Fótbolti

Danir and­lausir gegn Kongó

Andri Broddason skrifar
Danir voru andlausir gegn Kongó í kvöld og ekki að sjá að þeir vilji bæta upp fyrir að komast ekki á heimsmeistaramótið.
Danir voru andlausir gegn Kongó í kvöld og ekki að sjá að þeir vilji bæta upp fyrir að komast ekki á heimsmeistaramótið. Gabriel Kuchta/Getty Images

Danir eru ekki sáttir eftir að hafa gert markalaust jafntefli í vináttuleik gegn Kongó í kvöld. Liðið var andlaust og það er ekki að sjá að liðið vilji bæta upp fyrir það að hafa ekki komist á heimsmeistaramótið.

Danmerkurliðið var ekki sannfærandi og var eini ljósi punktur liðsins miðjumaðurinn Mathias Jensen. Hann er leikmaður Brentford á Englandi og var að spila fyrir danska landsliðið í fyrsta skipti síðan árið 2024.

Leikurinn einkenndist af fáum færum en Kongó fékk nokkur dauðafæri til að skora undir lok leiksins en náði ekki að nýta sér þau. Markmaður Dana, Filip Jörgensen, var að spila sinn annan landsleik og varði nokkrum sinnum vel í lokin. Hann er varamarkmaður Chelsea en hefur ekki fengið mikinn spilatíma þar.

Kongó spilar annan æfingaleik gegn Síle á þriðjudaginn en það verður síðasti undirbúningsleikur liðsins fyrir heimsmeistaramótið. Danmörk á leik gegn Úkraínu á sunnudaginn.

Kongó er í K-riðli á HM með Kólumbíu, Portúgal og Úsbekistan.

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