Gerir lítið úr „slagsmálunum“ hjá Real Madrid Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. júní 2026 13:32 Stuðningsmenn Barcelona halda uppi grínmynd af Aurelien Tchouameni að kýla Federico Valverde, liðsfélaga sinn hjá Real Madrid. Getty/David Ramos Aurélien Tchouaméni, miðjumaður Real Madrid og franska landsliðsins, hefur tjáð sig í fyrsta sinn um ágreining sinn við liðsfélaga sinn, Federico Valverde, í búningsklefa spænska stórliðsins. Tchouaméni viðurkennir að „eitthvað hafi gerst“ en fullyrðir að atvikið hafi verið „gert meira úr en efni stóðu til“ og að nú sé „ekkert vandamál“ á milli þeirra. Real Madrid sektaði leikmennina um fimm hundruð þúsund evrur hvorn, 72 milljónir íslenskra króna, eftir að þeim lenti saman á æfingasvæði félagsins fyrr í þessum mánuði. Heimildarmenn ESPN segja að átökin hafi komið í kjölfar tveggja daga spennu. 🗣️En pleine préparation avec la sélection pour la Coupe du monde 2026, Aurélien Tchouaméni a été interrogé sur son altercation avec Federico Valverde à l'entraînement avec le Real Madrid, dimanche en conférence de presse. Le milieu tricolore ne s'est pas défilé sur le sujet, mais…— RMC Sport (@RMCsport) May 31, 2026 Tchouaméni er nú í landsliðsverkefni með Frakklandi að undirbúa sig fyrir heimsmeistaramótið, á meðan Valverde – sem var meðhöndlaður á sjúkrahúsi vegna skurðar á enni eftir átökin, auk þess að hafa fengið heilahristing – var valinn í landsliðshóp Úrúgvæ á sunnudag. „Auðvitað gerðist eitthvað, það var hægt að sjá og heyra um það í fjölmiðlum,“ sagði Tchouaméni við blaðamenn í æfingabúðum Frakklands í Clairefontaine á sunnudag. ‼️ Tchouaméni habla por primera vez de su enfrentamiento con Valverde:✖️ "Leí que le había dado un puñetazo, pero no fue el caso".🏆 "Con Fede tengo un objetivo común: ganar títulos con el Real Madrid". pic.twitter.com/U949bK9KHy— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2026 „Það var gert meira úr þessu en efni stóð til vegna þess að þegar þú spilar fyrir Real Madrid þá kalla allar fréttir á gríðarleg viðbrögð. Mikið bull var sagt í blöðunum. Ég las að það hefðu verið slagsmál og að ég hefði kýlt hann, sem var ekki raunin,“ sagði Tchouaméni. „Ég ætla ekki að fara út í smáatriði. Það mikilvægasta er að félagið vissi hvað gerðist. Það er margt sem gerist í búningsklefanum sem kemst ekki í blöðin. Lífið heldur áfram. Fede og ég eigum sameiginlegt markmið: að vinna titla með Real Madrid. Það er ekkert vandamál. Persónulega eru engin vandamál með Valverde núna.“ Spænski boltinn Real Madrid CF HM 2026 í fótbolta Mest lesið Setti nýtt heimsmet örfáum dögum eftir svekkelsið á Steraleikunum Sport HM ferðalagi Suður-Afríku frestað: „Verið að hafa okkur að fíflum“ Fótbolti Flugu með Herðubreið á HM Fótbolti Freyr rekinn frá Brann Fótbolti FIFA fengið nóg og herðir tökin fyrir HM Fótbolti Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Íslenski boltinn Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Enski boltinn Keegan með fjórða stigs krabbamein Enski boltinn Hættir með vefinn sinn Handbolti.is Handbolti Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Enski boltinn Fleiri fréttir „Ef afi minn væri með hjól þá væri hann bíll“ Gerir lítið úr „slagsmálunum“ hjá Real Madrid Keegan með fjórða stigs krabbamein United-mennirnir skoruðu bæði í rétt og rangt mark í stórsigri Brassa Slot segist skilja Liverpool eftir nákvæmlega þar sem liðið á heima Ancelotti tekur við liði Hákons í fjarvinnu Freyr rekinn frá Brann Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Banna taktísku markvarðarleikhléin á HM HM-minning: Leyfði herbergisfélaganum að vera hetjan Milner hættur í fótbolta Gerði óþekktan leikmann heimsfrægan Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Aðeins framúrskarandi stjóri hefði getað lagað Liverpool Fékk hræðilegar fréttir nokkrum dögum fyrir HM Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald HM ferðalagi Suður-Afríku frestað: „Verið að hafa okkur að fíflum“ „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Umfjöllun og viðtöl: KR - KA 5-3 | Markaveisla á Meistaravöllum Flugu með Herðubreið á HM Uppgjörið: Valur - Víkingur 1-5 | Sakbitinn Óskar lék við hvurn sinn fingur í glæsilegum sigri Víkings „Engan bilbug á okkur að finna“ FIFA fengið nóg og herðir tökin fyrir HM Umfjöllun: Þór - Stjarnan 1-3 | Lífsnauðsynlegur sigur Garðbæinga „Ákvað að kontra hann í samúel“ Gerði sínu gamla liði mikinn grikk Leik lokið: ÍBV – Keflavík 6-1 | Flugeldasýning í fyrsta sigri Eyjamanna Arnar sendir pillu á FIFA Sjá meira