Banna taktísku markvarðarleikhléin á HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. júní 2026 10:01 Gianluigi Donnarumma hefur verið sakaður um að leggjast „meiddur“ í grasið á meðan þjálfari hans talar við aðra leikmenn liðsins hans. Getty/Joe Prior Leikmönnum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar verður meinað að fara saman að hliðarlínunni til að ræða við þjálfara þegar markverðir meiðast. Þetta tilkynnti Pierluigi Collina, yfirmaður dómaramála hjá FIFA. „Taktískt leikhlé markvarðar“ hefur verið mikið í umræðunni undanfarin ár. Það er notað af þjálfurum til að koma nýjum fyrirmælum til leikmanna sinna eða til að trufla taktinn í leik mótherjanna. Gagnrýndi Donnarumma Í nóvember sakaði Daniel Farke, knattspyrnustjóri Leeds United, Gianluigi Donnarumma, markvörð Manchester City, um að þykjast vera meiddur til að „beygja reglurnar“ og stöðva leikinn. Goalkeeper tactical timeouts to be banned at World Cup https://t.co/xaAGDGyhnL— BBC News (UK) (@BBCNews) June 1, 2026 Markvörðurinn sest á völlinn og kallar á sjúkraþjálfara, aðrir leikmenn þjóta að tæknisvæðinu til að fá fyrirmæli og um leið og þjálfarinn hefur lokið máli sínu stendur markvörðurinn einfaldlega upp og heldur leik áfram. IFAB hefur skoðað málið en engin lagabreyting hefur verið samþykkt. Breska ríkisútvarpið fjallar um þetta. Deildum hefur verið boðið að gera tilraunir yfir keppnistímabilið 2026–27 til að finna lausn. Bandaríska NWSL-deildin, atvinnudeild kvenna í Bandaríkjunum, innleiddi sína eigin tímabundnu ráðstöfun fyrr á þessu ári. Verða að halda kyrru fyrir Ef markvörður meiðist verða leikmenn beggja liða að halda kyrru fyrir á sama stað eða safnast saman í miðjuhringnum. FIFA mun beita sömu rökfræði og NWSL og koma í veg fyrir að leikmenn fari af hliðarlínunni. En þetta tekur aðeins á hluta vandans, þar sem það kemur ekki í veg fyrir að aðferðin sé notuð eingöngu til að rjúfa taktinn í leik andstæðinganna. Collina sagði að allar þjóðir ættu að vera meðvitaðar um að þetta væri nú ekki leyfilegt. FIFA clamp down on tactical time-outs as World Cup rule change confirmed https://t.co/F0ywWO0Z6Y— talkSPORT (@talkSPORT) May 31, 2026 „Við héldum vinnustofu með öllum þjálfurum allra 48 liðanna og sögðum þeim að dómarar yrðu fyrirbyggjandi. Þeir munu ekki leyfa liðunum tveimur að fara af varamannabekkjunum þegar markvörður liggur meiddur á vellinum,“ sagði Collina. „Markvörðurinn hefur rétt til að meiðast, en leikmennirnir hafa ekki rétt til að yfirgefa leikvöllinn til að taka eins konar leikhlé með þjálfurum sínum,“ sagði Collina. Engin gul spjöld eða agaviðurlög Árangur þessarar ráðstöfunar á heimsmeistaramótinu er umdeilanlegur, þar sem þriggja mínútna drykkjarhlé verður í hvorum hálfleik, sem skapar eðlilegt leikhlé fyrir þjálfara. Dómararnir munu bera ábyrgð á að framfylgja reglunni en Collina sagði að engin gul spjöld eða agaviðurlög yrðu fyrir leikmenn sem reyna að fara og tala við þjálfarann. „Það er frekar undarlegt að það séu í raun bara dómarinn, sjúkraþjálfarinn og markvörðurinn inni á vellinum. Allir aðrir leikmenn yfirgefa völlinn og það er ekki gott,“ bætti Collina við. 