Danir andlausir gegn Kongó Andri Broddason skrifar 3. júní 2026 20:40 Danir voru andlausir gegn Kongó í kvöld og ekki að sjá að þeir vilji bæta upp fyrir að komast ekki á heimsmeistaramótið. Gabriel Kuchta/Getty Images Danir eru ekki sáttir eftir að hafa gert markalaust jafntefli í vináttuleik gegn Kongó í kvöld. Liðið var andlaust og það er ekki að sjá að liðið vilji bæta upp fyrir það að hafa ekki komist á heimsmeistaramótið. Danmerkurliðið var ekki sannfærandi og var eini ljósi punktur liðsins miðjumaðurinn Mathias Jensen. Hann er leikmaður Brentford á Englandi og var að spila fyrir danska landsliðið í fyrsta skipti síðan árið 2024. Leikurinn einkenndist af fáum færum en Kongó fékk nokkur dauðafæri til að skora undir lok leiksins en náði ekki að nýta sér þau. Markmaður Dana, Filip Jörgensen, var að spila sinn annan landsleik og varði nokkrum sinnum vel í lokin. Hann er varamarkmaður Chelsea en hefur ekki fengið mikinn spilatíma þar. Kongó spilar annan æfingaleik gegn Síle á þriðjudaginn en það verður síðasti undirbúningsleikur liðsins fyrir heimsmeistaramótið. Danmörk á leik gegn Úkraínu á sunnudaginn. Kongó er í K-riðli á HM með Kólumbíu, Portúgal og Úsbekistan. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Ný rangstöðutækni á HM Fótbolti Guðjón Valur ósáttur því lið gæti grætt á tapi Handbolti Enn eitt sjokkið í París: „Ég vil bara hætta í tennis núna“ Sport Leyfislaus CrossFit-dómari og keppandinn hans í tveggja ára bann Sport Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Fótbolti Þór Þorlákshöfn sækja sér leikmann Körfubolti „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Íslenski boltinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Enski boltinn Manchester United kaupir Ederson Fótbolti Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Enski boltinn Fleiri fréttir Danir andlausir gegn Kongó Lofar nýjum stjörnuleikmanni í Real Madrid á morgun Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur Messi æfði einn viku fyrir Íslandsleikinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield „Allar spár kolrangar og vitlausar“ HM-minning: Þegar Norður-Kórea komst lengra en Brasilía á HM Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Listamaður lögsækir FIFA fyrir að mála yfir myndina sína Norðmenn mæta með nýja útgáfu af Víkingaklappinu á HM í sumar Manchester United kaupir Ederson Ný rangstöðutækni á HM Samkomulag náðst milli Iraola og Liverpool John Barnes greindist með krabbamein Wales jafnaði metin í lokin Kláruðu leikinn með síðustu spyrnu leiksins Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Fékk ekki að ferðast með landsliðinu til Bandaríkjanna Bodö/Glimt græddi yfir sex milljarða á Evrópuævintýrinu Svíar tala um valdaskipti í skandinavískum íþróttum Ver val á meintum kynferðisbrotamanni Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Sjáðu mörkin: Norðmenn rúlluðu yfir Svía og glæsimark Isak „Öfundsýki alls staðar“ „Ef þú gerir þetta aftur drepurðu mig“ Hefja formlegar viðræður við Iraola HM-minning: Óheiðarlegasta heimsmeistarakeppni allra tíma Sjá meira