Liverpool-goðsögnin Robbie Fowler vonast til að Svíinn Alexander Isak rétti úr kútnum á síðari hluta tímabilsins á Englandi. Hann er þess fullviss að liðið nái Meistaradeildarsæti í lok móts.
Engan stuðningsmann Liverpool þarf að kynna fyrir Robbie Fowler, sem er gjarnan kallaður Guð í Bítlaborginni. Hann skoraði 183 mörk fyrir félagið milli 1993 og 2002 og aftur milli 2005 og 2007. Hann þekkir að klæðast treyju númer níu hjá félaginu sem hefur virst þung á herðum Alexanders Isak sem hefur ekki átt sjö dagana sæla eftir komu fyrir metfé frá Newcastle.
„Hann hefur átt í erfiðleikum í ár hvað varðar form og fótbrotið. Hann hefur ekki sýnt samskonar frammistöðu og hjá Newcastle,“ segir Fowler í samtali við Sýn Sport og Vísi.
„En það er enginn vafi á því að hann er úrvalsleikmaður. Það má segja að verðið sem Liverpool greiddi fyrir hann hafi ekki verið honum til framdráttar,“
„En leikmaðurinn ákveður ekki verðið heldur félögin. Það getur í raun haft áhrif á frammistöðu leikmannsins. En ég myndi ráðleggja honum að gleyma tölunum og vera sá leikmaður sem við sáum leika með Newcastle,“ segir Fowler.
Hann telur að Isak þurfi að stíga upp í fjarveru Hugo Ekitiké sem verður frá langt fram á næstu leiktíð vegna hásinarslita. Þeir Isak og Ekitiké hafi hins vegar ekki fengið þá þjónustu sem þeir eigi skilið frá skapandi leikmönnum liðsins.
„Það er mikilvægt að fá leikmenn í kringum framherjana svo menn fái þau tækifæri sem þeir þarf. Hver er annars tilgangurinn með því að semja við þá?“
„Hvers vegna að verja stórfé í þá ef þeir fá ekki boltann inn í teiginn? Framherjar skora ekki mörk nema þeir fái þjónustu frá öðrum leikmönnum. Ef þeir fá það ekki er lítið á því að græða,“ segir Fowler.
Liverpool hefur átt erfitt ár og óhætt að segja að titilvörn liðsins hafi ekki gengið vel. Töluverð pressa er á Arne Slot, þjálfara liðsins, sem verður að ná Meistaradeildarsæti í vor.
Nú er markmiðið að ná Meistaradeildarsæti. Ertu bjartsýnn á að liðið nái því markmiði?
„Ég er hóflega bjartsýnn. Kannski er ég að setja mig á háan hest, en form liðsins undanfarið hefur ekki verið upp á sitt besta. Það sem Liverpool þarf, og það sem skiptir máli svo þeir nái sínu besta og hefur sannast í áranna rás er að þeir eiga að ná úrslitum í samræmi við getu liðsins,“
„Ég tel að þeir muni ná þeim úrslitum. Ég tel að þeir hafni í þriðja sæti,“ segir Fowler.
