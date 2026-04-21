Kosningapallborð fréttastofu: Mun Sjálfstæðisflokkurinn halda velli í Garðabæ? Tómas Arnar Þorláksson skrifar 21. apríl 2026 11:57 Pallborðið hefst á slaginu 14. vísir Það styttist óðfluga í sveitarstjórnarkosningar þann 16. maí og eins og stendur eru þrjár vikur þangað til landsmenn ganga til kosninga. Við höldum áfram að hita upp fyrir stóru stundina og því munu oddvitar þeirra flokka sem bjóða fram í Garðabæ koma saman í kosningapallborði fréttastofu til að ræða þau helstu málefni sem eru undir í kosningunum. Almar Guðmundsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, Þorbjörg Þorvaldsdóttir, oddviti Garðabæjarlistans, Guðlaugur Kristmundsson, oddviti Viðreisnar, Hlynur Bæringsson, oddviti Framsóknarflokksins, Kjartan Atli Kjartansson, oddviti Samfylkingarinnar, og Lárus Guðmundsson, oddviti Miðflokksins, munu koma saman í líflegum og fræðandi umræðum um það sem vel hefur gengið og það sem betur mætti fara í Garðabæ. Íbúum í Garðabæ fjölgar hraðar en annars staðar á höfuðborgarsvæðinu og yfir stendur talsverð uppbygging í sveitarfélaginu. Áform um uppbyggingu á Álftanesi og Arnarlandi hafa verið töluvert á milli tannanna á íbúum. Við munum ræða þessi mál og mörg önnur en meðal þess sem verður undir smásjánni eru leikskólamál, samgöngumál og málefni fatlaðra. Pallborðið verður í beinni útsendingu hér á Vísi og í sjónvarpinu á Vísi á slaginu 14.00. Spilari birtist hér fyrir neðan þegar nær dregur.