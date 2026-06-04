Nottingham Forest hafnar tilboði Manchester City Andri Broddason skrifar 4. júní 2026 05:54 Nottingham Forest hefur hafnað tilboði Manchester City í Elliot Anderson. Getty/Mike Egerton Nottingham Forest hafnaði tilboði Manchester City í miðjumanninn Elliot Anderson. Manchester City ætlar ekki að gefast upp á að fá leikmanninn. Elliot Anderson átti frábært tímabil með Nottingham Forest. Hann hefur vakið mikinn áhuga hjá stærri félögum Englands og þá sérstaklega Manchester United og Manchester City. Manchester City hefur gert tilboð í miðjumanninn en því hefur verið hafnað af Nottingham Forest. Búist er við að Manchester City muni gera annað tilboð í miðjumanninn. Elliot Anderson var með fjögur mörk og fjórar stoðsendingar í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Hann er varnarsinnaður miðjumaður og vinnuhestur sem er einn mikilvægasti leikmaður Nottingham Forest. Elliot Anderson er núna með enska landsliðshópnum við æfingar í Flórída. Þetta eru æfingabúðir fyrir HM í fótbolta sem hefst í næstu viku. Búist er við að Anderson muni spila stóran þátt í liði Englands á mótinu. Enski boltinn Nottingham Forest Manchester City Mest lesið „Stúkan er of þögul“ Fótbolti Missti af dýrmætum stigum gegn meisturunum Handbolti Danir andlausir gegn Kongó Fótbolti Ný rangstöðutækni á HM Fótbolti Bjóða upp á áfanga í körfuboltadómgæslu á Króknum næsta vetur Körfubolti Ráða Svíann sem var einu sinni orðaður við íslenska landsliðið Handbolti „Þetta hefði ekki getað endað betur“ Handbolti „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Enski boltinn Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Fótbolti Manchester United kaupir Ederson Fótbolti Fleiri fréttir „Stúkan er of þögul“ ÍBV riftir samning Filip Stuparevic Tryggði sigurinn með glæsimarki Danir andlausir gegn Kongó Lofar nýjum stjörnuleikmanni í Real Madrid á morgun Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur Messi æfði einn viku fyrir Íslandsleikinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield „Allar spár kolrangar og vitlausar“ HM-minning: Þegar Norður-Kórea komst lengra en Brasilía á HM Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Listamaður lögsækir FIFA fyrir að mála yfir myndina sína Norðmenn mæta með nýja útgáfu af Víkingaklappinu á HM í sumar Manchester United kaupir Ederson Ný rangstöðutækni á HM Samkomulag náðst milli Iraola og Liverpool John Barnes greindist með krabbamein Wales jafnaði metin í lokin Kláruðu leikinn með síðustu spyrnu leiksins Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Fékk ekki að ferðast með landsliðinu til Bandaríkjanna Bodö/Glimt græddi yfir sex milljarða á Evrópuævintýrinu Svíar tala um valdaskipti í skandinavískum íþróttum Ver val á meintum kynferðisbrotamanni Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Sjáðu mörkin: Norðmenn rúlluðu yfir Svía og glæsimark Isak „Öfundsýki alls staðar“ Sjá meira