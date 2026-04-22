Evrópusambandið ætlar að hætta að styrkja ítölsku listahátíðina Feneyjartvíæringinn vegna ákvörðunar stjórnenda hennar að bjóða rússneskum listamönnum. Þetta verður í fyrsta skipti sem Rússar taka þátt eftir að innrás þeirra í Úkraínu hófst af fullum þunga árið 2026.
Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, segir að á meðan Rússar sprengja upp söfn, rústa kirkjum og reyna að þurrka út úkraínska menningu eigi þeir ekki að fá að sýna eigin menningu, að því er kemur fram í frétt Politico.
„Endurkoma Rússlands á Feneyjatvíæringin er siðferðislega röng og ESB ætlar að hætta fjárveitingum sínum,“ sagði Kallas eftir fund utanríkisráðherra aðildarríkjanna í gær.
Nokkur ríki hafa hótað því að sniðganga listahátiðina ef Rússar fá að taka þátt. Íslensk stjórnvöld eru á meðal þeirra sem hafa skorað á skipuleggjendur hátíðarinnar að endurskoða þátttöku Rússa.
Skipuleggjendurnir bera því við að þeir haldi list og pólitík aðskildri og að hátíðin sé opin umræðuvettvangur.
Ásta Fanney Sigurðardóttir, gjörningalistamaður, er fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum sem á að hefjast 9. maí.