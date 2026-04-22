Hætta að styrkja Fen­eyjart­víæringinn vegna þátt­töku Rússa

Kjartan Kjartansson skrifar
Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Rússlands, boðar að ESB hætti fjárveitingum til Feneyjatvíæringsins vegna þess að skipuleggjendur hans hafa boðið Rússum að taka þátt í fyrsta skipti eftir að allsherjarinnrás þeirra í Úkraínu hófst fyrir rúmum fjórum árum.

Evrópusambandið ætlar að hætta að styrkja ítölsku listahátíðina Feneyjartvíæringinn vegna ákvörðunar stjórnenda hennar að bjóða rússneskum listamönnum. Þetta verður í fyrsta skipti sem Rússar taka þátt eftir að innrás þeirra í Úkraínu hófst af fullum þunga árið 2026.

Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, segir að á meðan Rússar sprengja upp söfn, rústa kirkjum og reyna að þurrka út úkraínska menningu eigi þeir ekki að fá að sýna eigin menningu, að því er kemur fram í frétt Politico.

„Endurkoma Rússlands á Feneyjatvíæringin er siðferðislega röng og ESB ætlar að hætta fjárveitingum sínum,“ sagði Kallas eftir fund utanríkisráðherra aðildarríkjanna í gær.

Nokkur ríki hafa hótað því að sniðganga listahátiðina ef Rússar fá að taka þátt. Íslensk stjórnvöld eru á meðal þeirra sem hafa skorað á skipuleggjendur hátíðarinnar að endurskoða þátttöku Rússa.

Skipuleggjendurnir bera því við að þeir haldi list og pólitík aðskildri og að hátíðin sé opin umræðuvettvangur.

Ásta Fanney Sigurðardóttir, gjörningalistamaður, er fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum sem á að hefjast 9. maí.

