin hafa ekki dottið með okkur. Og það eru margar ástæður fyrir því. Svo þurfum við að vera heiðarleg og sjá hvaða leikmenn eru að spila í KA núna. Þetta eru leikmenn sem eru nýkomnir, hafa ekki hlutverki í liði í marga mánuði. Það er strákur búinn að spila alla leiki frammi sem hafði aldrei spilað í úrvalsdeild en frammistöðurnar verið virkilega góðar,“
„Ég er ekkert órólegur þó Víkingur og Stjarnan hafi unnið okkur á þessum tímapunkti en maður er extra svekktur af því að frammistaðan var það góð að við áttum skilið tvö til fjögur stig. Ég vil meina að við höfum byrjað betur frammistöðulega en ég átti von á. Stigin komu ekki en ég er ekki stressaður yfir því,“ segir Hallgrímur.