Kærasta Haalands ekki sátt þegar hann kemur allur klóraður heim

Erling Haaland, framherji Manchester City, segir að kærasta sín, Isabel Haugseng Johansen, sé ekki par sátt þegar hann kemur allur lurkum laminn heim eftir leiki.
Haaland átti í harðri baráttu við varnarmenn Arsenal í leiknum gegn City í fyrradag, sérstaklega Gabriel. Brasilíumaðurinn þótti heppinn að sleppa við rautt spjald þegar hann virtist skalla Norðmanninn.
Treyja Haalands rifnaði síðan í enn einum slagnum við Gabriel í leiknum á Etihad.
„Ég held að það hafi verið togað í treyjuna mína. Ég fékk ekki aukaspyrnu en svona er enska úrvalsdeildin í dag. Það eru glímur hér og þar, mörg einvígi og margar rispur,“ sagði Haaland eftir leikinn á sunnudaginn.
„Stundum er kærastan ekki svo sátt því þetta lítur frekar illa út. En svona er þetta.“
Haaland skoraði sigurmark City gegn Arsenal á 63. mínútu leiksins á Etihad. Manchester-liðið er nú þremur stigum á eftir Arsenal á toppi ensku úrvalsdeildarinnar. Ef City sigrar Burnley annað kvöld kemst liðið á toppinn.
Haaland er markahæstur í ensku úrvalsdeildinni í vetur með 23 mörk. Hann hefur skorað tveimur mörkum meira en Igor Thiago, framherji Brentford. Haaland hefur einnig lagt upp sjö mörk og því komið með beinum hætti að þrjátíu af 65 deildarmörkum City.
