Valsmönnum fjölgar í Mosfellsbæ Valur Páll Eiríksson skrifar 21. apríl 2026 13:30 Andi Hoti skrifaði undir fimm ára samning við Val fyrir ári síðan. Valur Það hefur fækkað um einn í aðalliðshópi karlaliðs Vals í fótbolta. Varnarmaðurinn Andi Hoti fer á lán til Aftureldingar í Lengjudeildina. Fótbolti.net greinir frá. Andi Hoti er uppalinn hjá Leikni í Breiðholti en Valur festi kaup á honum fyrir rúmu ári síðan. Hann spilaði tíu leiki fyrir Val í Bestu deildinni á síðustu leiktíð og tvo í bikar þegar Valur lenti í öðru sæti í bæði deild og bikar. Andi mun leika með Mosfellingum í sumar og verður þar með öðrum Valsara í varnarlínunni en Birkir Már Sævarsson samdi við félagið í vetur til að spila með bróður sínum Aroni Elí Sævarssyni. Andi mun leika fyrir Aftureldingu í annað sinn en hann lék fyrir félagið sem lánsmaður frá Leikni sumarið 2022.