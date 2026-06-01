Fótbolti

Gerir lítið úr „slags­málunum“ hjá Real Madrid

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Stuðningsmenn Barcelona halda uppi grínmynd af Aurelien Tchouameni að kýla Federico Valverde, liðsfélaga sinn hjá Real Madrid. Getty/David Ramos

Aurélien Tchouaméni, miðjumaður Real Madrid og franska landsliðsins, hefur tjáð sig í fyrsta sinn um ágreining sinn við liðsfélaga sinn, Federico Valverde, í búningsklefa spænska stórliðsins. 

Tchouaméni viðurkennir að „eitthvað hafi gerst“ en fullyrðir að atvikið hafi verið „gert meira úr en efni stóðu til“ og að nú sé „ekkert vandamál“ á milli þeirra.

Real Madrid sektaði leikmennina um fimm hundruð þúsund evrur hvorn, 72 milljónir íslenskra króna, eftir að þeim lenti saman á æfingasvæði félagsins fyrr í þessum mánuði. Heimildarmenn ESPN segja að átökin hafi komið í kjölfar tveggja daga spennu.

Tchouaméni er nú í landsliðsverkefni með Frakklandi að undirbúa sig fyrir heimsmeistaramótið, á meðan Valverde – sem var meðhöndlaður á sjúkrahúsi vegna skurðar á enni eftir átökin, auk þess að hafa fengið heilahristing – var valinn í landsliðshóp Úrúgvæ á sunnudag.

„Auðvitað gerðist eitthvað, það var hægt að sjá og heyra um það í fjölmiðlum,“ sagði Tchouaméni við blaðamenn í æfingabúðum Frakklands í Clairefontaine á sunnudag.

„Það var gert meira úr þessu en efni stóð til vegna þess að þegar þú spilar fyrir Real Madrid þá kalla allar fréttir á gríðarleg viðbrögð. Mikið bull var sagt í blöðunum. Ég las að það hefðu verið slagsmál og að ég hefði kýlt hann, sem var ekki raunin,“ sagði Tchouaméni.

„Ég ætla ekki að fara út í smáatriði. Það mikilvægasta er að félagið vissi hvað gerðist. Það er margt sem gerist í búningsklefanum sem kemst ekki í blöðin. Lífið heldur áfram. Fede og ég eigum sameiginlegt markmið: að vinna titla með Real Madrid. Það er ekkert vandamál. Persónulega eru engin vandamál með Valverde núna.“

