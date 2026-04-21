Alan Shearer, markahæsti leikmaður í sögu Newcastle United, spáir því að Eddie Howe hætti sem knattspyrnustjóri liðsins í sumar. Leikmenn Newcastle hafi hreinlega fleygt honum undir rútuna með frammistöðu sinni að undanförnu.
Newcastle tapaði 1-2 fyrir Bournemouth á laugardaginn og er í 14. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Vonbrigði Newcastle-manna eru mikil en á síðasta tímabili unnu þeir deildabikarinn og komust í Meistaradeild Evrópu. Howe þykir vera orðinn valtur í sessi og Shearer finnst ólíklegt að hann verði stjóri Newcastle þegar næsta tímabil gengur í garð.
„Eins erfitt og þetta er fyrir Eddie veit ég ekki hvað gerist með hann. Ég horfði á viðtalið við hann eftir leikinn og horfði á hann á hliðarlínunni og hugsaði: Vill hann halda áfram? Fær hann tækifæri til þess?“ sagði Shearer í hlaðvarpinu The Rest is Football.
„Ég sé Eddie Howe því miður ekki í starfi hjá Newcastle á næsta tímabili. Ég horfði á viðtalið og er ekki viss um að baráttuandinn sé til staðar.“
Shearer segir að sökin á slæmu gengi Newcastle liggi hjá leikmönnum liðsins.
„Ég horfði á leikmennina og ef þetta er það sem þeir kalla að berjast fyrir stjórann voru þeir hræðilegir. Þeir fleygðu honum undir rútuna,“ sagði Shearer.
Howe hefur stýrt Newcastle frá því í nóvember 2021. Hann hefur tvisvar sinnum komið liðinu í Meistaradeildina og í fyrra vann hann fyrsta stóra titil Newcastle í 56 ár.
Bournemouth vann 1-2 sigur gegn Newcastle á St. James Park. Leikmenn Bournemouth lögðu upp öll þrjú mörk leiksins.