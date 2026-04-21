Íslenski boltinn

Vals­mönnum fjölgar í Mos­fells­bæ

Valur Páll Eiríksson skrifar
Andi Hoti skrifaði undir fimm ára samning við Val fyrir ári síðan.
Andi Hoti skrifaði undir fimm ára samning við Val fyrir ári síðan.

Það hefur fækkað um einn í aðalliðshópi karlaliðs Vals í fótbolta. Varnarmaðurinn Andi Hoti fer á lán til Aftureldingar í Lengjudeildina.

Fótbolti.net greinir frá. Andi Hoti er uppalinn hjá Leikni í Breiðholti en Valur festi kaup á honum fyrir rúmu ári síðan. Hann spilaði tíu leiki fyrir Val í Bestu deildinni á síðustu leiktíð og tvo í bikar þegar Valur lenti í öðru sæti í bæði deild og bikar.

Andi mun leika með Mosfellingum í sumar og verður þar með öðrum Valsara í varnarlínunni en Birkir Már Sævarsson samdi við félagið í vetur til að spila með bróður sínum Aroni Elí Sævarssyni.

Andi mun leika fyrir Aftureldingu í annað sinn en hann lék fyrir félagið sem lánsmaður frá Leikni sumarið 2022.

