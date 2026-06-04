Fótbolti

Nottingham Forest hafnar til­boði Manchester City

Andri Broddason skrifar
Nottingham Forest hefur hafnað tilboði Manchester City í Elliot Anderson.
Nottingham Forest hefur hafnað tilboði Manchester City í Elliot Anderson. Getty/Mike Egerton

Nottingham Forest hafnaði tilboði Manchester City í miðjumanninn Elliot Anderson. Manchester City ætlar ekki að gefast upp á að fá leikmanninn.

Elliot Anderson átti frábært tímabil með Nottingham Forest. Hann hefur vakið mikinn áhuga hjá stærri félögum Englands og þá sérstaklega Manchester United og Manchester City.

Manchester City hefur gert tilboð í miðjumanninn en því hefur verið hafnað af Nottingham Forest. Búist er við að Manchester City muni gera annað tilboð í miðjumanninn.

Elliot Anderson var með fjögur mörk og fjórar stoðsendingar í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Hann er varnarsinnaður miðjumaður og vinnuhestur sem er einn mikilvægasti leikmaður Nottingham Forest.

Elliot Anderson er núna með enska landsliðshópnum við æfingar í Flórída. Þetta eru æfingabúðir fyrir HM í fótbolta sem hefst í næstu viku. Búist er við að Anderson muni spila stóran þátt í liði Englands á mótinu.

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