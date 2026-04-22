Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, trúði því varla að hans menn hafi ekki unnið KA í 1-1 jafntefli liðanna í Akraneshöllinni í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld.
Makalaust var að fylgjast með færanýtingu Skagamanna í leik kvöldsins þar sem fjölmörg upplögð tækifæri fóru í súginn. KA refsaði með jöfnunarmarki þegar korter var eftir og þar við sat.
Eftir sitja súrir Skagamenn.
„Við vorum náttúrulega mikla betra liðið stærstan hluta leiksins. Fyrri hálfleikurinn var algjörlega okkar. Það er eiginlega óskiljanlegt að við höfum ekki verið þrjú eða tvö núll yfir í hálfleik. Leikurinn átti að vera langt kominn í hléi,“
„Við áttum mun betri sénsa í seinni hálfleik heldur en þeir og það er eiginlega rannsóknarefni að við höfum ekki unnið þennan leik,“ segir Lárus Orri í samtali við Sýn Sport eftir leik.
Var ekki erfitt að horfa upp á þessa færanýtingu í kvöld?
„Það er vont að horfa upp á það að við skulum ekki nýta færin betur. Við spiluðum mjög vel úti á velli, flottar sóknir og góð pressa hjá okkur. Við vorum bara með þá frá A til Ö og áttum að klára þetta. En svona er þetta, áfram gakk,“ segir Lárus Orri.
ÍA er aðeins með tvö stig eftir fyrstu þrjá leikina en miklar kröfur eru gerðar til Skagaliðsins sem spýtti vel í lófana á leikmannamarkaðnum á milli leiktíða.
Liðið glutraði niður 3-1 forystu í 3-3 jafntefli gegn Fram í fyrsta leik og tapaði svo fyrir Breiðabliki 1-0 í leik sem ÍA hefði hæglega getað unnið. Uppskeran, hvað stigasöfnun varðar, er dræm.
„Stigin endurspegla ekki spilamennskuna. Það er alveg klárt. Svona er þetta bara. Nú er það bara næsti leikur. Við gerum lítið í þessu nema að taka góða hluti úr þessum leikjum en svo þurfum við að skoða hvers vegna við erum ekki að hreinlega loka þessum leikjum,“ segir Lárus Orri.